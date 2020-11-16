Ratatui написав:Faceless Если бы я их не видел в живую там и мой сын не учился там я бы возможно поверил бро бред придуманный из рашки и сатиру Задорнова.
Если хотеть увидеть жиртрестов - их везде можно найти. При этом и средняя и ожидаемая продолжительности жизни у них куда выше, чем у нас, и популяризация спорта намного выше, чем у нас, родственники и знакомые из США и Канады этих сказок не подтверждают, как и личные впечатления по американцам, с которыми работал или которые приезжали сюда. К слову, у нас, если не брать совсем молодежь (что молодые люди, что девушки, впечатление, анорексики через одного, хотя может то субъективное) - каждый второй, если не с ожирением, то как минимум с лишним весом. На этом фоне что-то там говорить про американцев с бургерами как минимум смешно.
Коронавирус стал причиной приблизительно 10% смертей (от общего числа умерших за этот период) в Швеции в первом полугодии 2020 года. Об этом говорится в отчете министерства здравоохранения и социального развития страны. В документе отмечено, что последствия заражения коронавирусом стали третьей по распространенности причиной смерти в стране, после заболеваний сердца и системы кровообращения, а также онкологии. Так, за шесть месяцев в Швеции скончались около 51,5 тыс. пацентов: 14 тыс. — от проблем сердца и системы кровообращения, 11 600 — от рака, 5500 умерли от последствий COVID-19. При этом смертность в стране, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, выросла на 10% у женщин и на 14% у мужчин.