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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2249225022512252

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
24
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:56

  Ratatui написав:Faceless Если бы я их не видел в живую там и мой сын не учился там я бы возможно поверил бро бред придуманный из рашки и сатиру Задорнова.

Если хотеть увидеть жиртрестов - их везде можно найти. При этом и средняя и ожидаемая продолжительности жизни у них куда выше, чем у нас, и популяризация спорта намного выше, чем у нас, родственники и знакомые из США и Канады этих сказок не подтверждают, как и личные впечатления по американцам, с которыми работал или которые приезжали сюда.
К слову, у нас, если не брать совсем молодежь (что молодые люди, что девушки, впечатление, анорексики через одного, хотя может то субъективное) - каждый второй, если не с ожирением, то как минимум с лишним весом. На этом фоне что-то там говорить про американцев с бургерами как минимум смешно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:03

Коронавирус стал причиной приблизительно 10% смертей (от общего числа умерших за этот период) в Швеции в первом полугодии 2020 года. Об этом говорится в отчете министерства здравоохранения и социального развития страны.
В документе отмечено, что последствия заражения коронавирусом стали третьей по распространенности причиной смерти в стране, после заболеваний сердца и системы кровообращения, а также онкологии.
Так, за шесть месяцев в Швеции скончались около 51,5 тыс. пацентов: 14 тыс. — от проблем сердца и системы кровообращения, 11 600 — от рака, 5500 умерли от последствий COVID-19. При этом смертность в стране, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, выросла на 10% у женщин и на 14% у мужчин.

https://cursorinfo.co.il/all-news/world ... aseleniya/
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