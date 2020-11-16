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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2249225022512252 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 24 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 34 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 79 Додано: Сер 18 лис, 2020 21:56 Ratatui написав: Faceless Если бы я их не видел в живую там и мой сын не учился там я бы возможно поверил бро бред придуманный из рашки и сатиру Задорнова. Если бы я их не видел в живую там и мой сын не учился там я бы возможно поверил бро бред придуманный из рашки и сатиру Задорнова.

Если хотеть увидеть жиртрестов - их везде можно найти. При этом и средняя и ожидаемая продолжительности жизни у них куда выше, чем у нас, и популяризация спорта намного выше, чем у нас, родственники и знакомые из США и Канады этих сказок не подтверждают, как и личные впечатления по американцам, с которыми работал или которые приезжали сюда.

К слову, у нас, если не брать совсем молодежь (что молодые люди, что девушки, впечатление, анорексики через одного, хотя может то субъективное) - каждый второй, если не с ожирением, то как минимум с лишним весом. На этом фоне что-то там говорить про американцев с бургерами как минимум смешно. Если хотеть увидеть жиртрестов - их везде можно найти. При этом и средняя и ожидаемая продолжительности жизни у них куда выше, чем у нас, и популяризация спорта намного выше, чем у нас, родственники и знакомые из США и Канады этих сказок не подтверждают, как и личные впечатления по американцам, с которыми работал или которые приезжали сюда.К слову, у нас, если не брать совсем молодежь (что молодые люди, что девушки, впечатление, анорексики через одного, хотя может то субъективное) - каждый второй, если не с ожирением, то как минимум с лишним весом. На этом фоне что-то там говорить про американцев с бургерами как минимум смешно. Faceless

Модератор Повідомлень: 28098 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1184 раз. Подякували: 6754 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 22:03

В документе отмечено, что последствия заражения коронавирусом стали третьей по распространенности причиной смерти в стране, после заболеваний сердца и системы кровообращения, а также онкологии.

Так, за шесть месяцев в Швеции скончались около 51,5 тыс. пацентов: 14 тыс. — от проблем сердца и системы кровообращения, 11 600 — от рака, 5500 умерли от последствий COVID-19. При этом смертность в стране, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, выросла на 10% у женщин и на 14% у мужчин.



https://cursorinfo.co.il/all-news/world ... aseleniya/ Коронавирус стал причиной приблизительно 10% смертей (от общего числа умерших за этот период) в Швеции в первом полугодии 2020 года. Об этом говорится в отчете министерства здравоохранения и социального развития страны.В документе отмечено, что последствия заражения коронавирусом стали третьей по распространенности причиной смерти в стране, после заболеваний сердца и системы кровообращения, а также онкологии.Так, за шесть месяцев в Швеции скончались около 51,5 тыс. пацентов: 14 тыс. — от проблем сердца и системы кровообращения, 11 600 — от рака, 5500 умерли от последствий COVID-19. При этом смертность в стране, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, выросла на 10% у женщин и на 14% у мужчин. freeze 4 Повідомлень: 19153 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4571 раз. Подякували: 7298 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 22:12 Faceless написав: Ratatui написав: Faceless Если бы я их не видел в живую там и мой сын не учился там я бы возможно поверил бро бред придуманный из рашки и сатиру Задорнова. Если бы я их не видел в живую там и мой сын не учился там я бы возможно поверил бро бред придуманный из рашки и сатиру Задорнова.

Если хотеть увидеть жиртрестов - их везде можно найти. При этом и средняя и ожидаемая продолжительности жизни у них куда выше, чем у нас, и популяризация спорта намного выше, чем у нас, родственники и знакомые из США и Канады этих сказок не подтверждают, как и личные впечатления по американцам, с которыми работал или которые приезжали сюда.

К слову, у нас, если не брать совсем молодежь (что молодые люди, что девушки, впечатление, анорексики через одного, хотя может то субъективное) - каждый второй, если не с ожирением, то как минимум с лишним весом. На этом фоне что-то там говорить про американцев с бургерами как минимум смешно. Если хотеть увидеть жиртрестов - их везде можно найти. При этом и средняя и ожидаемая продолжительности жизни у них куда выше, чем у нас, и популяризация спорта намного выше, чем у нас, родственники и знакомые из США и Канады этих сказок не подтверждают, как и личные впечатления по американцам, с которыми работал или которые приезжали сюда.К слову, у нас, если не брать совсем молодежь (что молодые люди, что девушки, впечатление, анорексики через одного, хотя может то субъективное) - каждый второй, если не с ожирением, то как минимум с лишним весом. На этом фоне что-то там говорить про американцев с бургерами как минимум смешно.



Точно не смешно. Те кто приезжает сюда это как правило очень активные люди. А процентов 90 американцев никуда не выезжают и даже не знают, что есть паспорт. Им даже это дело с близлежащими странами упростили. Из Канады к примеру в штаты только с Канадским паспортом, а вот наоборот можно и по правам. И да спортом многие занимаются как чумные бегают туда , сюда а потом быстренько в сабвэй заглотил бутик вместо завтрака и запил диетической колой чтобы не потолстеть. Как то так.

По наличию толстеньких скажу коротко так. В Сингапуре к примеру при наличии всех мировых брендов в магазах я на себя хрен, что купил так как трохи имею лишнего. Там я в первом попавшемся магазине одежды почувствовал себя крошкой енотом потому как мой размер был среднестатистическим. А какие бывают размеры похожие на танковые чехлы я увидел только там и их там валом. Кстати помимо спорта и курить там немодно и дорого. Точно не смешно. Те кто приезжает сюда это как правило очень активные люди. А процентов 90 американцев никуда не выезжают и даже не знают, что есть паспорт. Им даже это дело с близлежащими странами упростили. Из Канады к примеру в штаты только с Канадским паспортом, а вот наоборот можно и по правам. И да спортом многие занимаются как чумные бегают туда , сюда а потом быстренько в сабвэй заглотил бутик вместо завтрака и запил диетической колой чтобы не потолстеть. Как то так.По наличию толстеньких скажу коротко так. В Сингапуре к примеру при наличии всех мировых брендов в магазах я на себя хрен, что купил так как трохи имею лишнего. Там я в первом попавшемся магазине одежды почувствовал себя крошкой енотом потому как мой размер был среднестатистическим. А какие бывают размеры похожие на танковые чехлы я увидел только там и их там валом. Кстати помимо спорта и курить там немодно и дорого. Ratatui

Повідомлень: 7396 З нами з: 30.11.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 698 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 22:15 Faceless



Продолжительность жизни там немного от другого. Экология получше нашей будет, отношение к людям. Ну и самое главное там так не вкалывают на дачах раком и не бухают по чёрному выйдя за территорию проходной. Ratatui

Повідомлень: 7396 З нами з: 30.11.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 698 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 22:16 freeze написав: Коронавирус стал причиной приблизительно 10% смертей (от общего числа умерших за этот период) в Швеции в первом полугодии 2020 года. Об этом говорится в отчете министерства здравоохранения и социального развития страны.

В документе отмечено, что последствия заражения коронавирусом стали третьей по распространенности причиной смерти в стране, после заболеваний сердца и системы кровообращения, а также онкологии.

Так, за шесть месяцев в Швеции скончались около 51,5 тыс. пацентов: 14 тыс. — от проблем сердца и системы кровообращения, 11 600 — от рака, 5500 умерли от последствий COVID-19. При этом смертность в стране, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, выросла на 10% у женщин и на 14% у мужчин.



https://cursorinfo.co.il/all-news/world ... aseleniya/ Коронавирус стал причиной приблизительно 10% смертей (от общего числа умерших за этот период) в Швеции в первом полугодии 2020 года. Об этом говорится в отчете министерства здравоохранения и социального развития страны.В документе отмечено, что последствия заражения коронавирусом стали третьей по распространенности причиной смерти в стране, после заболеваний сердца и системы кровообращения, а также онкологии.Так, за шесть месяцев в Швеции скончались около 51,5 тыс. пацентов: 14 тыс. — от проблем сердца и системы кровообращения, 11 600 — от рака, 5500 умерли от последствий COVID-19. При этом смертность в стране, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, выросла на 10% у женщин и на 14% у мужчин.



Шведы согласились , что они профукали дело с короной. Что-то пошло не так как они предпологали. Шведы согласились , что они профукали дело с короной. Что-то пошло не так как они предпологали. Ratatui

Повідомлень: 7396 З нами з: 30.11.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 698 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 22:17 Ratatui написав: То то в Англии медицина бесплатна и построена по принципу товарища Семашко. То то в Англии медицина бесплатна и построена по принципу товарища Семашко.

Англичане про этого Семашко никогда не слышали, и только Степанову в голову, или куда там еще, приходит такую чушь сравнивать! Англичане про этого Семашко никогда не слышали, и только Степанову в голову, или куда там еще, приходит такую чушь сравнивать! komp 1 Повідомлень: 8309 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2345 раз. Подякували: 3403 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 22:20 komp написав: Ratatui написав: То то в Англии медицина бесплатна и построена по принципу товарища Семашко. То то в Англии медицина бесплатна и построена по принципу товарища Семашко.

Англичане про этого Семашко никогда не слышали, и только Степанову в голову, или куда там еще, приходит такую чушь сравнивать! Англичане про этого Семашко никогда не слышали, и только Степанову в голову, или куда там еще, приходит такую чушь сравнивать!



Правильно. Они пользуются благами цивилизации и знают точно королеву. А вот премьера не все могут вспомнить. Зачем вам знать кто придумал двигатель внутреннего сгорания правильно? Вам надо сел. завёл, поехал. Правильно. Они пользуются благами цивилизации и знают точно королеву. А вот премьера не все могут вспомнить. Зачем вам знать кто придумал двигатель внутреннего сгорания правильно? Вам надо сел. завёл, поехал. Ratatui

Повідомлень: 7396 З нами з: 30.11.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 698 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 22:37 Ratatui написав: Faceless написав: Ratatui написав: Faceless Если бы я их не видел в живую там и мой сын не учился там я бы возможно поверил бро бред придуманный из рашки и сатиру Задорнова. Если бы я их не видел в живую там и мой сын не учился там я бы возможно поверил бро бред придуманный из рашки и сатиру Задорнова.

Если хотеть увидеть жиртрестов - их везде можно найти. При этом и средняя и ожидаемая продолжительности жизни у них куда выше, чем у нас, и популяризация спорта намного выше, чем у нас, родственники и знакомые из США и Канады этих сказок не подтверждают, как и личные впечатления по американцам, с которыми работал или которые приезжали сюда.

К слову, у нас, если не брать совсем молодежь (что молодые люди, что девушки, впечатление, анорексики через одного, хотя может то субъективное) - каждый второй, если не с ожирением, то как минимум с лишним весом. На этом фоне что-то там говорить про американцев с бургерами как минимум смешно. Если хотеть увидеть жиртрестов - их везде можно найти. При этом и средняя и ожидаемая продолжительности жизни у них куда выше, чем у нас, и популяризация спорта намного выше, чем у нас, родственники и знакомые из США и Канады этих сказок не подтверждают, как и личные впечатления по американцам, с которыми работал или которые приезжали сюда.К слову, у нас, если не брать совсем молодежь (что молодые люди, что девушки, впечатление, анорексики через одного, хотя может то субъективное) - каждый второй, если не с ожирением, то как минимум с лишним весом. На этом фоне что-то там говорить про американцев с бургерами как минимум смешно.



Точно не смешно. Те кто приезжает сюда это как правило очень активные люди. А процентов 90 американцев никуда не выезжают и даже не знают, что есть паспорт. Им даже это дело с близлежащими странами упростили. Из Канады к примеру в штаты только с Канадским паспортом, а вот наоборот можно и по правам. И да спортом многие занимаются как чумные бегают туда , сюда а потом быстренько в сабвэй заглотил бутик вместо завтрака и запил диетической колой чтобы не потолстеть. Как то так.

По наличию толстеньких скажу коротко так. В Сингапуре к примеру при наличии всех мировых брендов в магазах я на себя хрен, что купил так как трохи имею лишнего. Там я в первом попавшемся магазине одежды почувствовал себя крошкой енотом потому как мой размер был среднестатистическим. А какие бывают размеры похожие на танковые чехлы я увидел только там и их там валом. Кстати помимо спорта и курить там немодно и дорого. Точно не смешно. Те кто приезжает сюда это как правило очень активные люди. А процентов 90 американцев никуда не выезжают и даже не знают, что есть паспорт. Им даже это дело с близлежащими странами упростили. Из Канады к примеру в штаты только с Канадским паспортом, а вот наоборот можно и по правам. И да спортом многие занимаются как чумные бегают туда , сюда а потом быстренько в сабвэй заглотил бутик вместо завтрака и запил диетической колой чтобы не потолстеть. Как то так.По наличию толстеньких скажу коротко так. В Сингапуре к примеру при наличии всех мировых брендов в магазах я на себя хрен, что купил так как трохи имею лишнего. Там я в первом попавшемся магазине одежды почувствовал себя крошкой енотом потому как мой размер был среднестатистическим. А какие бывают размеры похожие на танковые чехлы я увидел только там и их там валом. Кстати помимо спорта и курить там немодно и дорого.



Все зависит от штата. На побережьях люди в среднем поспортивнее, на мидвесте менее спортивные. Делать выводы основываясь на посещении одного магазина я бы не стал. Все зависит от штата. На побережьях люди в среднем поспортивнее, на мидвесте менее спортивные. Делать выводы основываясь на посещении одного магазина я бы не стал. It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3618 З нами з: 14.03.06 Подякував: 247 раз. Подякували: 593 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2249225022512252 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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tobias Пон 16 лис, 2020 11:33