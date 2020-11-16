Ratatui написав:Faceless Если бы я их не видел в живую там и мой сын не учился там я бы возможно поверил бро бред придуманный из рашки и сатиру Задорнова.
Если хотеть увидеть жиртрестов - их везде можно найти. При этом и средняя и ожидаемая продолжительности жизни у них куда выше, чем у нас, и популяризация спорта намного выше, чем у нас, родственники и знакомые из США и Канады этих сказок не подтверждают, как и личные впечатления по американцам, с которыми работал или которые приезжали сюда. К слову, у нас, если не брать совсем молодежь (что молодые люди, что девушки, впечатление, анорексики через одного, хотя может то субъективное) - каждый второй, если не с ожирением, то как минимум с лишним весом. На этом фоне что-то там говорить про американцев с бургерами как минимум смешно.
Коронавирус стал причиной приблизительно 10% смертей (от общего числа умерших за этот период) в Швеции в первом полугодии 2020 года. Об этом говорится в отчете министерства здравоохранения и социального развития страны. В документе отмечено, что последствия заражения коронавирусом стали третьей по распространенности причиной смерти в стране, после заболеваний сердца и системы кровообращения, а также онкологии. Так, за шесть месяцев в Швеции скончались около 51,5 тыс. пацентов: 14 тыс. — от проблем сердца и системы кровообращения, 11 600 — от рака, 5500 умерли от последствий COVID-19. При этом смертность в стране, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, выросла на 10% у женщин и на 14% у мужчин.
Ratatui написав:Faceless Если бы я их не видел в живую там и мой сын не учился там я бы возможно поверил бро бред придуманный из рашки и сатиру Задорнова.
Если хотеть увидеть жиртрестов - их везде можно найти. При этом и средняя и ожидаемая продолжительности жизни у них куда выше, чем у нас, и популяризация спорта намного выше, чем у нас, родственники и знакомые из США и Канады этих сказок не подтверждают, как и личные впечатления по американцам, с которыми работал или которые приезжали сюда. К слову, у нас, если не брать совсем молодежь (что молодые люди, что девушки, впечатление, анорексики через одного, хотя может то субъективное) - каждый второй, если не с ожирением, то как минимум с лишним весом. На этом фоне что-то там говорить про американцев с бургерами как минимум смешно.
Точно не смешно. Те кто приезжает сюда это как правило очень активные люди. А процентов 90 американцев никуда не выезжают и даже не знают, что есть паспорт. Им даже это дело с близлежащими странами упростили. Из Канады к примеру в штаты только с Канадским паспортом, а вот наоборот можно и по правам. И да спортом многие занимаются как чумные бегают туда , сюда а потом быстренько в сабвэй заглотил бутик вместо завтрака и запил диетической колой чтобы не потолстеть. Как то так. По наличию толстеньких скажу коротко так. В Сингапуре к примеру при наличии всех мировых брендов в магазах я на себя хрен, что купил так как трохи имею лишнего. Там я в первом попавшемся магазине одежды почувствовал себя крошкой енотом потому как мой размер был среднестатистическим. А какие бывают размеры похожие на танковые чехлы я увидел только там и их там валом. Кстати помимо спорта и курить там немодно и дорого.
Продолжительность жизни там немного от другого. Экология получше нашей будет, отношение к людям. Ну и самое главное там так не вкалывают на дачах раком и не бухают по чёрному выйдя за территорию проходной.
freeze написав:Коронавирус стал причиной приблизительно 10% смертей (от общего числа умерших за этот период) в Швеции в первом полугодии 2020 года. Об этом говорится в отчете министерства здравоохранения и социального развития страны. В документе отмечено, что последствия заражения коронавирусом стали третьей по распространенности причиной смерти в стране, после заболеваний сердца и системы кровообращения, а также онкологии. Так, за шесть месяцев в Швеции скончались около 51,5 тыс. пацентов: 14 тыс. — от проблем сердца и системы кровообращения, 11 600 — от рака, 5500 умерли от последствий COVID-19. При этом смертность в стране, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, выросла на 10% у женщин и на 14% у мужчин.
Ratatui написав:То то в Англии медицина бесплатна и построена по принципу товарища Семашко.
Англичане про этого Семашко никогда не слышали, и только Степанову в голову, или куда там еще, приходит такую чушь сравнивать!
Правильно. Они пользуются благами цивилизации и знают точно королеву. А вот премьера не все могут вспомнить. Зачем вам знать кто придумал двигатель внутреннего сгорания правильно? Вам надо сел. завёл, поехал.
Ratatui написав:Faceless Если бы я их не видел в живую там и мой сын не учился там я бы возможно поверил бро бред придуманный из рашки и сатиру Задорнова.
Если хотеть увидеть жиртрестов - их везде можно найти. При этом и средняя и ожидаемая продолжительности жизни у них куда выше, чем у нас, и популяризация спорта намного выше, чем у нас, родственники и знакомые из США и Канады этих сказок не подтверждают, как и личные впечатления по американцам, с которыми работал или которые приезжали сюда. К слову, у нас, если не брать совсем молодежь (что молодые люди, что девушки, впечатление, анорексики через одного, хотя может то субъективное) - каждый второй, если не с ожирением, то как минимум с лишним весом. На этом фоне что-то там говорить про американцев с бургерами как минимум смешно.
Точно не смешно. Те кто приезжает сюда это как правило очень активные люди. А процентов 90 американцев никуда не выезжают и даже не знают, что есть паспорт. Им даже это дело с близлежащими странами упростили. Из Канады к примеру в штаты только с Канадским паспортом, а вот наоборот можно и по правам. И да спортом многие занимаются как чумные бегают туда , сюда а потом быстренько в сабвэй заглотил бутик вместо завтрака и запил диетической колой чтобы не потолстеть. Как то так. По наличию толстеньких скажу коротко так. В Сингапуре к примеру при наличии всех мировых брендов в магазах я на себя хрен, что купил так как трохи имею лишнего. Там я в первом попавшемся магазине одежды почувствовал себя крошкой енотом потому как мой размер был среднестатистическим. А какие бывают размеры похожие на танковые чехлы я увидел только там и их там валом. Кстати помимо спорта и курить там немодно и дорого.
Все зависит от штата. На побережьях люди в среднем поспортивнее, на мидвесте менее спортивные. Делать выводы основываясь на посещении одного магазина я бы не стал.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Вкладчик1234 написав:ИМХО Как в "пандемии ковида", так и в "войне-АТО-ССО" - больше важен процесс а не результат. Кто-то умирает в окопе, а кто-то на койке или возле неё - но эти смерти мало кого волнуют, кроме разве что родственников, пока осваиваются деньги на "оборону", и "льётся вино" во всяких велюрах. Оффтоп закончил
Т.е. ушли с ветки? Поскольку все ваши посты - именно такой оффтоп.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
fler написав: Да, страховая медицина в Украине есть. Год назад мне предлагали такое - максимальный пакет стоит 10 тыс.грн/год. Не через Приват. То есть для семьи из 3х чел. - это 30 тыс.грн./год. Отказалась, нет доверия. За этот год расходы на здоровье моей семьи из 3х чел. составили около 5 тыс.грн. Таким образом 25 тыс.грн. улетели б на ветер... Но даже дело не в этом. Есть люди, которые часто болеют, а есть которые редко, потому что образ жизни у них здоровее, питание правильное, зарядку делают и т.д. Почему надо всех под одну гребенку медстраховкой чесать? Пусть медицина будет платная (она и так у нас такая), но я за то, чтоб каждый платил только за себя, за свои болячки и не каждый месяц, а когда это действительно нужно.
Пока у нас большинство рассуждает, как вы - никогда у нас нормальной страховой медицины не будет "зачем мне платить налоги и ЕСВ, я сам себя прокормлю и обеспечу пенсией, на остальных нас...ать". Кстати, страховки в цивилизованных странах бывают разные, можно выбрать подешевле или подороже.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+