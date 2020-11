Додано: Сер 18 лис, 2020 22:37

Ratatui написав: Faceless написав: Ratatui написав: Faceless Если бы я их не видел в живую там и мой сын не учился там я бы возможно поверил бро бред придуманный из рашки и сатиру Задорнова. Если бы я их не видел в живую там и мой сын не учился там я бы возможно поверил бро бред придуманный из рашки и сатиру Задорнова.

Если хотеть увидеть жиртрестов - их везде можно найти. При этом и средняя и ожидаемая продолжительности жизни у них куда выше, чем у нас, и популяризация спорта намного выше, чем у нас, родственники и знакомые из США и Канады этих сказок не подтверждают, как и личные впечатления по американцам, с которыми работал или которые приезжали сюда.

К слову, у нас, если не брать совсем молодежь (что молодые люди, что девушки, впечатление, анорексики через одного, хотя может то субъективное) - каждый второй, если не с ожирением, то как минимум с лишним весом. На этом фоне что-то там говорить про американцев с бургерами как минимум смешно. Если хотеть увидеть жиртрестов - их везде можно найти. При этом и средняя и ожидаемая продолжительности жизни у них куда выше, чем у нас, и популяризация спорта намного выше, чем у нас, родственники и знакомые из США и Канады этих сказок не подтверждают, как и личные впечатления по американцам, с которыми работал или которые приезжали сюда.К слову, у нас, если не брать совсем молодежь (что молодые люди, что девушки, впечатление, анорексики через одного, хотя может то субъективное) - каждый второй, если не с ожирением, то как минимум с лишним весом. На этом фоне что-то там говорить про американцев с бургерами как минимум смешно.



Точно не смешно. Те кто приезжает сюда это как правило очень активные люди. А процентов 90 американцев никуда не выезжают и даже не знают, что есть паспорт. Им даже это дело с близлежащими странами упростили. Из Канады к примеру в штаты только с Канадским паспортом, а вот наоборот можно и по правам. И да спортом многие занимаются как чумные бегают туда , сюда а потом быстренько в сабвэй заглотил бутик вместо завтрака и запил диетической колой чтобы не потолстеть. Как то так.

По наличию толстеньких скажу коротко так. В Сингапуре к примеру при наличии всех мировых брендов в магазах я на себя хрен, что купил так как трохи имею лишнего. Там я в первом попавшемся магазине одежды почувствовал себя крошкой енотом потому как мой размер был среднестатистическим. А какие бывают размеры похожие на танковые чехлы я увидел только там и их там валом. Кстати помимо спорта и курить там немодно и дорого. Точно не смешно. Те кто приезжает сюда это как правило очень активные люди. А процентов 90 американцев никуда не выезжают и даже не знают, что есть паспорт. Им даже это дело с близлежащими странами упростили. Из Канады к примеру в штаты только с Канадским паспортом, а вот наоборот можно и по правам. И да спортом многие занимаются как чумные бегают туда , сюда а потом быстренько в сабвэй заглотил бутик вместо завтрака и запил диетической колой чтобы не потолстеть. Как то так.По наличию толстеньких скажу коротко так. В Сингапуре к примеру при наличии всех мировых брендов в магазах я на себя хрен, что купил так как трохи имею лишнего. Там я в первом попавшемся магазине одежды почувствовал себя крошкой енотом потому как мой размер был среднестатистическим. А какие бывают размеры похожие на танковые чехлы я увидел только там и их там валом. Кстати помимо спорта и курить там немодно и дорого.



Все зависит от штата. На побережьях люди в среднем поспортивнее, на мидвесте менее спортивные. Делать выводы основываясь на посещении одного магазина я бы не стал. Все зависит от штата. На побережьях люди в среднем поспортивнее, на мидвесте менее спортивные. Делать выводы основываясь на посещении одного магазина я бы не стал.

