Ratatui написав:...... Это как с счётчиками на воду. Когда их не было всех разводили на покупку, бо тариф получался ниже. Как только все поставили счётчики бах и цены ушли вверх. Исходя из вашей логики на вате заработали 2 раза. Сначала втюхали счётчики за бабосы. а потом и тариф прикрутили чтобы не расслабляли булки.
Тариф, вроде был одинаковый. Агитировали за счётчики, т.к. будете платить за потребленную воду, а не по "завышенным нормам". Тариф поднимали независимо от счётчиков.
А о страховой медицине Вы напрасно так. При нормальной организации неплохо работает. И никак не противоречит системе Семашко или любой другой. Система Семашко - это организация, а страховая медицина - это вопрос финансирования. Честно говоря, не вижу принципиальной разницы - или государство собирает с населения средства с населения (через налоги или ещё как), или население напрямую скидывается на медицину через страховку. Это, конечно, в случае всеобщего обязательного медстрахования.
ЛАД написав:Добавлю о стоматологии. У нас сегодня есть очень неплохие врачи и вполне современные технологии. Зубы отремонтировать можно очень прилично. И по мировым меркам дёшево. Поэтому к нам, действительно, ездят из-за границы (в основном, конечно, бывшие наши). Знаю ситуацию, когда женщина приезжала из Израиля 3- или 4 раза (нужны были перерывы в лечении) и ей это было дешевле даже с учётом перелётов, чем лечить там. Для наших людей (пересичных) эти услуги недоступны - дорого.
А в платных стомат.клиниках кто лечится - олигархи, что ли?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
yama написав:..... да ставят импортное, но то что поставили... относительно быстро перестает держаться. может руки кривые может технологии не придерживаються, а может у нас особееные украинские челюсти )))
Лично знаю несколько человек со вставными челюстями на имплантах. Прекрасно держатся, очень довольны.
Завсегдатай ночных клубов всегда недоволен
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Ratatui написав: То то в штатах нормальная страховка стоит 800 бакинских на одного. Поэтому там такая защищённость населения, что к 40 годкам на низкой зп народ собственно уже без зубов и слегка распухший от дешёвых булок.
В Штатах нормальная страховка стоит 800 в месяц (+столько же от работодателя) на семью сына из 3 человек и собачки Покрывает стоматологию.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
ЛАД написав:Добавлю о стоматологии. У нас сегодня есть очень неплохие врачи и вполне современные технологии. Зубы отремонтировать можно очень прилично. И по мировым меркам дёшево. Поэтому к нам, действительно, ездят из-за границы (в основном, конечно, бывшие наши). Знаю ситуацию, когда женщина приезжала из Израиля 3- или 4 раза (нужны были перерывы в лечении) и ей это было дешевле даже с учётом перелётов, чем лечить там. Для наших людей (пересичных) эти услуги недоступны - дорого.
А в платных стомат.клиниках кто лечится - олигархи, что ли?
Не знаю, я вроде точно не олигарх, такой себе пересичный, но зубы последний десяток лет обслуживал только в частных кабинетах у своего стоматолога. Так что то, что для "наших людей это недоступно" - явное преувеличение. Стоит ли говорить, что те же частные стоматкабинеты на каждом углу - точно не для туристов из Израиля
ЛАД написав:Честно говоря, не вижу принципиальной разницы - или государство собирает с населения средства с населения (через налоги или ещё как), или население напрямую скидывается на медицину через страховку. Это, конечно, в случае всеобщего обязательного медстрахования.
Наверное разница есть. Как вариант, если предположить существование развитой сети государственной медицины, то первое наверное предполагает солидарную систему финансирования государственной сети медицинского обслуживания. Все идет в единый котел. Или все-таки учет размера взноса присутствует для определения дальнейшего пакета предоставляемых услуг ? Второй - это учет персонального взноса. И тут вопрос - размер взноса это % от заработка или размер унифицирован как единый для всех ?
Ratatui написав: То то в штатах нормальная страховка стоит 800 бакинских на одного. Поэтому там такая защищённость населения, что к 40 годкам на низкой зп народ собственно уже без зубов и слегка распухший от дешёвых булок.
В Штатах нормальная страховка стоит 800 в месяц (+столько же от работодателя) на семью сына из 3 человек и собачки Покрывает стоматологию.
Серьёзно, страховка включает и ветклинику? Никогда бы не подумал
Ratatui написав:То то в Англии медицина бесплатна и построена по принципу товарища Семашко.
Англичане про этого Семашко никогда не слышали, и только Степанову в голову, или куда там еще, приходит такую чушь сравнивать!
Правильно. Они пользуются благами цивилизации и знают точно королеву. А вот премьера не все могут вспомнить. Зачем вам знать кто придумал двигатель внутреннего сгорания правильно? Вам надо сел. завёл, поехал.
Беверидж, автор британской системы здравоохранения, вполне мог и не знать подробностей организации доступа населения СССР к медицинским услугам - все-таки страна закрытая. Правда, тем тяжелее стоическому совкофобу komp-у будет принять реальность Коммунист и либерал, казалось бы - идеологическая контроверсия, а в вопросе общественного здоровья сошлись в одной точке...