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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
24
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 23:58

  Ratatui написав:......
Это как с счётчиками на воду. Когда их не было всех разводили на покупку, бо тариф получался ниже. Как только все поставили счётчики бах и цены ушли вверх. Исходя из вашей логики на вате заработали 2 раза. Сначала втюхали счётчики за бабосы. а потом и тариф прикрутили чтобы не расслабляли булки.

Тариф, вроде был одинаковый. Агитировали за счётчики, т.к. будете платить за потребленную воду, а не по "завышенным нормам".
Тариф поднимали независимо от счётчиков.

А о страховой медицине Вы напрасно так. При нормальной организации неплохо работает.
И никак не противоречит системе Семашко или любой другой. Система Семашко - это организация, а страховая медицина - это вопрос финансирования.
Честно говоря, не вижу принципиальной разницы - или государство собирает с населения средства с населения (через налоги или ещё как), или население напрямую скидывается на медицину через страховку. Это, конечно, в случае всеобщего обязательного медстрахования.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:05

  ЛАД написав:Добавлю о стоматологии.
У нас сегодня есть очень неплохие врачи и вполне современные технологии. Зубы отремонтировать можно очень прилично. И по мировым меркам дёшево. Поэтому к нам, действительно, ездят из-за границы (в основном, конечно, бывшие наши). Знаю ситуацию, когда женщина приезжала из Израиля 3- или 4 раза (нужны были перерывы в лечении) и ей это было дешевле даже с учётом перелётов, чем лечить там.
Для наших людей (пересичных) эти услуги недоступны - дорого.

А в платных стомат.клиниках кто лечится - олигархи, что ли?
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:10

  ЛАД написав:
  yama написав:.....
да ставят импортное, но то что поставили... относительно быстро перестает держаться. может руки кривые может технологии не придерживаються, а может у нас особееные украинские челюсти :)))) :mrgreen:
Лично знаю несколько человек со вставными челюстями на имплантах. Прекрасно держатся, очень довольны.

Завсегдатай ночных клубов всегда недоволен 8)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:14

  Ratatui написав: То то в штатах нормальная страховка стоит 800 бакинских на одного. Поэтому там такая защищённость населения, что к 40 годкам на низкой зп народ собственно уже без зубов и слегка распухший от дешёвых булок.

В Штатах нормальная страховка стоит 800 в месяц (+столько же от работодателя) на семью сына из 3 человек и собачки :wink: Покрывает стоматологию.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:15

  pesikot написав:
  Ratatui написав:То то в Англии медицина бесплатна и построена по принципу товарища Семашко.

С этим Семашко носятся, как с писаной торбой. Даже не понимая, что он сделал
Семашко был трушным большевиком, в медицинском плане пользы от него было не больше, чем от Ленина

Никогда не интересовался личными достоинствами и заслугами Семашко, но для своего времени медицина в Союзе работала весьма неплохо.

А ты хочешь воду потреблять сколько хочешь, а платить как 3 копейки ?
Какое убогое совковое существо

Кстати, в "убогом совке" так и было.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 19 лис, 2020 00:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Starikan написав:
  ЛАД написав:Добавлю о стоматологии.
У нас сегодня есть очень неплохие врачи и вполне современные технологии. Зубы отремонтировать можно очень прилично. И по мировым меркам дёшево. Поэтому к нам, действительно, ездят из-за границы (в основном, конечно, бывшие наши). Знаю ситуацию, когда женщина приезжала из Израиля 3- или 4 раза (нужны были перерывы в лечении) и ей это было дешевле даже с учётом перелётов, чем лечить там.
Для наших людей (пересичных) эти услуги недоступны - дорого.

А в платных стомат.клиниках кто лечится - олигархи, что ли?


Не знаю, я вроде точно не олигарх, такой себе пересичный, но зубы последний десяток лет обслуживал только в частных кабинетах у своего стоматолога. Так что то, что для "наших людей это недоступно" - явное преувеличение. Стоит ли говорить, что те же частные стоматкабинеты на каждом углу - точно не для туристов из Израиля
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:17

  ЛАД написав:Честно говоря, не вижу принципиальной разницы - или государство собирает с населения средства с населения (через налоги или ещё как), или население напрямую скидывается на медицину через страховку. Это, конечно, в случае всеобщего обязательного медстрахования.

Наверное разница есть. Как вариант, если предположить существование развитой сети государственной медицины, то первое наверное предполагает солидарную систему финансирования государственной сети медицинского обслуживания. Все идет в единый котел. Или все-таки учет размера взноса присутствует для определения дальнейшего пакета предоставляемых услуг ? Второй - это учет персонального взноса. И тут вопрос - размер взноса это % от заработка или размер унифицирован как единый для всех ?
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Starikan написав:
  Ratatui написав: То то в штатах нормальная страховка стоит 800 бакинских на одного. Поэтому там такая защищённость населения, что к 40 годкам на низкой зп народ собственно уже без зубов и слегка распухший от дешёвых булок.

В Штатах нормальная страховка стоит 800 в месяц (+столько же от работодателя) на семью сына из 3 человек и собачки :wink: Покрывает стоматологию.
Серьёзно, страховка включает и ветклинику? Никогда бы не подумал
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:20

  Ratatui написав:
  komp написав:
  Ratatui написав:То то в Англии медицина бесплатна и построена по принципу товарища Семашко.

Англичане про этого Семашко никогда не слышали, и только Степанову в голову, или куда там еще, приходит такую чушь сравнивать!


Правильно. Они пользуются благами цивилизации и знают точно королеву. А вот премьера не все могут вспомнить. Зачем вам знать кто придумал двигатель внутреннего сгорания правильно? Вам надо сел. завёл, поехал.


Беверидж, автор британской системы здравоохранения, вполне мог и не знать подробностей организации доступа населения СССР к медицинским услугам - все-таки страна закрытая. Правда, тем тяжелее стоическому совкофобу komp-у будет принять реальность :mrgreen: Коммунист и либерал, казалось бы - идеологическая контроверсия, а в вопросе общественного здоровья сошлись в одной точке...
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:23

  komp написав:
......
Ну а вот хваленная российская вакцина Спутник снова себя показала не с лучшей стороны. Поступала новость о том, что ещё 5 медиков, которых вакцинировали, заразились коронавирусом.

Вопрос в том из скольки провакцинированных.
Если из 100, то это много, если из 100 тысяч, то это прекрасный результат.
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