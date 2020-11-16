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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
24
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:24

  Faceless написав:
Starikan написав:
  Ratatui написав: То то в штатах нормальная страховка стоит 800 бакинских на одного. Поэтому там такая защищённость населения, что к 40 годкам на низкой зп народ собственно уже без зубов и слегка распухший от дешёвых булок.
В Штатах нормальная страховка стоит 800 в месяц (+столько же от работодателя) на семью сына из 3 человек и собачки :wink: Покрывает стоматологию.
Серьёзно, страховка включает и ветклинику? Никогда бы не подумал

Страховки есть на любой вкус. Возможно, на животных отдельная страховка, я назвал общую сумму. А как быть, если без страховки любая болезнь животного, да если еще нужна госпитализация - это сразу тысячи?

Пример со стоматологией: заменить коронку без страховки $1600, со страховкой $200.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:35

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Добавлю о стоматологии.
У нас сегодня есть очень неплохие врачи и вполне современные технологии. Зубы отремонтировать можно очень прилично. И по мировым меркам дёшево. Поэтому к нам, действительно, ездят из-за границы (в основном, конечно, бывшие наши). Знаю ситуацию, когда женщина приезжала из Израиля 3- или 4 раза (нужны были перерывы в лечении) и ей это было дешевле даже с учётом перелётов, чем лечить там.
Для наших людей (пересичных) эти услуги недоступны - дорого.

А в платных стомат.клиниках кто лечится - олигархи, что ли?

Аргумент из серии: "Посмотрите, как у нас богато живут! Сколько лексусов на дорогах (сколько людей за границу ездят, ...)!
Поинтересуйтесь, сколько стоит поставить вставную челюсть на 4 имплантах (подскажу, как неплохое б/у авто, не Таврия). Пересичный себе такое сможет позволить?
Или Вы не заметили у меня слово "пересичный"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:38

  Starikan написав:Пример со стоматологией: заменить коронку без страховки $1600, со страховкой $200.

Ситуация с отсутствием страховки понятна. Полная стоимость работы $1600. Что означает $200 при наличии страховки ? $1400 компенсируется страховкой, а $200 доплата из своего кармана ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:39

  tumos написав: Второй - это учет персонального взноса. И тут вопрос - размер взноса это % от заработка или размер унифицирован как единый для всех ?


Есть разные страховки по стоимости и по виду. Меньше платишь - больше твой ко-пей, т.е. из твоего кармана, и меньше спектр услуг. Больше платишь, то наоборот.
Зачем это?
Молодой и уверенный в своем здоровье, старается купить страховку подешевле, т.к. он редко к врачам обращается. Больной постарше и хроник покупает страховку подороже, чтобы меньше платить ко-пей и был больше спектр бесплатных для него услуг. Учти, лекарства по нормальной страховке тоже бесплатно, а в Америке они очень дорогие.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:43

  Faceless написав:
Starikan написав:.......
А в платных стомат.клиниках кто лечится - олигархи, что ли?


Не знаю, я вроде точно не олигарх, такой себе пересичный, но зубы последний десяток лет обслуживал только в частных кабинетах у своего стоматолога. Так что то, что для "наших людей это недоступно" - явное преувеличение. Стоит ли говорить, что те же частные стоматкабинеты на каждом углу - точно не для туристов из Израиля

Если Вам нужно за эти 10 лет поставить 3 пломбы, то без проблем (и то не для всех).
Если что-то серьёзное, то точно не для пересичных.
Да и частные стоматкабинеты разные бывают.
Ну и Вы, конечно, далеко не олигарх, но и не пересичный.
Уверен, что у Вас зарплата заметно выше медианной и даже средней.

P.s. Вообще, такие обсуждения у нас на форуме напоминают мне высказывание не помню кого из наших депутатов, что ей с дочкой не хватает 30.000 (или больше?) на жизнь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:51

  Libo написав:Есть разные страховки по стоимости и по виду. Меньше платишь - больше твой ко-пей, т.е. из твоего кармана, и меньше спектр услуг. Больше платишь, то наоборот.
Зачем это?
Молодой и уверенный в своем здоровье, старается купить страховку подешевле, т.к. он редко к врачам обращается. Больной постарше и хроник покупает страховку подороже, чтобы меньше платить ко-пей и был больше спектр бесплатных для него услуг. Учти, лекарства по нормальной страховке тоже бесплатно, а в Америке они очень дорогие.

Тут принципиальным является следующий момент. Насколько я знаю в США отсутствует государственная медицина как общегосударственная система. Когда здесь рассуждают о страховании хотелось бы для начала понять предполагается ли параллельное существование как государственной, так и частной медицины. Если да, то какой механизм страхования для осуществления реализации этой концепции и поддержания госсектора. Относительно бесплатных лекарств в США слышал, что ассортимент таких предлагаемых лекарств определен и ограничен. Насколько этот набор эффективен понятия не имею.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 01:01

  tumos написав:
  ЛАД написав:Честно говоря, не вижу принципиальной разницы - или государство собирает с населения средства с населения (через налоги или ещё как), или население напрямую скидывается на медицину через страховку. Это, конечно, в случае всеобщего обязательного медстрахования.

Наверное разница есть. Как вариант, если предположить существование развитой сети государственной медицины, то первое наверное предполагает солидарную систему финансирования государственной сети медицинского обслуживания. Все идет в единый котел. Или все-таки учет размера взноса присутствует для определения дальнейшего пакета предоставляемых услуг ? Второй - это учет персонального взноса. И тут вопрос - размер взноса это % от заработка или размер унифицирован как единый для всех ?

Не интересовался специально вопросами медстрахования. Но, вроде, при обязательном страховании тоже всё идёт в единый котел. Возможно, есть дополнительные добровольные страховки.
Так же, как с пенсиями. Есть 1-й уровень - солидарная система, 2-й уровень - накопительная (но тоже обязательная?), 3-й уровень пенсионной системы – это частные пенсионные фонды.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 01:03

  tumos написав: Насколько я знаю в США отсутствует государственная медицина как общегосударственная система. Когда здесь рассуждают о страховании хотелось бы для начала понять предполагается ли параллельное существование как государственной, так и частной медицины. Если да, то какой механизм страхования для осуществления реализации этой концепции и поддержания госсектора. Относительно бесплатных лекарств в США слышал, что ассортимент таких предлагаемых лекарств определен и ограничен. Насколько этот набор эффективен понятия не имею.


А какая в страховой медицине разница государственная, муниципальная, общественная или частная медицина? Медики и страховщики работают по протоколам и тарифам, за которыми следит государство. Роль посредника между больницей и пациентом выполняет страховая компания, чтоб не нажухали человека.
Больница выставила счет. Страховая проверила его по протоколу и тарифам за оказанные услуги. Часть отклонила. Остальное оплатила. Больница получила свои заработанные деньги. Больница отругала свою медсестру, за то, что та поставила пациенту на одну клизьму больше, чем требовали протокол и показания больного.
Libo
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