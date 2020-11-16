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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2251225222532254 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 24 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 34 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 79 Додано: Чет 19 лис, 2020 00:24 Faceless написав: Starikan написав: Ratatui написав: То то в штатах нормальная страховка стоит 800 бакинских на одного. Поэтому там такая защищённость населения, что к 40 годкам на низкой зп народ собственно уже без зубов и слегка распухший от дешёвых булок. То то в штатах нормальная страховка стоит 800 бакинских на одного. Поэтому там такая защищённость населения, что к 40 годкам на низкой зп народ собственно уже без зубов и слегка распухший от дешёвых булок. В Штатах нормальная страховка стоит 800 в месяц (+столько же от работодателя) на семью сына из 3 человек и собачки Покрывает стоматологию. В Штатах нормальная страховка стоит 800 в месяц (+столько же от работодателя) на семью сына из 3 человек и собачкиПокрывает стоматологию. Серьёзно, страховка включает и ветклинику? Никогда бы не подумал Серьёзно, страховка включает и ветклинику? Никогда бы не подумал

Страховки есть на любой вкус. Возможно, на животных отдельная страховка, я назвал общую сумму. А как быть, если без страховки любая болезнь животного, да если еще нужна госпитализация - это сразу тысячи?



Пример со стоматологией: заменить коронку без страховки $1600, со страховкой $200. Страховки есть на любой вкус. Возможно, на животных отдельная страховка, я назвал общую сумму. А как быть, если без страховки любая болезнь животного, да если еще нужна госпитализация - это сразу тысячи?Пример со стоматологией: заменить коронку без страховки $1600, со страховкой $200. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17775 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2023 раз. Подякували: 2869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 00:35 Starikan написав: ЛАД написав: Добавлю о стоматологии.

У нас сегодня есть очень неплохие врачи и вполне современные технологии. Зубы отремонтировать можно очень прилично. И по мировым меркам дёшево. Поэтому к нам, действительно, ездят из-за границы (в основном, конечно, бывшие наши). Знаю ситуацию, когда женщина приезжала из Израиля 3- или 4 раза (нужны были перерывы в лечении) и ей это было дешевле даже с учётом перелётов, чем лечить там.

Для наших людей (пересичных) эти услуги недоступны - дорого. Добавлю о стоматологии.У нас сегодня есть очень неплохие врачи и вполне современные технологии. Зубы отремонтировать можно очень прилично. Идёшево. Поэтому к нам, действительно, ездят из-за границы (в основном, конечно, бывшие наши). Знаю ситуацию, когда женщина приезжала из Израиля 3- или 4 раза (нужны были перерывы в лечении) и ей это было дешевле даже с учётом перелётов, чем лечить там.Для наших людей (пересичных) эти услуги недоступны - дорого.

А в платных стомат.клиниках кто лечится - олигархи, что ли? А в платных стомат.клиниках кто лечится - олигархи, что ли?

Аргумент из серии: "Посмотрите, как у нас богато живут! Сколько лексусов на дорогах (сколько людей за границу ездят, ...)!

Поинтересуйтесь, сколько стоит поставить вставную челюсть на 4 имплантах (подскажу, как неплохое б/у авто, не Таврия). Пересичный себе такое сможет позволить?

Или Вы не заметили у меня слово "пересичный"? Аргумент из серии: "Посмотрите, как у нас богато живут! Сколько лексусов на дорогах (сколько людей за границу ездят, ...)!Поинтересуйтесь, сколько стоит поставить вставную челюсть на 4 имплантах (подскажу, как неплохое б/у авто, не Таврия). Пересичный себе такое сможет позволить?Или Вы не заметили у меня слово "пересичный"? ЛАД 2 Повідомлень: 17716 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4592 раз. Подякували: 4292 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 00:38 Starikan написав: Пример со стоматологией: заменить коронку без страховки $1600, со страховкой $200. Пример со стоматологией: заменить коронку без страховки $1600, со страховкой $200.

Ситуация с отсутствием страховки понятна. Полная стоимость работы $1600. Что означает $200 при наличии страховки ? $1400 компенсируется страховкой, а $200 доплата из своего кармана ? Ситуация с отсутствием страховки понятна. Полная стоимость работы $1600. Что означает $200 при наличии страховки ? $1400 компенсируется страховкой, а $200 доплата из своего кармана ? tumos Повідомлень: 1303 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 00:39 tumos написав: Второй - это учет персонального взноса. И тут вопрос - размер взноса это % от заработка или размер унифицирован как единый для всех ? Второй - это учет персонального взноса. И тут вопрос - размер взноса это % от заработка или размер унифицирован как единый для всех ?



Есть разные страховки по стоимости и по виду. Меньше платишь - больше твой ко-пей, т.е. из твоего кармана, и меньше спектр услуг. Больше платишь, то наоборот.

Зачем это?

Молодой и уверенный в своем здоровье, старается купить страховку подешевле, т.к. он редко к врачам обращается. Больной постарше и хроник покупает страховку подороже, чтобы меньше платить ко-пей и был больше спектр бесплатных для него услуг. Учти, лекарства по нормальной страховке тоже бесплатно, а в Америке они очень дорогие. Есть разные страховки по стоимости и по виду. Меньше платишь - больше твой ко-пей, т.е. из твоего кармана, и меньше спектр услуг. Больше платишь, то наоборот.Зачем это?Молодой и уверенный в своем здоровье, старается купить страховку подешевле, т.к. он редко к врачам обращается. Больной постарше и хроник покупает страховку подороже, чтобы меньше платить ко-пей и был больше спектр бесплатных для него услуг. Учти, лекарства по нормальной страховке тоже бесплатно, а в Америке они очень дорогие. Libo 2

Повідомлень: 8875 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4100 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 00:43 Faceless написав: Starikan написав: .......

А в платных стомат.клиниках кто лечится - олигархи, что ли?



Не знаю, я вроде точно не олигарх, такой себе пересичный, но зубы последний десяток лет обслуживал только в частных кабинетах у своего стоматолога. Так что то, что для "наших людей это недоступно" - явное преувеличение. Стоит ли говорить, что те же частные стоматкабинеты на каждом углу - точно не для туристов из Израиля Не знаю, я вроде точно не олигарх, такой себе пересичный, но зубы последний десяток лет обслуживал только в частных кабинетах у своего стоматолога. Так что то, что для "наших людей это недоступно" - явное преувеличение. Стоит ли говорить, что те же частные стоматкабинеты на каждом углу - точно не для туристов из Израиля

Если Вам нужно за эти 10 лет поставить 3 пломбы, то без проблем (и то не для всех).

Если что-то серьёзное, то точно не для пересичных.

Да и частные стоматкабинеты разные бывают.

Ну и Вы, конечно, далеко не олигарх, но и не пересичный.

Уверен, что у Вас зарплата заметно выше медианной и даже средней.



P.s. Вообще, такие обсуждения у нас на форуме напоминают мне высказывание не помню кого из наших депутатов, что ей с дочкой не хватает 30.000 (или больше?) на жизнь. Если Вам нужно за эти 10 лет поставить 3 пломбы, то без проблем (и то не для всех).Если что-то серьёзное, то точно не для пересичных.Да и частные стоматкабинеты разные бывают.Ну и Вы, конечно, далеко не олигарх, но и не пересичный.Уверен, что у Вас зарплата заметно выше медианной и даже средней.P.s. Вообще, такие обсуждения у нас на форуме напоминают мне высказывание не помню кого из наших депутатов, что ей с дочкой не хватает 30.000 (или больше?) на жизнь. ЛАД 2 Повідомлень: 17716 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4592 раз. Подякували: 4292 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 00:51 Libo написав: Есть разные страховки по стоимости и по виду. Меньше платишь - больше твой ко-пей, т.е. из твоего кармана, и меньше спектр услуг. Больше платишь, то наоборот.

Зачем это?

Молодой и уверенный в своем здоровье, старается купить страховку подешевле, т.к. он редко к врачам обращается. Больной постарше и хроник покупает страховку подороже, чтобы меньше платить ко-пей и был больше спектр бесплатных для него услуг. Учти, лекарства по нормальной страховке тоже бесплатно, а в Америке они очень дорогие. Есть разные страховки по стоимости и по виду. Меньше платишь - больше твой ко-пей, т.е. из твоего кармана, и меньше спектр услуг. Больше платишь, то наоборот.Зачем это?Молодой и уверенный в своем здоровье, старается купить страховку подешевле, т.к. он редко к врачам обращается. Больной постарше и хроник покупает страховку подороже, чтобы меньше платить ко-пей и был больше спектр бесплатных для него услуг. Учти, лекарства по нормальной страховке тоже бесплатно, а в Америке они очень дорогие.

Тут принципиальным является следующий момент. Насколько я знаю в США отсутствует государственная медицина как общегосударственная система. Когда здесь рассуждают о страховании хотелось бы для начала понять предполагается ли параллельное существование как государственной, так и частной медицины. Если да, то какой механизм страхования для осуществления реализации этой концепции и поддержания госсектора. Относительно бесплатных лекарств в США слышал, что ассортимент таких предлагаемых лекарств определен и ограничен. Насколько этот набор эффективен понятия не имею. Тут принципиальным является следующий момент. Насколько я знаю в США отсутствует государственная медицина как общегосударственная система. Когда здесь рассуждают о страховании хотелось бы для начала понять предполагается ли параллельное существование как государственной, так и частной медицины. Если да, то какой механизм страхования для осуществления реализации этой концепции и поддержания госсектора. Относительно бесплатных лекарств в США слышал, что ассортимент таких предлагаемых лекарств определен и ограничен. Насколько этот набор эффективен понятия не имею. tumos Повідомлень: 1303 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 01:01 tumos написав: ЛАД написав: Честно говоря, не вижу принципиальной разницы - или государство собирает с населения средства с населения (через налоги или ещё как), или население напрямую скидывается на медицину через страховку. Это, конечно, в случае всеобщего обязательного медстрахования. Честно говоря, не вижу принципиальной разницы - или государство собирает с населения средства с населения (через налоги или ещё как), или население напрямую скидывается на медицину через страховку. Это, конечно, в случаеобязательного медстрахования.

Наверное разница есть. Как вариант, если предположить существование развитой сети государственной медицины, то первое наверное предполагает солидарную систему финансирования государственной сети медицинского обслуживания. Все идет в единый котел. Или все-таки учет размера взноса присутствует для определения дальнейшего пакета предоставляемых услуг ? Второй - это учет персонального взноса. И тут вопрос - размер взноса это % от заработка или размер унифицирован как единый для всех ? Наверное разница есть. Как вариант, если предположить существование развитой сети государственной медицины, то первое наверное предполагает солидарную систему финансирования государственной сети медицинского обслуживания. Все идет в единый котел. Или все-таки учет размера взноса присутствует для определения дальнейшего пакета предоставляемых услуг ? Второй - это учет персонального взноса. И тут вопрос - размер взноса это % от заработка или размер унифицирован как единый для всех ?

Не интересовался специально вопросами медстрахования. Но, вроде, при обязательном страховании тоже всё идёт в единый котел. Возможно, есть дополнительные добровольные страховки.

Так же, как с пенсиями. Есть 1-й уровень - солидарная система, 2-й уровень - накопительная (но тоже обязательная?), 3-й уровень пенсионной системы – это частные пенсионные фонды. Не интересовался специально вопросами медстрахования. Но, вроде, при обязательном страховании тоже всё идёт в единый котел. Возможно, есть дополнительные добровольные страховки.Так же, как с пенсиями. Есть 1-й уровень - солидарная система, 2-й уровень - накопительная (но тоже обязательная?), 3-й уровень пенсионной системы – это частные пенсионные фонды. ЛАД 2 Повідомлень: 17716 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4592 раз. Подякували: 4292 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 01:03 tumos написав: Насколько я знаю в США отсутствует государственная медицина как общегосударственная система. Когда здесь рассуждают о страховании хотелось бы для начала понять предполагается ли параллельное существование как государственной, так и частной медицины. Если да, то какой механизм страхования для осуществления реализации этой концепции и поддержания госсектора. Относительно бесплатных лекарств в США слышал, что ассортимент таких предлагаемых лекарств определен и ограничен. Насколько этот набор эффективен понятия не имею. Насколько я знаю в США отсутствует государственная медицина как общегосударственная система. Когда здесь рассуждают о страховании хотелось бы для начала понять предполагается ли параллельное существование как государственной, так и частной медицины. Если да, то какой механизм страхования для осуществления реализации этой концепции и поддержания госсектора. Относительно бесплатных лекарств в США слышал, что ассортимент таких предлагаемых лекарств определен и ограничен. Насколько этот набор эффективен понятия не имею.



А какая в страховой медицине разница государственная, муниципальная, общественная или частная медицина? Медики и страховщики работают по протоколам и тарифам, за которыми следит государство. Роль посредника между больницей и пациентом выполняет страховая компания, чтоб не нажухали человека.

Больница выставила счет. Страховая проверила его по протоколу и тарифам за оказанные услуги. Часть отклонила. Остальное оплатила. Больница получила свои заработанные деньги. Больница отругала свою медсестру, за то, что та поставила пациенту на одну клизьму больше, чем требовали протокол и показания больного. А какая в страховой медицине разница государственная, муниципальная, общественная или частная медицина? Медики и страховщики работают по протоколам и тарифам, за которыми следит государство. Роль посредника между больницей и пациентом выполняет страховая компания, чтоб не нажухали человека.Больница выставила счет. Страховая проверила его по протоколу и тарифам за оказанные услуги. Часть отклонила. Остальное оплатила. Больница получила свои заработанные деньги. Больница отругала свою медсестру, за то, что та поставила пациенту на одну клизьму больше, чем требовали протокол и показания больного. Libo 2

Повідомлень: 8875 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4100 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2251225222532254 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7284 1678408

tobias Пон 16 лис, 2020 11:33