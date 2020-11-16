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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2252225322542255 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 24 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 34 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 79 Додано: Чет 19 лис, 2020 01:35 ЛАД написав: tumos

Американская система медстрахования далеко не образец. Недаром Обама старался её реформировать. Но так и не сумел довести до конца, хотя это тоже было бы далеко до образца.

Если Libo прав и Трамп и то, что сделал Обама, ликвидировал, то совсем плохо.

Американская система медстрахования далеко не образец. Недаром Обама старался её реформировать. Но так и не сумел довести до конца, хотя это тоже было бы далеко до образца.Если Libo прав и Трамп и то, что сделал Обама, ликвидировал, то совсем плохо.

Я когда то читал про критику Трампом системы obamacare. Аргументы стерлись в памяти. Кажется один из них огромная финансовая нагрузка на их бюджет. Что касается частной медицины, то в ней напрягает один момент - получение прибыли. Эта медицина заинтересована в существовании здоровых людей ? Вспоминаю своего стоматолога, который мне как-то сказал. Хочу что-то найти да совесть не позволяет. ) Я когда то читал про критику Трампом системы obamacare. Аргументы стерлись в памяти. Кажется один из них огромная финансовая нагрузка на их бюджет. Что касается частной медицины, то в ней напрягает один момент - получение прибыли. Эта медицина заинтересована в существовании здоровых людей ? Вспоминаю своего стоматолога, который мне как-то сказал. Хочу что-то найти да совесть не позволяет. ) tumos Повідомлень: 1306 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 01:38 tumos написав: госучреждение или коммунальное содержится за счет соответствующих бюджетов, а не перечислений от страховых компаний. ИМХО. госучреждение или коммунальное содержится за счет соответствующих бюджетов, а не перечислений от страховых компаний. ИМХО.



Как это? Больница в форме госпредприятия может функционировать на основе полного хозрасчета. Государство, муниципалитет могут чем-то помогать дополнительно - освобождать от налогов, льготы, дополнительное оборудование и т.д. Эти предприятия выполняют важную функцию и в интересах государства и муниципалитета.

Даже большие церкви имеют свои больницы. И все это платное. Через страховые компании. У кого нет страховки - плати сам. Как это? Больница в форме госпредприятия может функционировать на основе полного хозрасчета. Государство, муниципалитет могут чем-то помогать дополнительно - освобождать от налогов, льготы, дополнительное оборудование и т.д. Эти предприятия выполняют важную функцию и в интересах государства и муниципалитета.Даже большие церкви имеют свои больницы. И все это платное. Через страховые компании. У кого нет страховки - плати сам. Libo 2

Повідомлень: 8877 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4100 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 01:45 tumos написав: Я когда то читал про критику Трампом системы obamacare. Аргументы стерлись в памяти. Кажется один из них огромная финансовая нагрузка на их бюджет. Я когда то читал про критику Трампом системы obamacare. Аргументы стерлись в памяти. Кажется один из них огромная финансовая нагрузка на их бюджет.



Правительство выделяет на медицину более триллиона в год. Страховки пенсам, безработным, детям, военным, федералам, разные налоговые льготы медицине, на развитие и т.д. Правительство выделяет на медицину более триллиона в год. Страховки пенсам, безработным, детям, военным, федералам, разные налоговые льготы медицине, на развитие и т.д. Libo 2

Повідомлень: 8877 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4100 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 02:09 Libo написав: tumos написав: госучреждение или коммунальное содержится за счет соответствующих бюджетов, а не перечислений от страховых компаний. ИМХО. госучреждение или коммунальное содержится за счет соответствующих бюджетов, а не перечислений от страховых компаний. ИМХО.



Как это? Больница в форме госпредприятия может функционировать на основе полного хозрасчета. Государство, муниципалитет могут чем-то помогать дополнительно - освобождать от налогов, льготы, дополнительное оборудование и т.д. Эти предприятия выполняют важную функцию и в интересах государства и муниципалитета.

Даже большие церкви имеют свои больницы. И все это платное. Через страховые компании. У кого нет страховки - плати сам. Как это? Больница в форме госпредприятия может функционировать на основе полного хозрасчета. Государство, муниципалитет могут чем-то помогать дополнительно - освобождать от налогов, льготы, дополнительное оборудование и т.д. Эти предприятия выполняют важную функцию и в интересах государства и муниципалитета.Даже большие церкви имеют свои больницы. И все это платное. Через страховые компании. У кого нет страховки - плати сам.

Вот и концепция начинает вырисовываться. ) Всю государственно-коммунальную медицину перевести на полный хозрасчет. Вот и концепция начинает вырисовываться. ) Всю государственно-коммунальную медицину перевести на полный хозрасчет. tumos Повідомлень: 1306 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 02:20 tumos написав: ....

Что касается частной медицины, то в ней напрягает один момент - получение прибыли. Эта медицина заинтересована в существовании здоровых людей ?

.... ....Что касается частной медицины, то в ней напрягает один момент - получение прибыли. Эта медицина заинтересована в существовании здоровых людей ?....

Заинтересована в том, чтобы вы были живы, но болели.



Вот и концепция начинает вырисовываться. ) Всю государственно-коммунальную медицину перевести на полный хозрасчет.

Насколько понимаю, это в какой-то мере близко к реформе Супрун.

И это не решает проблемы. Либо мы будем платить этим хозрасчётным клиникам бешеные цены, как и частным, либо возвращаемся к тем же вопросам страховой медицины. Заинтересована в том, чтобы вы были живы, но болели.Насколько понимаю, это в какой-то мере близко к реформе Супрун.И это не решает проблемы. Либо мы будем платить этим хозрасчётным клиникам бешеные цены, как и частным, либо возвращаемся к тем же вопросам страховой медицины. Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 19 лис, 2020 02:32, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17719 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4592 раз. Подякували: 4292 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 02:23 Примерно через неделю после того, как мать и отец побывали на свадьбе, у них появились симптомы Covid-19. Вся семья была протестирована на вирус, но дети получили отрицательный результат. "Это потрясающе. Они провели с нами полторы недели, пока мы были инфицированы вирусом COVID", — сказала мать Лейла Савенко. У двух сыновей начали появляться легкие симптомы и вся семья снова прошла обследование. В очередной раз тесты детей оказались отрицательными. Необычные результаты испытаний побудили ученых попросить семью принять участие в исследовании. Образцы крови, слюны, стула, мочи брали у всех членов семьи каждые 2-3 дня в течение нескольких недель. Несмотря на то, что тесты на вирус были отрицательными, иммунитет детей реагировал так сильно, что это противодействовало потенциальной инфекции или, как говорит мать, "вирус был уничтожен до того, как превратился в Covid". Точный механизм, который так эффективно запускал иммунные реакции детей, все еще остается загадкой.

https://society.comments.ua/news/medicine/deti-vyrabotali-antitela-k-sovid-19-ne-zarazivshis---issledovanie-665112.html Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася, Igneus - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 17719 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4592 раз. Подякували: 4292 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2252225322542255 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7284 1678428

tobias Пон 16 лис, 2020 11:33