ЛАД написав:tumos Американская система медстрахования далеко не образец. Недаром Обама старался её реформировать. Но так и не сумел довести до конца, хотя это тоже было бы далеко до образца. Если Libo прав и Трамп и то, что сделал Обама, ликвидировал, то совсем плохо.
Я когда то читал про критику Трампом системы obamacare. Аргументы стерлись в памяти. Кажется один из них огромная финансовая нагрузка на их бюджет. Что касается частной медицины, то в ней напрягает один момент - получение прибыли. Эта медицина заинтересована в существовании здоровых людей ? Вспоминаю своего стоматолога, который мне как-то сказал. Хочу что-то найти да совесть не позволяет. )
tumos написав:госучреждение или коммунальное содержится за счет соответствующих бюджетов, а не перечислений от страховых компаний. ИМХО.
Как это? Больница в форме госпредприятия может функционировать на основе полного хозрасчета. Государство, муниципалитет могут чем-то помогать дополнительно - освобождать от налогов, льготы, дополнительное оборудование и т.д. Эти предприятия выполняют важную функцию и в интересах государства и муниципалитета. Даже большие церкви имеют свои больницы. И все это платное. Через страховые компании. У кого нет страховки - плати сам.
tumos написав:госучреждение или коммунальное содержится за счет соответствующих бюджетов, а не перечислений от страховых компаний. ИМХО.
Как это? Больница в форме госпредприятия может функционировать на основе полного хозрасчета. Государство, муниципалитет могут чем-то помогать дополнительно - освобождать от налогов, льготы, дополнительное оборудование и т.д. Эти предприятия выполняют важную функцию и в интересах государства и муниципалитета. Даже большие церкви имеют свои больницы. И все это платное. Через страховые компании. У кого нет страховки - плати сам.
Вот и концепция начинает вырисовываться. ) Всю государственно-коммунальную медицину перевести на полный хозрасчет.
tumos написав:.... Что касается частной медицины, то в ней напрягает один момент - получение прибыли. Эта медицина заинтересована в существовании здоровых людей ? ....
Заинтересована в том, чтобы вы были живы, но болели.
Вот и концепция начинает вырисовываться. ) Всю государственно-коммунальную медицину перевести на полный хозрасчет.
Насколько понимаю, это в какой-то мере близко к реформе Супрун. И это не решает проблемы. Либо мы будем платить этим хозрасчётным клиникам бешеные цены, как и частным, либо возвращаемся к тем же вопросам страховой медицины.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 19 лис, 2020 02:32, всього редагувалось 1 раз.
Примерно через неделю после того, как мать и отец побывали на свадьбе, у них появились симптомы Covid-19. Вся семья была протестирована на вирус, но дети получили отрицательный результат. "Это потрясающе. Они провели с нами полторы недели, пока мы были инфицированы вирусом COVID", — сказала мать Лейла Савенко. У двух сыновей начали появляться легкие симптомы и вся семья снова прошла обследование. В очередной раз тесты детей оказались отрицательными. Необычные результаты испытаний побудили ученых попросить семью принять участие в исследовании. Образцы крови, слюны, стула, мочи брали у всех членов семьи каждые 2-3 дня в течение нескольких недель. Несмотря на то, что тесты на вирус были отрицательными, иммунитет детей реагировал так сильно, что это противодействовало потенциальной инфекции или, как говорит мать, "вирус был уничтожен до того, как превратился в Covid". Точный механизм, который так эффективно запускал иммунные реакции детей, все еще остается загадкой.