tumos написав:госучреждение или коммунальное содержится за счет соответствующих бюджетов, а не перечислений от страховых компаний. ИМХО.
Как это? Больница в форме госпредприятия может функционировать на основе полного хозрасчета. Государство, муниципалитет могут чем-то помогать дополнительно - освобождать от налогов, льготы, дополнительное оборудование и т.д. Эти предприятия выполняют важную функцию и в интересах государства и муниципалитета. Даже большие церкви имеют свои больницы. И все это платное. Через страховые компании. У кого нет страховки - плати сам.
tumos написав:госучреждение или коммунальное содержится за счет соответствующих бюджетов, а не перечислений от страховых компаний. ИМХО.
Как это? Больница в форме госпредприятия может функционировать на основе полного хозрасчета. Государство, муниципалитет могут чем-то помогать дополнительно - освобождать от налогов, льготы, дополнительное оборудование и т.д. Эти предприятия выполняют важную функцию и в интересах государства и муниципалитета. Даже большие церкви имеют свои больницы. И все это платное. Через страховые компании. У кого нет страховки - плати сам.
Вот и концепция начинает вырисовываться. ) Всю государственно-коммунальную медицину перевести на полный хозрасчет.
tumos написав:.... Что касается частной медицины, то в ней напрягает один момент - получение прибыли. Эта медицина заинтересована в существовании здоровых людей ? ....
Заинтересована в том, чтобы вы были живы, но болели.
Вот и концепция начинает вырисовываться. ) Всю государственно-коммунальную медицину перевести на полный хозрасчет.
Насколько понимаю, это в какой-то мере близко к реформе Супрун. И это не решает проблемы. Либо мы будем платить этим хозрасчётным клиникам бешеные цены, как и частным, либо возвращаемся к тем же вопросам страховой медицины.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 19 лис, 2020 02:32, всього редагувалось 1 раз.
Примерно через неделю после того, как мать и отец побывали на свадьбе, у них появились симптомы Covid-19. Вся семья была протестирована на вирус, но дети получили отрицательный результат. "Это потрясающе. Они провели с нами полторы недели, пока мы были инфицированы вирусом COVID", — сказала мать Лейла Савенко. У двух сыновей начали появляться легкие симптомы и вся семья снова прошла обследование. В очередной раз тесты детей оказались отрицательными. Необычные результаты испытаний побудили ученых попросить семью принять участие в исследовании. Образцы крови, слюны, стула, мочи брали у всех членов семьи каждые 2-3 дня в течение нескольких недель. Несмотря на то, что тесты на вирус были отрицательными, иммунитет детей реагировал так сильно, что это противодействовало потенциальной инфекции или, как говорит мать, "вирус был уничтожен до того, как превратился в Covid". Точный механизм, который так эффективно запускал иммунные реакции детей, все еще остается загадкой.
"Для атеистов COVID-19: приглашаю волонтерами стирать белье, мыть пол, перестилать пациентов в любое отделение интенсивной терапии", - сказал Дубров (врач-анестезиолог, профессор). ..... И большая просьба к "атеистам COVID-19": видимо, не обращаться за помощью к медицинскому персоналу, а просто умирать дома... синея. Если вы не верите в COVID-19, то, пожалуйста, не обращайтесь к врачам", - подчеркнул он.
"Для атеистов COVID-19: приглашаю волонтерами стирать белье, мыть пол, перестилать пациентов в любое отделение интенсивной терапии", - сказал Дубров (врач-анестезиолог, профессор). ..... И большая просьба к "атеистам COVID-19": видимо, не обращаться за помощью к медицинскому персоналу, а просто умирать дома... синея. Если вы не верите в COVID-19, то, пожалуйста, не обращайтесь к врачам", - подчеркнул он.
кто голосовал за По или Зе должны понести ответственность ? например - лишиться пенсий и части зарплат или стать рабами а то забавно выходит - как страну спустить в унитаз - никто не виноват как отрицаешь ковид - отсутствие медицины и помощи .
...... Ну а вот хваленная российская вакцина Спутник снова себя показала не с лучшей стороны. Поступала новость о том, что ещё 5 медиков, которых вакцинировали, заразились коронавирусом.
Вопрос в том из скольки провакцинированных. Если из 100, то это много, если из 100 тысяч, то это прекрасный результат.
Пока самая лучшая заявленная американская вакцина даёт именно такой результат, пять из ста всё-таки заболевают, так что пять из ста это не много, это мировой рекорд действенности. Может вопрос ещё и в тяжести заболевания, как бы облегчает вакцинация течение для этих пятерых.
"Для атеистов COVID-19: приглашаю волонтерами стирать белье, мыть пол, перестилать пациентов в любое отделение интенсивной терапии", - сказал Дубров (врач-анестезиолог, профессор). ..... И большая просьба к "атеистам COVID-19": видимо, не обращаться за помощью к медицинскому персоналу, а просто умирать дома... синея. Если вы не верите в COVID-19, то, пожалуйста, не обращайтесь к врачам", - подчеркнул он.
как отрицаешь ковид - отсутствие медицины и помощи .
В принципе выглядит действительно глупо - просить помощь от болезни, которой нет, или которая как насморк. Так что врача этого видимо ковидиоты просто достали и высказался не политкорректно.
moldashavanin написав: как отрицаешь ковид - отсутствие медицины и помощи .
В принципе выглядит действительно глупо - просить помощь от болезни, которой нет, или которая как насморк. Так что врача этого видимо ковидиоты просто достали и высказался не политкорректно.
вопрос не в помощи а ответственности . Проголосовал за ПО или Зе . По или Зе развалили страну и вы стали рабом . вас лишили зарплат , пенсий и гражданских прав ! . почему так нельзя поступить ? почему нельзя отказать этим людям в правах ? разве этим идиотом не рассказывали про последствия не правильного выбора или они не читали книги по экономике ? или эти экономические идиоты должны получить прощение (амнистию ) ?