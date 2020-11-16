RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2253225422552256

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
24
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В глобальном механизме Всемирной организации здравоохранения COVAX подтвердили выделение Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.

"Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно", – заявил главный санврач Ляшко.

По его словам, решение COVAX значит, что около 4 млн граждан смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года "за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран".

Все ништяк, только я не понял про 4 миллиона и 20 процентов населения, какая то нестыковка в цифрах.
freeze
4
 
Повідомлень: 19156
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4571 раз.
Подякували: 7298 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:05

Для полноценного курса вакцинации нужно получить две дозы

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что одна доза вакцины от COVID-19 для Украины может стоить семь долларов, а полный курс вакцинации из двух доз - 14 долларов. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24",

По словам Ляшко, договоренность по системе COVAX предусматривает выделение восьми миллионов доз для Украины. Это количество предоставят бесплатно, однако, помимо этого количества, можно будет закупить еще дозы по специальной цене.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5133
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 1474 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2253225422552256
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7284 1678486
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 11:33
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.