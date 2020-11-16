Додано: Чет 19 лис, 2020 10:05

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что одна доза вакцины от COVID-19 для Украины может стоить семь долларов, а полный курс вакцинации из двух доз - 14 долларов. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24",



По словам Ляшко, договоренность по системе COVAX предусматривает выделение восьми миллионов доз для Украины. Это количество предоставят бесплатно, однако, помимо этого количества, можно будет закупить еще дозы по специальной цене.

верю в евро... по 1,4

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