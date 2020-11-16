В глобальном механизме Всемирной организации здравоохранения COVAX подтвердили выделение Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.
"Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно", – заявил главный санврач Ляшко.
По его словам, решение COVAX значит, что около 4 млн граждан смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года "за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран".
Все ништяк, только я не понял про 4 миллиона и 20 процентов населения, какая то нестыковка в цифрах.