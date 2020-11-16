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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2254225522562257>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
24
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:11

  moldashavanin написав:
  freeze написав:
moldashavanin написав:
как отрицаешь ковид - отсутствие медицины и помощи .


В принципе выглядит действительно глупо - просить помощь от болезни, которой нет, или которая как насморк.
Так что врача этого видимо ковидиоты просто достали и высказался не политкорректно.


вопрос не в помощи а ответственности . Проголосовал за ПО или Зе . По или Зе развалили страну и вы стали рабом . вас лишили зарплат , пенсий и гражданских прав ! .
почему так нельзя поступить ? почему нельзя отказать этим людям в правах ? разве этим идиотом не рассказывали про последствия не правильного выбора или они не читали книги по экономике ? или эти экономические идиоты должны получить прощение (амнистию ) ?

Тоесть если проголосовал за регионы то все класс.Вы определились с виноватыми....На вашем примере видно как работает массовое зомбирование.
Sanna
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:23

  Libo написав:ЗЫ

Образно выразить модель страховой медици можно так.
Все работники и работодатели скидываются каждый месяц по 100 грн. и оплачивают достойное лечение всех участников пула, кто нуждается в лечении в этом месяце. В достойной клинике уровня Бориса или Медикома. За лечением и платежками следит страховая компания, которая на вашей стороне, а также государство и минздрав. Все по протоколам, все по прейскурантам. Но все руками врачей.
И вы гарантированно уверены, что если вы или член ваше семьи заболеет, пул оплатит его лечение.
Тот же самый коллективизьм и социализьм, но вата против него вперед рогом.
Просто поразительно. :?

был застрахован своей конторой, заболело колено, на работе и по работе, обследовали, страховой был послан нахр...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:28

  freeze написав:В принципе выглядит действительно глупо - просить помощь от болезни, которой нет, или которая как насморк.

Вы пишите, как будто у врачей появилось лекарство, или его появление - вопрос хотя бы ближайших 5 лет.
Тут, хочешь верь, хочешь не верь. Максимум, что врачи могут сделать - облегчить симптомы. Могут ещё применить какой-нибудь экспериментальный препарат, который, с большой вероятностью только усугубит течение болезни. Ну, или могут антибиотик прописать, который против вирусов не работает, но для профилактики, наравне с проносным и мазью от ожогов, если вдруг во время болезни начнется бактериальная пневмония, запор или пожар.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:51

  Libo написав:ЗЫ

Образно выразить модель страховой медици можно так.
Все работники и работодатели скидываются каждый месяц по 100 грн. и оплачивают достойное лечение всех участников пула, кто нуждается в лечении в этом месяце. В достойной клинике уровня Бориса или Медикома. За лечением и платежками следит страховая компания, которая на вашей стороне, а также государство и минздрав. Все по протоколам, все по прейскурантам. Но все руками врачей.
И вы гарантированно уверены, что если вы или член ваше семьи заболеет, пул оплатит его лечение.
Тот же самый коллективизьм и социализьм, но вата против него вперед рогом.
Просто поразительно. :?

Думаю, рейтинги страховых компаний Украины по отзывам "довольных" клиентов говорят сами за себя
В 10-бальной шкале, всё. что ниже 9 - плохо, ниже 8 - ужасно. Так что, всё прекрасно только в теории. На практике - страховые премии и услуги приходиться выгрызать из страховой
Зображення
https://myagent.com.ua/rating
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Чет 19 лис, 2020 10:52, всього редагувалось 1 раз.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  edvardd написав:страховой был послан нахр...
таких случаев тысячи. При существующем законодательстве страховая медицина невозможна, должен быть фонд который при отказе страховой взял бы выплату на себя, а потом уже суд разбирал кто был прав, кто не прав. А так получается купи страховку, потом сам себе оплати лечение, потом сам найми адвокатов и годами судись, а заседания будут переносить каждый раз из-за отсутствия запятой в документе. Судились - знаем. Беззаконие и кривосудие - та реальность в которой мы живём. Все хотят денег но никто не хочет обязательств и ответственности.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:00

При существующем законодательстве страховая медицина невозможна, должен быть фонд который при отказе страховой взял бы выплату на себя

vitaliian, НЕ поможет.

Сейчас реально работает - автострахование. Там есть такой фонд, есть законодательство, всё супер урегулировано, страховая откосить от выплаты не может в принципе, при этом:
Средний срок урегулирования страховых требований по ОСАГО в Украине за вред, причиненный имуществу, составил 69 дней
https://forinsurer.com/news/20/05/21/38028

Это то, что ждёт страховую медицину в Украине. Сломал руку, сначала заплати со своего кармана, потом в лучшем случае получишь уплаченые деньги через 2 месяца, в большинстве случае не в полном объёме.

А так получается купи страховку, потом сам себе оплати лечение, потом сам найми адвокатов и годами судись, а заседания будут переносить каждый раз из-за отсутствия запятой в документе. Судились - знаем. Беззаконие и кривосудие - та реальность в которой мы живём. Все хотят денег но никто не хочет обязательств и ответственности.

Именно так
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Сейчас реально работает - автострахование. Там есть такой фонд, есть законодательство, всё супер урегулировано, страховая откосить от выплаты не может в принципе, при этом:
Средний срок урегулирования страховых требований по ОСАГО в Украине за вред, причиненный имуществу, составил 69 дней
этот вопрос можно отрегулировать как с фондом гарантирования.. До 2014 банк не выполнял обязательств но и банкротом не объявлялся, помню с утра очереди под дельтой за 500 грн в одни лапы. После ВА входило в банк когда платежи ещё шли а банкоматы ещё выдавали кэш без ограничений. Захотели - изменили закон в пользу вкладчика. То же можно сделать на страховом рынке, но не делают, потому что тогда страховые компании не смогут честно обворовывать клиентов.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:14

  Sanna написав:Тоесть если проголосовал за регионы то все класс.Вы определились с виноватыми....На вашем примере видно как работает массовое зомбирование.


продал страну за печенья - раб до конца жизни .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:24

  vitaliian написав:
  safonovstanislav написав:Сейчас реально работает - автострахование. Там есть такой фонд, есть законодательство, всё супер урегулировано, страховая откосить от выплаты не может в принципе, при этом:
Средний срок урегулирования страховых требований по ОСАГО в Украине за вред, причиненный имуществу, составил 69 дней
этот вопрос можно отрегулировать как с фондом гарантирования.. До 2014 банк не выполнял обязательств но и банкротом не объявлялся, помню с утра очереди под дельтой за 500 грн в одни лапы. После ВА входило в банк когда платежи ещё шли а банкоматы ещё выдавали кэш без ограничений. Захотели - изменили закон в пользу вкладчика. То же можно сделать на страховом рынке, но не делают, потому что тогда страховые компании не смогут честно обворовывать клиентов.

Даже в странах, где страхование работает, качество, стоимость и объём оказываемых медуслуг выбирает страховая, далеко не в пользу клиента, а в пользу их стоимости для страховой.
Будьте уверены, в клинику Charité в Германии по страховке вас никто на медицинском самолёте везти не будет.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:33

Проголосовал за ПО или Зе . По или Зе развалили страну и вы стали рабом . вас лишили зарплат , пенсий и гражданских прав ! .
почему так нельзя поступить ? почему нельзя отказать этим людям в правах ? разве этим идиотом не рассказывали про последствия не правильного выбора или они не читали книги по экономике ? или эти экономические идиоты должны получить прощение (амнистию ) ?

1. Какую экономполитику будут проводить после выборов Зе, или По, или кто ещё предсказать невозможно.
Предвыборные обещания - это ни о чём. Идеологических партий у нас нет, т.е. судить о политике по идеологии партий у нас невозможно.
2. Страна у нас разваливается практически при всех президентах. Можно лишать зарплат и пенсий всё население?
3. К примеру. Считаете, что при Зе экономический развал. Развитие страны зависит не только от президента. Нет никаких гарантий или уверенности , что при По было бы лучше.
4. За полгода убедиться в существовании и опасности ковида точно можно.

Вывод. Аналогия, очень мягко говоря, неудачная.

P.s. Это не мешает спорам о необходимых мерах борьбы с эпидемией.
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