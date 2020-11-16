Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2254225522562257> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 24 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 34 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 79 Додано: Чет 19 лис, 2020 10:11 moldashavanin написав: freeze написав: moldashavanin написав:

как отрицаешь ковид - отсутствие медицины и помощи .



В принципе выглядит действительно глупо - просить помощь от болезни, которой нет, или которая как насморк.

Так что врача этого видимо ковидиоты просто достали и высказался не политкорректно. В принципе выглядит действительно глупо - просить помощь от болезни, которой нет, или которая как насморк.Так что врача этого видимо ковидиоты просто достали и высказался не политкорректно.



вопрос не в помощи а ответственности . Проголосовал за ПО или Зе . По или Зе развалили страну и вы стали рабом . вас лишили зарплат , пенсий и гражданских прав ! .

почему так нельзя поступить ? почему нельзя отказать этим людям в правах ? разве этим идиотом не рассказывали про последствия не правильного выбора или они не читали книги по экономике ? или эти экономические идиоты должны получить прощение (амнистию ) ? вопрос не в помощи а ответственности . Проголосовал за ПО или Зе . По или Зе развалили страну и вы стали рабом . вас лишили зарплат , пенсий и гражданских прав ! .почему так нельзя поступить ? почему нельзя отказать этим людям в правах ? разве этим идиотом не рассказывали про последствия не правильного выбора или они не читали книги по экономике ? или эти экономические идиоты должны получить прощение (амнистию ) ?

Тоесть если проголосовал за регионы то все класс.Вы определились с виноватыми....На вашем примере видно как работает массовое зомбирование. Тоесть если проголосовал за регионы то все класс.Вы определились с виноватыми....На вашем примере видно как работает массовое зомбирование. Sanna

Повідомлень: 120 З нами з: 17.02.14 Подякував: 18 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 10:23 Libo написав: ЗЫ



Образно выразить модель страховой медици можно так.

Все работники и работодатели скидываются каждый месяц по 100 грн. и оплачивают достойное лечение всех участников пула, кто нуждается в лечении в этом месяце. В достойной клинике уровня Бориса или Медикома. За лечением и платежками следит страховая компания, которая на вашей стороне, а также государство и минздрав. Все по протоколам, все по прейскурантам. Но все руками врачей.

И вы гарантированно уверены, что если вы или член ваше семьи заболеет, пул оплатит его лечение.

Тот же самый коллективизьм и социализьм, но вата против него вперед рогом.

Просто поразительно. ЗЫОбразно выразить модель страховой медици можно так.Все работники и работодатели скидываются каждый месяц по 100 грн. и оплачивают достойное лечение всех участников пула, кто нуждается в лечении в этом месяце. В достойной клинике уровня Бориса или Медикома. За лечением и платежками следит страховая компания, которая на вашей стороне, а также государство и минздрав. Все по протоколам, все по прейскурантам. Но все руками врачей.И вы гарантированно уверены, что если вы или член ваше семьи заболеет, пул оплатит его лечение.Тот же самый коллективизьм и социализьм, но вата против него вперед рогом.Просто поразительно.

был застрахован своей конторой, заболело колено, на работе и по работе, обследовали, страховой был послан нахр... был застрахован своей конторой, заболело колено, на работе и по работе, обследовали, страховой был послан нахр... edvardd

Повідомлень: 6409 З нами з: 20.11.08 Подякував: 102 раз. Подякували: 1598 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 10:28 freeze написав: В принципе выглядит действительно глупо - просить помощь от болезни, которой нет, или которая как насморк. В принципе выглядит действительно глупо - просить помощь от болезни, которой нет, или которая как насморк.

Вы пишите, как будто у врачей появилось лекарство, или его появление - вопрос хотя бы ближайших 5 лет.

Тут, хочешь верь, хочешь не верь. Максимум, что врачи могут сделать - облегчить симптомы. Могут ещё применить какой-нибудь экспериментальный препарат, который, с большой вероятностью только усугубит течение болезни. Ну, или могут антибиотик прописать, который против вирусов не работает, но для профилактики, наравне с проносным и мазью от ожогов, если вдруг во время болезни начнется бактериальная пневмония, запор или пожар. Вы пишите, как будто у врачей появилось лекарство, или его появление - вопрос хотя бы ближайших 5 лет.Тут, хочешь верь, хочешь не верь. Максимум, что врачи могут сделать - облегчить симптомы. Могут ещё применить какой-нибудь экспериментальный препарат, который, с большой вероятностью только усугубит течение болезни. Ну, или могут антибиотик прописать, который против вирусов не работает, но для профилактики, наравне с проносным и мазью от ожогов, если вдруг во время болезни начнется бактериальная пневмония, запор или пожар. safonovstanislav Повідомлень: 3004 З нами з: 10.05.14 Подякував: 239 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 10:51 Libo написав: ЗЫ



Образно выразить модель страховой медици можно так.

Все работники и работодатели скидываются каждый месяц по 100 грн. и оплачивают достойное лечение всех участников пула, кто нуждается в лечении в этом месяце. В достойной клинике уровня Бориса или Медикома. За лечением и платежками следит страховая компания, которая на вашей стороне, а также государство и минздрав. Все по протоколам, все по прейскурантам. Но все руками врачей.

И вы гарантированно уверены, что если вы или член ваше семьи заболеет, пул оплатит его лечение.

Тот же самый коллективизьм и социализьм, но вата против него вперед рогом.

Просто поразительно. ЗЫОбразно выразить модель страховой медици можно так.Все работники и работодатели скидываются каждый месяц по 100 грн. и оплачивают достойное лечение всех участников пула, кто нуждается в лечении в этом месяце. В достойной клинике уровня Бориса или Медикома. За лечением и платежками следит страховая компания, которая на вашей стороне, а также государство и минздрав. Все по протоколам, все по прейскурантам. Но все руками врачей.И вы гарантированно уверены, что если вы или член ваше семьи заболеет, пул оплатит его лечение.Тот же самый коллективизьм и социализьм, но вата против него вперед рогом.Просто поразительно.

Думаю, рейтинги страховых компаний Украины по отзывам "довольных" клиентов говорят сами за себя

В 10-бальной шкале, всё. что ниже 9 - плохо, ниже 8 - ужасно. Так что, всё прекрасно только в теории. На практике - страховые премии и услуги приходиться выгрызать из страховой



https://myagent.com.ua/rating Думаю, рейтинги страховых компаний Украины по отзывам "довольных" клиентов говорят сами за себяВ 10-бальной шкале, всё. что ниже 9 - плохо, ниже 8 - ужасно. Так что, всё прекрасно только в теории. На практике - страховые премии и услуги приходиться выгрызать из страховой Востаннє редагувалось safonovstanislav в Чет 19 лис, 2020 10:52, всього редагувалось 1 раз. safonovstanislav Повідомлень: 3004 З нами з: 10.05.14 Подякував: 239 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 10:52 Re: Эпидемия коронавируса в мире edvardd написав: страховой был послан нахр... страховой был послан нахр... таких случаев тысячи. При существующем законодательстве страховая медицина невозможна, должен быть фонд который при отказе страховой взял бы выплату на себя, а потом уже суд разбирал кто был прав, кто не прав. А так получается купи страховку, потом сам себе оплати лечение, потом сам найми адвокатов и годами судись, а заседания будут переносить каждый раз из-за отсутствия запятой в документе. Судились - знаем. Беззаконие и кривосудие - та реальность в которой мы живём. Все хотят денег но никто не хочет обязательств и ответственности. таких случаев тысячи., должен быть фонд который при отказе страховой взял бы выплату на себя, а потом уже суд разбирал кто был прав, кто не прав. А так получается купи страховку, потом сам себе оплати лечение, потом сам найми адвокатов и годами судись, а заседания будут переносить каждый раз из-за отсутствия запятой в документе. Судились - знаем. Беззаконие и кривосудие - та реальность в которой мы живём. Все хотят денег но никто не хочет обязательств и ответственности. верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat vitaliian

Повідомлень: 5136 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1049 раз. Подякували: 1476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 11:00 При существующем законодательстве страховая медицина невозможна, должен быть фонд который при отказе страховой взял бы выплату на себя

vitaliian, НЕ поможет.



Сейчас реально работает - автострахование. Там есть такой фонд, есть законодательство, всё супер урегулировано, страховая откосить от выплаты не может в принципе, при этом:

Средний срок урегулирования страховых требований по ОСАГО в Украине за вред, причиненный имуществу, составил 69 дней

https://forinsurer.com/news/20/05/21/38028



Это то, что ждёт страховую медицину в Украине. Сломал руку, сначала заплати со своего кармана, потом в лучшем случае получишь уплаченые деньги через 2 месяца, в большинстве случае не в полном объёме.



А так получается купи страховку, потом сам себе оплати лечение, потом сам найми адвокатов и годами судись, а заседания будут переносить каждый раз из-за отсутствия запятой в документе. Судились - знаем. Беззаконие и кривосудие - та реальность в которой мы живём. Все хотят денег но никто не хочет обязательств и ответственности.

Именно так , НЕ поможет.Сейчас реально работает - автострахование. Там есть такой фонд, есть законодательство, всё супер урегулировано, страховая откосить от выплаты не может в принципе, при этом:урегулирования страховых требований по ОСАГО в Украине за вред, причиненный имуществу,Это то, что ждёт страховую медицину в Украине. Сломал руку, сначала заплати со своего кармана, потом в лучшем случае получишь уплаченые деньги через 2 месяца, в большинстве случае не в полном объёме.Именно так safonovstanislav Повідомлень: 3004 З нами з: 10.05.14 Подякував: 239 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 11:09 Re: Эпидемия коронавируса в мире safonovstanislav написав: Сейчас реально работает - автострахование. Там есть такой фонд, есть законодательство, всё супер урегулировано, страховая откосить от выплаты не может в принципе, при этом:

Средний срок урегулирования страховых требований по ОСАГО в Украине за вред, причиненный имуществу, составил 69 дней Сейчас реально работает - автострахование. Там есть такой фонд, есть законодательство, всё супер урегулировано, страховая откосить от выплаты не может в принципе, при этом:Средний срок урегулирования страховых требований по ОСАГО в Украине за вред, причиненный имуществу, составил 69 дней этот вопрос можно отрегулировать как с фондом гарантирования.. До 2014 банк не выполнял обязательств но и банкротом не объявлялся, помню с утра очереди под дельтой за 500 грн в одни лапы. После ВА входило в банк когда платежи ещё шли а банкоматы ещё выдавали кэш без ограничений. Захотели - изменили закон в пользу вкладчика. То же можно сделать на страховом рынке, но не делают, потому что тогда страховые компании не смогут честно обворовывать клиентов. этот вопрос можно отрегулировать как с фондом гарантирования.. До 2014 банк не выполнял обязательств но и банкротом не объявлялся, помню с утра очереди под дельтой за 500 грн в одни лапы. После ВА входило в банк когда платежи ещё шли а банкоматы ещё выдавали кэш без ограничений. Захотели - изменили закон в пользу вкладчика. То же можно сделать на страховом рынке, но не делают, потому что тогда страховые компании не смогут честно обворовывать клиентов. верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat vitaliian

Повідомлень: 5136 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1049 раз. Подякували: 1476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 11:14 Sanna написав: Тоесть если проголосовал за регионы то все класс.Вы определились с виноватыми....На вашем примере видно как работает массовое зомбирование. Тоесть если проголосовал за регионы то все класс.Вы определились с виноватыми....На вашем примере видно как работает массовое зомбирование.



продал страну за печенья - раб до конца жизни . продал страну за печенья - раб до конца жизни . moldashavanin

Повідомлень: 707 З нами з: 22.07.11 Подякував: 260 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 11:24 vitaliian написав: safonovstanislav написав: Сейчас реально работает - автострахование. Там есть такой фонд, есть законодательство, всё супер урегулировано, страховая откосить от выплаты не может в принципе, при этом:

Средний срок урегулирования страховых требований по ОСАГО в Украине за вред, причиненный имуществу, составил 69 дней Сейчас реально работает - автострахование. Там есть такой фонд, есть законодательство, всё супер урегулировано, страховая откосить от выплаты не может в принципе, при этом:Средний срок урегулирования страховых требований по ОСАГО в Украине за вред, причиненный имуществу, составил 69 дней этот вопрос можно отрегулировать как с фондом гарантирования.. До 2014 банк не выполнял обязательств но и банкротом не объявлялся, помню с утра очереди под дельтой за 500 грн в одни лапы. После ВА входило в банк когда платежи ещё шли а банкоматы ещё выдавали кэш без ограничений. Захотели - изменили закон в пользу вкладчика. То же можно сделать на страховом рынке, но не делают, потому что тогда страховые компании не смогут честно обворовывать клиентов. этот вопрос можно отрегулировать как с фондом гарантирования.. До 2014 банк не выполнял обязательств но и банкротом не объявлялся, помню с утра очереди под дельтой за 500 грн в одни лапы. После ВА входило в банк когда платежи ещё шли а банкоматы ещё выдавали кэш без ограничений. Захотели - изменили закон в пользу вкладчика. То же можно сделать на страховом рынке, но не делают, потому что тогда страховые компании не смогут честно обворовывать клиентов.

Даже в странах, где страхование работает, качество, стоимость и объём оказываемых медуслуг выбирает страховая, далеко не в пользу клиента, а в пользу их стоимости для страховой.

Будьте уверены, в клинику Charité в Германии по страховке вас никто на медицинском самолёте везти не будет. Даже в странах, где страхование работает, качество, стоимость и объём оказываемых медуслуг выбирает страховая, далеко не в пользу клиента, а в пользу их стоимости для страховой.Будьте уверены, в клинику Charité в Германии по страховке вас никто на медицинском самолёте везти не будет. safonovstanislav Повідомлень: 3004 З нами з: 10.05.14 Подякував: 239 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 11:33 Проголосовал за ПО или Зе . По или Зе развалили страну и вы стали рабом . вас лишили зарплат , пенсий и гражданских прав ! .

почему так нельзя поступить ? почему нельзя отказать этим людям в правах ? разве этим идиотом не рассказывали про последствия не правильного выбора или они не читали книги по экономике ? или эти экономические идиоты должны получить прощение (амнистию ) ?

1. Какую экономполитику будут проводить после выборов Зе, или По, или кто ещё предсказать невозможно.

Предвыборные обещания - это ни о чём. Идеологических партий у нас нет, т.е. судить о политике по идеологии партий у нас невозможно.

2. Страна у нас разваливается практически при всех президентах. Можно лишать зарплат и пенсий всё население?

3. К примеру. Считаете, что при Зе экономический развал. Развитие страны зависит не только от президента. Нет никаких гарантий или уверенности , что при По было бы лучше.

4. За полгода убедиться в существовании и опасности ковида точно можно.



Вывод. Аналогия, очень мягко говоря, неудачная.



P.s. Это не мешает спорам о необходимых мерах борьбы с эпидемией. 1. Какую экономполитику будут проводитьвыборов Зе, или По, или кто ещё предсказать невозможно.Предвыборные обещания - это ни о чём. Идеологических партий у нас нет, т.е. судить о политике по идеологии партий у нас невозможно.2. Страна у нас разваливается практически при всех президентах. Можно лишать зарплат и пенсий всё население?3. К примеру. Считаете, что при Зе экономический развал. Развитие страны зависит не только от президента. Нет никаких гарантий или уверенности , что при По было бы лучше.4. За полгода убедиться в существовании и опасности ковида точно можно.Аналогия, очень мягко говоря, неудачная.P.s. Это не мешает спорам о необходимых мерах борьбы с эпидемией. ЛАД 2 Повідомлень: 17721 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4592 раз. Подякували: 4292 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2254225522562257> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: headshaker motosmile і 1 гістьМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 727 , 728 , 729

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7284 1678516

tobias Пон 16 лис, 2020 11:33