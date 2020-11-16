moldashavanin написав: как отрицаешь ковид - отсутствие медицины и помощи .
В принципе выглядит действительно глупо - просить помощь от болезни, которой нет, или которая как насморк. Так что врача этого видимо ковидиоты просто достали и высказался не политкорректно.
вопрос не в помощи а ответственности . Проголосовал за ПО или Зе . По или Зе развалили страну и вы стали рабом . вас лишили зарплат , пенсий и гражданских прав ! . почему так нельзя поступить ? почему нельзя отказать этим людям в правах ? разве этим идиотом не рассказывали про последствия не правильного выбора или они не читали книги по экономике ? или эти экономические идиоты должны получить прощение (амнистию ) ?
Тоесть если проголосовал за регионы то все класс.Вы определились с виноватыми....На вашем примере видно как работает массовое зомбирование.
Образно выразить модель страховой медици можно так. Все работники и работодатели скидываются каждый месяц по 100 грн. и оплачивают достойное лечение всех участников пула, кто нуждается в лечении в этом месяце. В достойной клинике уровня Бориса или Медикома. За лечением и платежками следит страховая компания, которая на вашей стороне, а также государство и минздрав. Все по протоколам, все по прейскурантам. Но все руками врачей. И вы гарантированно уверены, что если вы или член ваше семьи заболеет, пул оплатит его лечение. Тот же самый коллективизьм и социализьм, но вата против него вперед рогом. Просто поразительно.
был застрахован своей конторой, заболело колено, на работе и по работе, обследовали, страховой был послан нахр...
freeze написав:В принципе выглядит действительно глупо - просить помощь от болезни, которой нет, или которая как насморк.
Вы пишите, как будто у врачей появилось лекарство, или его появление - вопрос хотя бы ближайших 5 лет. Тут, хочешь верь, хочешь не верь. Максимум, что врачи могут сделать - облегчить симптомы. Могут ещё применить какой-нибудь экспериментальный препарат, который, с большой вероятностью только усугубит течение болезни. Ну, или могут антибиотик прописать, который против вирусов не работает, но для профилактики, наравне с проносным и мазью от ожогов, если вдруг во время болезни начнется бактериальная пневмония, запор или пожар.
Образно выразить модель страховой медици можно так. Все работники и работодатели скидываются каждый месяц по 100 грн. и оплачивают достойное лечение всех участников пула, кто нуждается в лечении в этом месяце. В достойной клинике уровня Бориса или Медикома. За лечением и платежками следит страховая компания, которая на вашей стороне, а также государство и минздрав. Все по протоколам, все по прейскурантам. Но все руками врачей. И вы гарантированно уверены, что если вы или член ваше семьи заболеет, пул оплатит его лечение. Тот же самый коллективизьм и социализьм, но вата против него вперед рогом. Просто поразительно.
Думаю, рейтинги страховых компаний Украины по отзывам "довольных" клиентов говорят сами за себя В 10-бальной шкале, всё. что ниже 9 - плохо, ниже 8 - ужасно. Так что, всё прекрасно только в теории. На практике - страховые премии и услуги приходиться выгрызать из страховой https://myagent.com.ua/rating
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Чет 19 лис, 2020 10:52, всього редагувалось 1 раз.
таких случаев тысячи. При существующем законодательстве страховая медицина невозможна, должен быть фонд который при отказе страховой взял бы выплату на себя, а потом уже суд разбирал кто был прав, кто не прав. А так получается купи страховку, потом сам себе оплати лечение, потом сам найми адвокатов и годами судись, а заседания будут переносить каждый раз из-за отсутствия запятой в документе. Судились - знаем. Беззаконие и кривосудие - та реальность в которой мы живём. Все хотят денег но никто не хочет обязательств и ответственности.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
При существующем законодательстве страховая медицина невозможна, должен быть фонд который при отказе страховой взял бы выплату на себя
vitaliian, НЕ поможет.
Сейчас реально работает - автострахование. Там есть такой фонд, есть законодательство, всё супер урегулировано, страховая откосить от выплаты не может в принципе, при этом: Средний срок урегулирования страховых требований по ОСАГО в Украине за вред, причиненный имуществу, составил 69 дней https://forinsurer.com/news/20/05/21/38028
Это то, что ждёт страховую медицину в Украине. Сломал руку, сначала заплати со своего кармана, потом в лучшем случае получишь уплаченые деньги через 2 месяца, в большинстве случае не в полном объёме.
А так получается купи страховку, потом сам себе оплати лечение, потом сам найми адвокатов и годами судись, а заседания будут переносить каждый раз из-за отсутствия запятой в документе. Судились - знаем. Беззаконие и кривосудие - та реальность в которой мы живём. Все хотят денег но никто не хочет обязательств и ответственности.
safonovstanislav написав:Сейчас реально работает - автострахование. Там есть такой фонд, есть законодательство, всё супер урегулировано, страховая откосить от выплаты не может в принципе, при этом: Средний срок урегулирования страховых требований по ОСАГО в Украине за вред, причиненный имуществу, составил 69 дней
этот вопрос можно отрегулировать как с фондом гарантирования.. До 2014 банк не выполнял обязательств но и банкротом не объявлялся, помню с утра очереди под дельтой за 500 грн в одни лапы. После ВА входило в банк когда платежи ещё шли а банкоматы ещё выдавали кэш без ограничений. Захотели - изменили закон в пользу вкладчика. То же можно сделать на страховом рынке, но не делают, потому что тогда страховые компании не смогут честно обворовывать клиентов.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
safonovstanislav написав:Сейчас реально работает - автострахование. Там есть такой фонд, есть законодательство, всё супер урегулировано, страховая откосить от выплаты не может в принципе, при этом: Средний срок урегулирования страховых требований по ОСАГО в Украине за вред, причиненный имуществу, составил 69 дней
этот вопрос можно отрегулировать как с фондом гарантирования.. До 2014 банк не выполнял обязательств но и банкротом не объявлялся, помню с утра очереди под дельтой за 500 грн в одни лапы. После ВА входило в банк когда платежи ещё шли а банкоматы ещё выдавали кэш без ограничений. Захотели - изменили закон в пользу вкладчика. То же можно сделать на страховом рынке, но не делают, потому что тогда страховые компании не смогут честно обворовывать клиентов.
Даже в странах, где страхование работает, качество, стоимость и объём оказываемых медуслуг выбирает страховая, далеко не в пользу клиента, а в пользу их стоимости для страховой. Будьте уверены, в клинику Charité в Германии по страховке вас никто на медицинском самолёте везти не будет.
Проголосовал за ПО или Зе . По или Зе развалили страну и вы стали рабом . вас лишили зарплат , пенсий и гражданских прав ! . почему так нельзя поступить ? почему нельзя отказать этим людям в правах ? разве этим идиотом не рассказывали про последствия не правильного выбора или они не читали книги по экономике ? или эти экономические идиоты должны получить прощение (амнистию ) ?
1. Какую экономполитику будут проводить после выборов Зе, или По, или кто ещё предсказать невозможно. Предвыборные обещания - это ни о чём. Идеологических партий у нас нет, т.е. судить о политике по идеологии партий у нас невозможно. 2. Страна у нас разваливается практически при всех президентах. Можно лишать зарплат и пенсий всё население? 3. К примеру. Считаете, что при Зе экономический развал. Развитие страны зависит не только от президента. Нет никаких гарантий или уверенности , что при По было бы лучше. 4. За полгода убедиться в существовании и опасности ковида точно можно.
Вывод. Аналогия, очень мягко говоря, неудачная.
P.s. Это не мешает спорам о необходимых мерах борьбы с эпидемией.