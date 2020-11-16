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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
30%
24
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Прививка от гриппа снижает риск развития серьезных осложнений заболеваний сердца, а также смерти среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К такому выводу пришли ученые из ведущих университетов США, которые объединились, чтобы проанализировать влияние прививки от гриппа на здоровье таких пациентов.

Ученые сделали метаанализ 16 ранее проведенных рандомизированных и 12 обсервационных исследований, участниками которых в общей сложности стали более 237 тыс. человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследователи пришли к заключению, что по сравнению с теми, кто не вакцинировался от гриппа, у тех, кто это сделал, вероятность смерти от сердечных заболеваний меньше на 18%, а риск столкнуться с серьезными сердечно-сосудистыми проблемами — на 13%.

По словам одного из авторов исследования, доктора Сива Йедлапати из Нью-Йорка, снижение риска от прививки сопоставимо с тем, что происходит благодаря приему комбинированных препаратов для лечения гипертонии. «И это всего лишь один укол в год по сравнению с приемом лекарств каждый день в течение всего года. Это огромное преимущество», — считает врач, чьи слова приводятся на сайте Американской кардиологической ассоциации.

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует делать прививки от гриппа всем лицам старше шести месяцев и особенно старше 65 лет, у которых риск смертельного исхода заболевания выше, чем у более молодых пациентов. Несмотря на потенциальные преимущества, от гриппа вакцинируются менее половины взрослых в США, говорится на сайте кардиологической ассоциации.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/19/11/2020/5 ... 6f329f8739
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:55

  safonovstanislav написав:
При существующем законодательстве страховая медицина невозможна, должен быть фонд который при отказе страховой взял бы выплату на себя

vitaliian, НЕ поможет.

Сейчас реально работает - автострахование. Там есть такой фонд, есть законодательство, всё супер урегулировано, страховая откосить от выплаты не может в принципе, при этом:
Средний срок урегулирования страховых требований по ОСАГО в Украине за вред, причиненный имуществу, составил 69 дней
https://forinsurer.com/news/20/05/21/38028

Это то, что ждёт страховую медицину в Украине. Сломал руку, сначала заплати со своего кармана, потом в лучшем случае получишь уплаченые деньги через 2 месяца, в большинстве случае не в полном объёме.

А так получается купи страховку, потом сам себе оплати лечение, потом сам найми адвокатов и годами судись, а заседания будут переносить каждый раз из-за отсутствия запятой в документе. Судились - знаем. Беззаконие и кривосудие - та реальность в которой мы живём. Все хотят денег но никто не хочет обязательств и ответственности.

Именно так

Тогда, простите за мой французский, на поркуа тогда вообще та страховка, которую тут все так хвалят :shock: :?:
vetka
 
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Пон 16 лис, 2020 11:33
tobias

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