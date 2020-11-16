Прививка от гриппа снижает риск развития серьезных осложнений заболеваний сердца, а также смерти среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К такому выводу пришли ученые из ведущих университетов США, которые объединились, чтобы проанализировать влияние прививки от гриппа на здоровье таких пациентов.
Ученые сделали метаанализ 16 ранее проведенных рандомизированных и 12 обсервационных исследований, участниками которых в общей сложности стали более 237 тыс. человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследователи пришли к заключению, что по сравнению с теми, кто не вакцинировался от гриппа, у тех, кто это сделал, вероятность смерти от сердечных заболеваний меньше на 18%, а риск столкнуться с серьезными сердечно-сосудистыми проблемами — на 13%.
По словам одного из авторов исследования, доктора Сива Йедлапати из Нью-Йорка, снижение риска от прививки сопоставимо с тем, что происходит благодаря приему комбинированных препаратов для лечения гипертонии. «И это всего лишь один укол в год по сравнению с приемом лекарств каждый день в течение всего года. Это огромное преимущество», — считает врач, чьи слова приводятся на сайте Американской кардиологической ассоциации.
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует делать прививки от гриппа всем лицам старше шести месяцев и особенно старше 65 лет, у которых риск смертельного исхода заболевания выше, чем у более молодых пациентов. Несмотря на потенциальные преимущества, от гриппа вакцинируются менее половины взрослых в США, говорится на сайте кардиологической ассоциации.
При существующем законодательстве страховая медицина невозможна, должен быть фонд который при отказе страховой взял бы выплату на себя
vitaliian, НЕ поможет.
Сейчас реально работает - автострахование. Там есть такой фонд, есть законодательство, всё супер урегулировано, страховая откосить от выплаты не может в принципе, при этом: Средний срок урегулирования страховых требований по ОСАГО в Украине за вред, причиненный имуществу, составил 69 дней https://forinsurer.com/news/20/05/21/38028
Это то, что ждёт страховую медицину в Украине. Сломал руку, сначала заплати со своего кармана, потом в лучшем случае получишь уплаченые деньги через 2 месяца, в большинстве случае не в полном объёме.
А так получается купи страховку, потом сам себе оплати лечение, потом сам найми адвокатов и годами судись, а заседания будут переносить каждый раз из-за отсутствия запятой в документе. Судились - знаем. Беззаконие и кривосудие - та реальность в которой мы живём. Все хотят денег но никто не хочет обязательств и ответственности.
Именно так
Тогда, простите за мой французский, на поркуа тогда вообще та страховка, которую тут все так хвалят
lapay на счет прививки от гриппа. у сотрудника, у ребенка в школе учительница сделала прививку от гриппа, через несколько дней стало плохо, сейчас в тяжелом состоянии в больнице с короной. перед прививкой была здорова.