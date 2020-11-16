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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2254225522562257 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 79 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 30% 24 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 34 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 79 Додано: Чет 19 лис, 2020 11:52 Re: Эпидемия коронавируса в мире



Ученые сделали метаанализ 16 ранее проведенных рандомизированных и 12 обсервационных исследований, участниками которых в общей сложности стали более 237 тыс. человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследователи пришли к заключению, что по сравнению с теми, кто не вакцинировался от гриппа, у тех, кто это сделал, вероятность смерти от сердечных заболеваний меньше на 18%, а риск столкнуться с серьезными сердечно-сосудистыми проблемами — на 13%.



По словам одного из авторов исследования, доктора Сива Йедлапати из Нью-Йорка, снижение риска от прививки сопоставимо с тем, что происходит благодаря приему комбинированных препаратов для лечения гипертонии. «И это всего лишь один укол в год по сравнению с приемом лекарств каждый день в течение всего года. Это огромное преимущество», — считает врач, чьи слова приводятся на сайте Американской кардиологической ассоциации.



Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует делать прививки от гриппа всем лицам старше шести месяцев и особенно старше 65 лет, у которых риск смертельного исхода заболевания выше, чем у более молодых пациентов. Несмотря на потенциальные преимущества, от гриппа вакцинируются менее половины взрослых в США, говорится на сайте кардиологической ассоциации.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/19/11/2020/5 ... 6f329f8739 Прививка от гриппа снижает риск развития серьезных осложнений заболеваний сердца, а также смерти среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К такому выводу пришли ученые из ведущих университетов США, которые объединились, чтобы проанализировать влияние прививки от гриппа на здоровье таких пациентов.Ученые сделали метаанализ 16 ранее проведенных рандомизированных и 12 обсервационных исследований, участниками которых в общей сложности стали более 237 тыс. человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследователи пришли к заключению, что по сравнению с теми, кто не вакцинировался от гриппа, у тех, кто это сделал, вероятность смерти от сердечных заболеваний меньше на 18%, а риск столкнуться с серьезными сердечно-сосудистыми проблемами — на 13%.По словам одного из авторов исследования, доктора Сива Йедлапати из Нью-Йорка, снижение риска от прививки сопоставимо с тем, что происходит благодаря приему комбинированных препаратов для лечения гипертонии. «И это всего лишь один укол в год по сравнению с приемом лекарств каждый день в течение всего года. Это огромное преимущество», — считает врач, чьи слова приводятся на сайте Американской кардиологической ассоциации.Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует делать прививки от гриппа всем лицам старше шести месяцев и особенно старше 65 лет, у которых риск смертельного исхода заболевания выше, чем у более молодых пациентов. Несмотря на потенциальные преимущества, от гриппа вакцинируются менее половины взрослых в США, говорится на сайте кардиологической ассоциации.Подробнее на РБК: Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11176 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 11:55 safonovstanislav написав: При существующем законодательстве страховая медицина невозможна, должен быть фонд который при отказе страховой взял бы выплату на себя

vitaliian, НЕ поможет.



Сейчас реально работает - автострахование. Там есть такой фонд, есть законодательство, всё супер урегулировано, страховая откосить от выплаты не может в принципе, при этом:

Средний срок урегулирования страховых требований по ОСАГО в Украине за вред, причиненный имуществу, составил 69 дней

https://forinsurer.com/news/20/05/21/38028



Это то, что ждёт страховую медицину в Украине. Сломал руку, сначала заплати со своего кармана, потом в лучшем случае получишь уплаченые деньги через 2 месяца, в большинстве случае не в полном объёме.



А так получается купи страховку, потом сам себе оплати лечение, потом сам найми адвокатов и годами судись, а заседания будут переносить каждый раз из-за отсутствия запятой в документе. Судились - знаем. Беззаконие и кривосудие - та реальность в которой мы живём. Все хотят денег но никто не хочет обязательств и ответственности.

Именно так , НЕ поможет.Сейчас реально работает - автострахование. Там есть такой фонд, есть законодательство, всё супер урегулировано, страховая откосить от выплаты не может в принципе, при этом:урегулирования страховых требований по ОСАГО в Украине за вред, причиненный имуществу,Это то, что ждёт страховую медицину в Украине. Сломал руку, сначала заплати со своего кармана, потом в лучшем случае получишь уплаченые деньги через 2 месяца, в большинстве случае не в полном объёме.Именно так

Тогда, простите за мой французский, на поркуа тогда вообще та страховка, которую тут все так хвалят Тогда, простите за мой французский, на поркуа тогда вообще та страховка, которую тут все так хвалят vetka Повідомлень: 6695 З нами з: 04.03.14 Подякував: 418 раз. Подякували: 1143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лис, 2020 12:04 lapay

на счет прививки от гриппа. у сотрудника, у ребенка в школе учительница сделала прививку от гриппа, через несколько дней стало плохо, сейчас в тяжелом состоянии в больнице с короной. перед прививкой была здорова. vetka Повідомлень: 6695 З нами з: 04.03.14 Подякував: 418 раз. Подякували: 1143 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2254225522562257 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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