Додано: Чет 19 лис, 2020 13:05

vetka написав: _hunter написав: vetka написав: Я просто рассказала ситуацию.

Да, у меня похожая ситуация была -- слышал одна подподъездная бабка другой рассказывала -- знакомая знакомой первой бабки тоже прививку сделать решила, от чего она не помнит -- да и не важно это... Так вот -- та знакомая как только на прививку из-дому вышла -- на крыльце упала и лодыжку сломала. Сто пудов -- прививка виновата. Да, у меня похожая ситуация была -- слышал одна подподъездная бабка другой рассказывала -- знакомая знакомой первой бабки тоже прививку сделать решила, от чего она не помнит -- да и не важно это... Так вот -- та знакомая как только на прививку из-дому вышла -- на крыльце упала и лодыжку сломала. Сто пудов -- прививка виновата.

Ха-ха-ха, Евгений Ваганыч, не узнаю вас в гримме. Ха-ха-ха, Евгений Ваганыч, не узнаю вас в гримме.

Объясню без шуток второй раз -- если с первого было не понятно: "просто рассказала ситуацию" о единичных случаях не имеет вообще никакой практической ценности -- в этих единичных случаях хоть все в прививке перечисленные побочки и осложнения разом "сработать" могут. А может и вообще не в прививке дело быть.А вот вред эти "просто рассказала ситуацию" вполне способны принести -- потому как подподъездные бабки (и прочие "ресурсы" подобной направленности) эти "пугалки" очень любят тиражировать, вызывая у не сильно осведомленного/интересующегося темой населения разные виды прививко-фобий...