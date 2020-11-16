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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лис, 2020 12:48
_hunter написав: vetka написав: _hunter написав:
Ну, как бы по единичным случаям судить о пользе/вреде прививок -- такое себе развлечение...
Я просто рассказала ситуацию.
Да, у меня похожая ситуация была -- слышал одна подподъездная бабка другой рассказывала -- знакомая знакомой первой бабки тоже прививку сделать решила, от чего она не помнит -- да и не важно это... Так вот -- та знакомая как только на прививку из-дому вышла -- на крыльце упала и лодыжку сломала. Сто пудов -- прививка виновата.
Ха-ха-ха, Евгений Ваганыч, не узнаю вас в гримме.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 12:54
А вообще тут оказывается собираются достаточно образованные люди, согласно голосовалке 80 процентов готовы вакцинироваться от коронавируса при соблюдении ряда условий, это цифра намного выше, чем в среднем по стране, да и по миру.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 13:03
vetka написав:lapay
на счет прививки от гриппа. у сотрудника, у ребенка в школе учительница сделала прививку от гриппа, через несколько дней стало плохо, сейчас в тяжелом состоянии в больнице с короной. перед прививкой была здорова.
Даже от таблетки аспирина можно умереть. То, что на сотни тысяч привитых найдется один такой случай, не говорит ничего плохого о прививке. Шанс умереть от осложнений гриппа гораздо выше, чем от прививки от него
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Додано: Чет 19 лис, 2020 13:05
vetka написав: _hunter написав: vetka написав:Я просто рассказала ситуацию.
Да, у меня похожая ситуация была -- слышал одна подподъездная бабка другой рассказывала -- знакомая знакомой первой бабки тоже прививку сделать решила, от чего она не помнит -- да и не важно это... Так вот -- та знакомая как только на прививку из-дому вышла -- на крыльце упала и лодыжку сломала. Сто пудов -- прививка виновата.
Ха-ха-ха, Евгений Ваганыч, не узнаю вас в гримме.
Объясню без шуток второй раз -- если с первого было не понятно: "просто рассказала ситуацию" о единичных случаях не имеет вообще никакой практической ценности -- в этих единичных случаях хоть все в прививке перечисленные побочки и осложнения разом "сработать" могут. А может и вообще не в прививке дело быть.
А вот вред эти "просто рассказала ситуацию" вполне способны принести -- потому как подподъездные бабки (и прочие "ресурсы" подобной направленности) эти "пугалки" очень любят тиражировать, вызывая у не сильно осведомленного/интересующегося темой населения разные виды прививко-фобий...
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Додано: Чет 19 лис, 2020 13:09
Faceless написав: vetka написав:lapay
на счет прививки от гриппа. у сотрудника, у ребенка в школе учительница сделала прививку от гриппа, через несколько дней стало плохо, сейчас в тяжелом состоянии в больнице с короной. перед прививкой была здорова.
Даже от таблетки аспирина можно умереть. То, что на сотни тысяч привитых найдется один такой случай, не говорит ничего плохого о прививке. Шанс умереть от осложнений гриппа гораздо выше, чем от прививки от него
от врачей слышал примеры когда после прививки у ребёнка появлялись РАС
я не врач, вероятность и достоверность комментировать не буду.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 19 лис, 2020 13:10, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Чет 19 лис, 2020 13:09
_hunter написав:
Объясню без шуток второй раз -- если с первого было не понятно: "просто рассказала ситуацию" о единичных случаях не имеет вообще никакой практической ценности -- в этих единичных случаях хоть все в прививке перечисленные побочки и осложнения разом "сработать" могут. А может и вообще не в прививке дело быть.
А вот вред эти "просто рассказала ситуацию" вполне способны принести -- потому как подподъездные бабки (и прочие "ресурсы" подобной направленности) эти "пугалки" очень любят тиражировать, вызывая у не сильно осведомленного/интересующегося темой населения разные виды прививко-фобий...
Ну так тут же нету бабок, все умные, образованные, всесторонне развитые, некоторые прямо через чур, на мои "пугалки" не поведутся. Или поведутся?
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Додано: Чет 19 лис, 2020 13:11
Faceless написав: vetka написав:lapay
на счет прививки от гриппа. у сотрудника, у ребенка в школе учительница сделала прививку от гриппа, через несколько дней стало плохо, сейчас в тяжелом состоянии в больнице с короной. перед прививкой была здорова.
Даже от таблетки аспирина можно умереть. То, что на сотни тысяч привитых найдется один такой случай, не говорит ничего плохого о прививке. Шанс умереть от осложнений гриппа гораздо выше, чем от прививки от него
Ессесно. Можно даже сделать прививку, запереться на сто замков, подавиться слюной от страха и умереть.
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vetka
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Додано: Чет 19 лис, 2020 13:12
ЛАД написав:
Насколько понимаю, это в какой-то мере близко к реформе Супрун.
И это не решает проблемы. Либо мы будем платить этим хозрасчётным клиникам бешеные цены, как и частным, либо возвращаемся к тем же вопросам страховой медицины.
Поискал в сети информацию о моделях финансирования медицины. Базовые модели:
- бюджетная (система Семашко-Бевериджа) Испания,Италия, Великобритания, Дания, Португалия, Ирландия, Греция
- социально-страховая (система Бисмарка) Германия, Франция, Швейцария, Бельгия, Австрия, Япония, Канада, Нидерланды
- частная (рыночная) США, Израиль, Южная Корея
По всей видимости Чехия попадает под социально-страховую. Но что интересно при социально-страховой государство как и в бюджетной покрывает порядка 70% затрат на медицинские услуги. Но совокупные государственные расходы на здравоохранение даже выше чем в бюджетной и составляют 9-13% от ВВП против 8-11% от ВВП в бюджетной.
Принимая во внимание, что цель реформы в Украине минимизация расходов весьма сомнительно, что будет взят курс на социально-страховую модель. Весь этот хозрасчет в конечном итоге приведет к частной медицине.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 13:13
vetka написав:
Можно даже сделать прививку, запереться на сто замков, подавиться слюной от страха и умереть.
И даже без прививки. Заснуть в маске, проглотить ее и подавиться
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Додано: Чет 19 лис, 2020 13:13
vetka написав:
Тогда, простите за мой французский, на поркуа тогда вообще та страховка, которую тут все так хвалят
я не заметил чтоб хвалили, хотелки в стиле "хорошо чтоб страховая за 100 грн оплатила мне лечение стоимостью 100 тыс." всерьёз не воспринимаю. Страховые не для того созданы, чтобы вам платить.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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