Тут как с последствиями прививок - всегда найдутся примеры, как кому-то отказали в страховке, при том, что сотни тысяч людей успешно ими пользуются без проблем.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 13:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
экономическая модель "потреблять больше чем производить" в итоге приведёт к тому, что лечиться будем заграницей. Нехватка кислорода - первые ласточки. В перспективе в гос.больницах не будет ничего, кроме 4х стен и коек. Подозреваю что делается это специально в угоду владельцам частных клиник.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:25
Не уверен. Допускаю, что при необходимости привезут.
Что мне нравится, так это то, как мы упорно доказываем, что у нас невозможно даже то, что более-менее прилично работает в других странах, и начинаем изобретать свой велосипед из подручных не очень хороших материалов. А потом удивляемся, почему он не ездит.
"Система Семашко - совок". Вот только не будет работать любая система, если вместо рубля финансировать её на копейку.
Медстрахование - тоже боимся.
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:35
Хорошая инициатива, но словосочетание "атеист COVID-19", откровенно говоря, глупое и неуместное. Дисфемизм - это называется у лингвистов, если не путаю. Ковидиотов можно называть как угодно, только не атеистами!
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:37
Вообще-то, страховая медицина именно для этого.
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А у меня знакомые привились от гриппа и дети и я и нет никаких симптомов вообще. И чё? Нафига это писать.
Какой же, всё-таки, бред пишут: у знакомой то, а бабка сказала это.
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:57
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Писати можна про все, якщо не брехня, звісно. Тільки висновки, з фактів, повинні робити вчені і функціонери-політики, а не бабки.
Якщо бабки роблять висновки, що маски не потрібні, то тоді роблять висновки політики, що бабкам не потрібна робота, як мінімум, на вихідних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:58
Вообще-то, страховая медицина именно для этого.[/quote]
Вы серьезно так думаете? Страховые компании прям спят и видят, чтобы за страховку в три копейки оплачивать дорогостоящее лечение?
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