Додано: Чет 19 лис, 2020 13:25

safonovstanislav написав: ......

Даже в странах, где страхование работает, качество, стоимость и объём оказываемых медуслуг выбирает страховая, далеко не в пользу клиента, а в пользу их стоимости для страховой.

Будьте уверены, в клинику Charité в Германии по страховке вас никто на медицинском самолёте везти не будет. ......Даже в странах, где страхование работает, качество, стоимость и объём оказываемых медуслуг выбирает страховая, далеко не в пользу клиента, а в пользу их стоимости для страховой.Будьте уверены, в клинику Charité в Германии по страховке вас никто на медицинском самолёте везти не будет.

Не уверен. Допускаю, что при необходимости привезут.Что мне нравится, так это то, как мы упорно доказываем, что у нас невозможно даже то, что более-менее прилично работает в других странах, и начинаем изобретать свой велосипед из подручных не очень хороших материалов. А потом удивляемся, почему он не ездит."Система Семашко - совок". Вот только не будет работать любая система, если вместо рубля финансировать её на копейку.Медстрахование - тоже боимся.