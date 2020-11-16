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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2257225822592260>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Тогда, простите за мой французский, на поркуа тогда вообще та страховка, которую тут все так хвалят

Тут как с последствиями прививок - всегда найдутся примеры, как кому-то отказали в страховке, при том, что сотни тысяч людей успешно ими пользуются без проблем.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Весь этот хозрасчет в конечном итоге приведет к частной медицине.
экономическая модель "потреблять больше чем производить" в итоге приведёт к тому, что лечиться будем заграницей. Нехватка кислорода - первые ласточки. В перспективе в гос.больницах не будет ничего, кроме 4х стен и коек. Подозреваю что делается это специально в угоду владельцам частных клиник.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:25

  safonovstanislav написав:......
Даже в странах, где страхование работает, качество, стоимость и объём оказываемых медуслуг выбирает страховая, далеко не в пользу клиента, а в пользу их стоимости для страховой.
Будьте уверены, в клинику Charité в Германии по страховке вас никто на медицинском самолёте везти не будет.

Не уверен. Допускаю, что при необходимости привезут.
Что мне нравится, так это то, как мы упорно доказываем, что у нас невозможно даже то, что более-менее прилично работает в других странах, и начинаем изобретать свой велосипед из подручных не очень хороших материалов. А потом удивляемся, почему он не ездит.
"Система Семашко - совок". Вот только не будет работать любая система, если вместо рубля финансировать её на копейку.
Медстрахование - тоже боимся.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:35

  ЛАД написав:
"Для атеистов COVID-19: приглашаю волонтерами стирать белье, мыть пол, перестилать пациентов в любое отделение интенсивной терапии", - сказал Дубров (врач-анестезиолог, профессор).
.....
И большая просьба к "атеистам COVID-19": видимо, не обращаться за помощью к медицинскому персоналу, а просто умирать дома... синея. Если вы не верите в COVID-19, то, пожалуйста, не обращайтесь к врачам", - подчеркнул он.


Хорошая инициатива, но словосочетание "атеист COVID-19", откровенно говоря, глупое и неуместное. Дисфемизм - это называется у лингвистов, если не путаю. Ковидиотов можно называть как угодно, только не атеистами!
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:37

  vitaliian написав:
  vetka написав:Тогда, простите за мой французский, на поркуа тогда вообще та страховка, которую тут все так хвалят
я не заметил чтоб хвалили, хотелки в стиле "хорошо чтоб страховая за 100 грн оплатила мне лечение стоимостью 100 тыс." всерьёз не воспринимаю. Страховые не для того созданы, чтобы вам платить.

Вообще-то, страховая медицина именно для этого.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А у меня знакомые привились от гриппа и дети и я и нет никаких симптомов вообще. И чё? Нафига это писать.
Какой же, всё-таки, бред пишут: у знакомой то, а бабка сказала это.
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  beee написав:А у меня знакомые привились от гриппа и дети и я и нет никаких симптомов вообще. И чё? Нафига это писать.
Какой же, всё-таки, бред пишут: у знакомой то, а бабка сказала это.

Писати можна про все, якщо не брехня, звісно. Тільки висновки, з фактів, повинні робити вчені і функціонери-політики, а не бабки.
Якщо бабки роблять висновки, що маски не потрібні, то тоді роблять висновки політики, що бабкам не потрібна робота, як мінімум, на вихідних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:24

  vetka написав:
  _hunter написав:Объясню без шуток второй раз -- если с первого было не понятно: "просто рассказала ситуацию" о единичных случаях не имеет вообще никакой практической ценности -- в этих единичных случаях хоть все в прививке перечисленные побочки и осложнения разом "сработать" могут. А может и вообще не в прививке дело быть.
А вот вред эти "просто рассказала ситуацию" вполне способны принести -- потому как подподъездные бабки (и прочие "ресурсы" подобной направленности) эти "пугалки" очень любят тиражировать, вызывая у не сильно осведомленного/интересующегося темой населения разные виды прививко-фобий...

Ну так тут же нету бабок, все умные, образованные, всесторонне развитые, некоторые прямо через чур, на мои "пугалки" не поведутся. Или поведутся?

В смысле "не поведутся" -- да тут половина народа пишет: "еще один грип" да "маски не работают" -- а тут еще и прививки, оказывается, смертельно опасны.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:28

  lapay написав:
  beee написав:А у меня знакомые привились от гриппа и дети и я и нет никаких симптомов вообще. И чё? Нафига это писать.
Какой же, всё-таки, бред пишут: у знакомой то, а бабка сказала это.

Писати можна про все, якщо не брехня, звісно. Тільки висновки, з фактів, повинні робити вчені і функціонери-політики, а не бабки.
Якщо бабки роблять висновки, що маски не потрібні, то тоді роблять висновки політики, що бабкам не потрібна робота, як мінімум, на вихідних.

Писать-то можно, конечно... Но странно: человек, поделившийся новостями ресурса ОБС начал, почему-то, Петросяном обзываться после того, как я сделал точно так же...
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:37

  _hunter написав:Писать-то можно, конечно... Но странно: человек, поделившийся новостями ресурса ОБС начал, почему-то, Петросяном обзываться после того, как я сделал точно так же...

Потому что я написала реальную ситуацию, а вы подкололи меня.
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