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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лис, 2020 14:51
vetka написав: _hunter написав:
Писать-то можно, конечно... Но странно: человек, поделившийся новостями ресурса ОБС начал, почему-то, Петросяном обзываться после того, как я сделал точно так же...
Потому что я написала реальную ситуацию, а вы подкололи меня.
Во-первых: и я написал абсолютно реальную ситуацию.
Во-вторых: и вы в той "написала реальную ситуацию" умолчали (сиречь соврали) о многих фактах, таких как "где именно она заразилась короной" и "от чего у нее тяжелое состояние", например.
И в довесок: на работе коллега тоже рассказывал "после прививки температурил пару недель". После аккуратных распросов выяснилось, что на прививку он отправился с уже имеющейся температурой... Дальше говорить не нужно, я надеюсь?..
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Додано: Чет 19 лис, 2020 14:51
Продолжаем мартиролог.
Сербский патриах православной церкви умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Кстати уже второй глава церкви, в начале ноября от коронавируса скончался глава черногорской церкви.
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freeze
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Додано: Чет 19 лис, 2020 14:56
freeze написав:
Продолжаем мартиролог.
Сербский патриах православной церкви умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Кстати уже второй глава церкви, в начале ноября от коронавируса скончался глава черногорской церкви.
Очередное доказательство, что Господь "забил" на людей...
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Додано: Чет 19 лис, 2020 15:00
vetka написав:
Очередное доказательство, что Господь "забил" на людей..
Він моніторить ситуацію і висловлює глибоке занепокоєння.
Бог, як наш мер - все бачить, все знає, і нічого не робить.(С)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 15:17
safonovstanislav написав:
ИМХО. Уника по мед страховке с таким результатом это фантастика.
У них правая рука не знает, что делает левая. Поиск врачей и организация лекарств в аптеки превращен в увлекательный и длительный квест.
Прививки от гриппа через них сделать никому из знакомых не удалось, хотя они прописаны как пункт договора.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 15:41
tumos написав: Starikan написав:
Пример со стоматологией: заменить коронку без страховки $1600, со страховкой $200.
Ситуация с отсутствием страховки понятна. Полная стоимость работы $1600. Что означает $200 при наличии страховки ? $1400 компенсируется страховкой, а $200 доплата из своего кармана ?
Да. Многие страховки (особенно стоматологические) покрывают расходы не полностью.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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