RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2258225922602261>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:51

Продолжаем мартиролог.
Сербский патриах православной церкви умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Кстати уже второй глава церкви, в начале ноября от коронавируса скончался глава черногорской церкви.
freeze
4
 
Повідомлень: 19162
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4573 раз.
Подякували: 7299 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:56

  freeze написав:Продолжаем мартиролог.
Сербский патриах православной церкви умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Кстати уже второй глава церкви, в начале ноября от коронавируса скончался глава черногорской церкви.

Очередное доказательство, что Господь "забил" на людей... :(
vetka
 
Повідомлень: 6704
З нами з: 04.03.14
Подякував: 418 раз.
Подякували: 1144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Очередное доказательство, что Господь "забил" на людей..

Він моніторить ситуацію і висловлює глибоке занепокоєння.
Бог, як наш мер - все бачить, все знає, і нічого не робить.(С)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11184
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:17

  safonovstanislav написав:
  Libo написав:ЗЫ
Зображення
https://myagent.com.ua/rating

ИМХО. Уника по мед страховке с таким результатом это фантастика.
У них правая рука не знает, что делает левая. Поиск врачей и организация лекарств в аптеки превращен в увлекательный и длительный квест. :roll:
Прививки от гриппа через них сделать никому из знакомых не удалось, хотя они прописаны как пункт договора. :)
_Mykola_
 
Повідомлень: 4050
З нами з: 09.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:41

  tumos написав:
  Starikan написав: Пример со стоматологией: заменить коронку без страховки $1600, со страховкой $200.
Ситуация с отсутствием страховки понятна. Полная стоимость работы $1600. Что означает $200 при наличии страховки ? $1400 компенсируется страховкой, а $200 доплата из своего кармана ?

Да. Многие страховки (особенно стоматологические) покрывают расходы не полностью.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17777
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2023 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:05

  Starikan написав:
  tumos написав:
  Starikan написав: Пример со стоматологией: заменить коронку без страховки $1600, со страховкой $200.
Ситуация с отсутствием страховки понятна. Полная стоимость работы $1600. Что означает $200 при наличии страховки ? $1400 компенсируется страховкой, а $200 доплата из своего кармана ?

Да. Многие страховки (особенно стоматологические) покрывают расходы не полностью.

Это называется франшиза
vetka
 
Повідомлень: 6704
З нами з: 04.03.14
Подякував: 418 раз.
Подякували: 1144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9180
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1136 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:38

Хотя у него самого очень хорошая американская страховка


:lol: :lol: :lol:
justit
 
Повідомлень: 4833
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1505 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:46

  Faceless написав:
  vetka написав:lapay
на счет прививки от гриппа. у сотрудника, у ребенка в школе учительница сделала прививку от гриппа, через несколько дней стало плохо, сейчас в тяжелом состоянии в больнице с короной. перед прививкой была здорова.

Даже от таблетки аспирина можно умереть. То, что на сотни тысяч привитых найдется один такой случай, не говорит ничего плохого о прививке. Шанс умереть от осложнений гриппа гораздо выше, чем от прививки от него

в Румынии опасное напряжение 4,5 вольта - в магазине мужик лизнул контакты батарейки - и его парализовало...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6410
З нами з: 20.11.08
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:00

  Ratatui написав:По наличию толстеньких скажу коротко так. В Сингапуре к примеру при наличии всех мировых брендов в магазах я на себя хрен, что купил так как трохи имею лишнего.

трохи имею лишнего = "немного лишнего веса"
я на себя хрен, что купил = "нет размеров на меня, так как у меня немного лишнего веса"

И тут же об огромных размерах.

  Ratatui написав:Там я в первом попавшемся магазине одежды почувствовал себя крошкой енотом потому как мой размер был среднестатистическим. А какие бывают размеры похожие на танковые чехлы я увидел только там и их там валом.


Это описка?
ведь речь про Сингапур везде? :-)
justit
 
Повідомлень: 4833
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1505 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2258225922602261>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, centurionus, unlock і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7284 1678581
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 11:33
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17598)
19.11.2020 17:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.