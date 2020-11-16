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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лис, 2020 14:51
Продолжаем мартиролог.
Сербский патриах православной церкви умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Кстати уже второй глава церкви, в начале ноября от коронавируса скончался глава черногорской церкви.
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freeze
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Додано: Чет 19 лис, 2020 14:56
freeze написав:
Продолжаем мартиролог.
Сербский патриах православной церкви умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Кстати уже второй глава церкви, в начале ноября от коронавируса скончался глава черногорской церкви.
Очередное доказательство, что Господь "забил" на людей...
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vetka
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Додано: Чет 19 лис, 2020 15:00
vetka написав:
Очередное доказательство, что Господь "забил" на людей..
Він моніторить ситуацію і висловлює глибоке занепокоєння.
Бог, як наш мер - все бачить, все знає, і нічого не робить.(С)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 15:17
safonovstanislav написав:
ИМХО. Уника по мед страховке с таким результатом это фантастика.
У них правая рука не знает, что делает левая. Поиск врачей и организация лекарств в аптеки превращен в увлекательный и длительный квест.
Прививки от гриппа через них сделать никому из знакомых не удалось, хотя они прописаны как пункт договора.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 15:41
tumos написав: Starikan написав:
Пример со стоматологией: заменить коронку без страховки $1600, со страховкой $200.
Ситуация с отсутствием страховки понятна. Полная стоимость работы $1600. Что означает $200 при наличии страховки ? $1400 компенсируется страховкой, а $200 доплата из своего кармана ?
Да. Многие страховки (особенно стоматологические) покрывают расходы не полностью.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Додано: Чет 19 лис, 2020 16:05
Starikan написав: tumos написав: Starikan написав:
Пример со стоматологией: заменить коронку без страховки $1600, со страховкой $200.
Ситуация с отсутствием страховки понятна. Полная стоимость работы $1600. Что означает $200 при наличии страховки ? $1400 компенсируется страховкой, а $200 доплата из своего кармана ?
Да. Многие страховки (особенно стоматологические) покрывают расходы не полностью.
Это называется франшиза
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vetka
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Додано: Чет 19 лис, 2020 16:09
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Додано: Чет 19 лис, 2020 16:46
Faceless написав: vetka написав:lapay
на счет прививки от гриппа. у сотрудника, у ребенка в школе учительница сделала прививку от гриппа, через несколько дней стало плохо, сейчас в тяжелом состоянии в больнице с короной. перед прививкой была здорова.
Даже от таблетки аспирина можно умереть. То, что на сотни тысяч привитых найдется один такой случай, не говорит ничего плохого о прививке. Шанс умереть от осложнений гриппа гораздо выше, чем от прививки от него
в Румынии опасное напряжение 4,5 вольта - в магазине мужик лизнул контакты батарейки - и его парализовало...
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Додано: Чет 19 лис, 2020 17:00
Ratatui написав:
По наличию толстеньких скажу коротко так. В Сингапуре к примеру при наличии всех мировых брендов в магазах я на себя хрен, что купил так как трохи имею лишнего.трохи имею лишнего
= "немного лишнего веса"я на себя хрен, что купил
= "нет размеров на меня, так как у меня немного лишнего веса"
И тут же об огромных размерах.
Ratatui написав:
Там я в первом попавшемся магазине одежды почувствовал себя крошкой енотом потому как мой размер был среднестатистическим. А какие бывают размеры похожие на танковые чехлы я увидел только там и их там валом.
Это описка?
ведь речь про Сингапур везде?
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