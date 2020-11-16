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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2258225922602261

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

freeze написав:Продолжаем мартиролог.
Сербский патриах православной церкви умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Кстати уже второй глава церкви, в начале ноября от коронавируса скончался глава черногорской церкви.
Как там у нас поп один заявил, ковид - от гомосятины :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:04

  Starikan написав:В Штатах нормальная страховка стоит 800 в месяц (+столько же от работодателя) на семью сына из 3 человек и собачки :wink: Покрывает стоматологию.


Я вот про стоматлогию никогда не слыхал.
ИМХО это либо какое-то исключение, либо миф.

В любом случае если не проживаешь там как гражданин, то рассуждать об их жизни - это как-то странно :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Faceless написав:
freeze написав:Продолжаем мартиролог.
Сербский патриах православной церкви умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Кстати уже второй глава церкви, в начале ноября от коронавируса скончался глава черногорской церкви.
Как там у нас поп один заявил, ковид - от гомосятины :mrgreen:


Говорят, что поспешили сербского похоронить.
Но в крайне тяжёлом состоянии.
Другие пишут, что умер.
Пойди разберись с этими сербами.
freeze
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  #<1 ... 2258225922602261
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