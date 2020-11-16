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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:03
freeze написав:Продолжаем мартиролог.
Сербский патриах православной церкви умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Кстати уже второй глава церкви, в начале ноября от коронавируса скончался глава черногорской церкви.
Как там у нас поп один заявил, ковид - от гомосятины
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Faceless
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Додано: Чет 19 лис, 2020 17:04
Starikan написав:
В Штатах нормальная страховка стоит 800 в месяц (+столько же от работодателя) на семью сына из 3 человек и собачки
Покрывает стоматологию.
Я вот про стоматлогию никогда не слыхал.
ИМХО это либо какое-то исключение, либо миф.
В любом случае если не проживаешь там как гражданин, то рассуждать об их жизни - это как-то странно
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justit
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Додано: Чет 19 лис, 2020 17:28
Faceless написав:
freeze написав:Продолжаем мартиролог.
Сербский патриах православной церкви умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Кстати уже второй глава церкви, в начале ноября от коронавируса скончался глава черногорской церкви.
Как там у нас поп один заявил, ковид - от гомосятины
Говорят, что поспешили сербского похоронить.
Но в крайне тяжёлом состоянии.
Другие пишут, что умер.
Пойди разберись с этими сербами.
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