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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2258225922602261

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

freeze написав:Продолжаем мартиролог.
Сербский патриах православной церкви умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Кстати уже второй глава церкви, в начале ноября от коронавируса скончался глава черногорской церкви.
Как там у нас поп один заявил, ковид - от гомосятины :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:04

  Starikan написав:В Штатах нормальная страховка стоит 800 в месяц (+столько же от работодателя) на семью сына из 3 человек и собачки :wink: Покрывает стоматологию.


Я вот про стоматлогию никогда не слыхал.
ИМХО это либо какое-то исключение, либо миф.

В любом случае если не проживаешь там как гражданин, то рассуждать об их жизни - это как-то странно :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Faceless написав:
freeze написав:Продолжаем мартиролог.
Сербский патриах православной церкви умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Кстати уже второй глава церкви, в начале ноября от коронавируса скончался глава черногорской церкви.
Как там у нас поп один заявил, ковид - от гомосятины :mrgreen:


Говорят, что поспешили сербского похоронить.
Но в крайне тяжёлом состоянии.
Другие пишут, что умер.
Пойди разберись с этими сербами.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 18:15

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:......
Даже в странах, где страхование работает, качество, стоимость и объём оказываемых медуслуг выбирает страховая, далеко не в пользу клиента, а в пользу их стоимости для страховой.
Будьте уверены, в клинику Charité в Германии по страховке вас никто на медицинском самолёте везти не будет.

Не уверен. Допускаю, что при необходимости привезут.
Что мне нравится, так это то, как мы упорно доказываем, что у нас невозможно даже то, что более-менее прилично работает в других странах, и начинаем изобретать свой велосипед из подручных не очень хороших материалов. А потом удивляемся, почему он не ездит.
"Система Семашко - совок". Вот только не будет работать любая система, если вместо рубля финансировать её на копейку.
Медстрахование - тоже боимся.

Выделил ключевое.
Что касается рядовых работников. Средней зарплаты в Германии 4035 евро, хватит не только на качественные медуслуги, но и на оплату дармоедов в виде страховых компаний.
В Украине средняя зарплата - эквивалент 350 евро. Если с неё платить ещё и страховым дармоедам, то на медуслуги денег уже не останется.

Но, безусловно, если хватает денег на покупку дорогих страховых пакетов, они смогут уже с ваших же денег оплачивать вам дорогое лечение. В среднем будете в небольшом проигрыше по сравнению с личной индивидуальной страховой банкой закопанной под грушей
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 18:40

  safonovstanislav написав:Что касается рядовых работников. Средней зарплаты в Германии 4035 евро, хватит не только на качественные медуслуги, но и на оплату дармоедов в виде страховых компаний.

4035 - это брутто или нетто ? Предполагаю, что брутто. Еще налоги и сборы под максимум 40% в зависимости от семейного положения, сколько человек в семье работают. Скорее всего где-то 2600.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 18:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Від коронавірусу помер головний лікар Чернівецької лікарні

Головний лікар ОКНП «Чернівецький обласний медичний діагностичний центр» Анатолій Вдовічен помер у віці 67 років від ускладнень коронавірусної хвороби.

Померлий був заслуженим лікарем України.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:04

  tumos написав:
  safonovstanislav написав:Что касается рядовых работников. Средней зарплаты в Германии 4035 евро, хватит не только на качественные медуслуги, но и на оплату дармоедов в виде страховых компаний.

4035 - это брутто или нетто ? Предполагаю, что брутто. Еще налоги и сборы под максимум 40% в зависимости от семейного положения, сколько человек в семье работают. Скорее всего где-то 2600.

Брутто, т. к., финансирование медсистемы идёт из налогов включительно. По-этому, более справедливо сравнивать зарплаты брутто.
safonovstanislav
 
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