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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:03
freeze написав:Продолжаем мартиролог.
Сербский патриах православной церкви умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Кстати уже второй глава церкви, в начале ноября от коронавируса скончался глава черногорской церкви.
Как там у нас поп один заявил, ковид - от гомосятины
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Faceless
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Додано: Чет 19 лис, 2020 17:04
Starikan написав:
В Штатах нормальная страховка стоит 800 в месяц (+столько же от работодателя) на семью сына из 3 человек и собачки
Покрывает стоматологию.
Я вот про стоматлогию никогда не слыхал.
ИМХО это либо какое-то исключение, либо миф.
В любом случае если не проживаешь там как гражданин, то рассуждать об их жизни - это как-то странно
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justit
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Додано: Чет 19 лис, 2020 17:28
Faceless написав:
freeze написав:Продолжаем мартиролог.
Сербский патриах православной церкви умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Кстати уже второй глава церкви, в начале ноября от коронавируса скончался глава черногорской церкви.
Как там у нас поп один заявил, ковид - от гомосятины
Говорят, что поспешили сербского похоронить.
Но в крайне тяжёлом состоянии.
Другие пишут, что умер.
Пойди разберись с этими сербами.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 18:15
ЛАД написав: safonovstanislav написав:
......
Даже в странах, где страхование работает, качество, стоимость и объём оказываемых медуслуг выбирает страховая, далеко не в пользу клиента, а в пользу их стоимости для страховой.
Будьте уверены, в клинику Charité в Германии по страховке вас никто на медицинском самолёте везти не будет.
Не уверен. Допускаю, что при необходимости привезут.
Что мне нравится, так это то, как мы упорно доказываем, что у нас невозможно даже то, что более-менее прилично работает в других странах, и начинаем изобретать свой велосипед из подручных не очень хороших материалов. А потом удивляемся, почему он не ездит.
"Система Семашко - совок". Вот только не будет работать любая система, если вместо рубля финансировать её на копейку
.
Медстрахование - тоже боимся.
Выделил ключевое.
Что касается рядовых работников. Средней зарплаты в Германии 4035 евро, хватит не только на качественные медуслуги, но и на оплату дармоедов в виде страховых компаний.
В Украине средняя зарплата - эквивалент 350 евро. Если с неё платить ещё и страховым дармоедам, то на медуслуги денег уже не останется.
Но, безусловно, если хватает денег на покупку дорогих страховых пакетов, они смогут уже с ваших же денег оплачивать вам дорогое лечение. В среднем будете в небольшом проигрыше по сравнению с личной индивидуальной страховой банкой закопанной под грушей
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safonovstanislav
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Додано: Чет 19 лис, 2020 18:40
safonovstanislav написав:
Что касается рядовых работников. Средней зарплаты в Германии 4035 евро, хватит не только на качественные медуслуги, но и на оплату дармоедов в виде страховых компаний.
4035 - это брутто или нетто ? Предполагаю, что брутто. Еще налоги и сборы под максимум 40% в зависимости от семейного положения, сколько человек в семье работают. Скорее всего где-то 2600.
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tumos
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Додано: Чет 19 лис, 2020 18:40
Від коронавірусу помер головний лікар Чернівецької лікарні
Головний лікар ОКНП «Чернівецький обласний медичний діагностичний центр» Анатолій Вдовічен помер у віці 67 років від ускладнень коронавірусної хвороби.
Померлий був заслуженим лікарем України.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 19:04
tumos написав: safonovstanislav написав:
Что касается рядовых работников. Средней зарплаты в Германии 4035 евро, хватит не только на качественные медуслуги, но и на оплату дармоедов в виде страховых компаний.
4035 - это брутто или нетто ? Предполагаю, что брутто. Еще налоги и сборы под максимум 40% в зависимости от семейного положения, сколько человек в семье работают. Скорее всего где-то 2600.
Брутто, т. к., финансирование медсистемы идёт из налогов включительно. По-этому, более справедливо сравнивать зарплаты брутто.
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safonovstanislav
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