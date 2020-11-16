freeze написав:Продолжаем мартиролог. Сербский патриах православной церкви умер от осложнений коронавирусной инфекции. Кстати уже второй глава церкви, в начале ноября от коронавируса скончался глава черногорской церкви.
Как там у нас поп один заявил, ковид - от гомосятины
freeze написав:Продолжаем мартиролог. Сербский патриах православной церкви умер от осложнений коронавирусной инфекции. Кстати уже второй глава церкви, в начале ноября от коронавируса скончался глава черногорской церкви.
Как там у нас поп один заявил, ковид - от гомосятины
Говорят, что поспешили сербского похоронить. Но в крайне тяжёлом состоянии. Другие пишут, что умер. Пойди разберись с этими сербами.
safonovstanislav написав:...... Даже в странах, где страхование работает, качество, стоимость и объём оказываемых медуслуг выбирает страховая, далеко не в пользу клиента, а в пользу их стоимости для страховой. Будьте уверены, в клинику Charité в Германии по страховке вас никто на медицинском самолёте везти не будет.
Не уверен. Допускаю, что при необходимости привезут. Что мне нравится, так это то, как мы упорно доказываем, что у нас невозможно даже то, что более-менее прилично работает в других странах, и начинаем изобретать свой велосипед из подручных не очень хороших материалов. А потом удивляемся, почему он не ездит. "Система Семашко - совок". Вот только не будет работать любая система, если вместо рубля финансировать её на копейку. Медстрахование - тоже боимся.
Выделил ключевое. Что касается рядовых работников. Средней зарплаты в Германии 4035 евро, хватит не только на качественные медуслуги, но и на оплату дармоедов в виде страховых компаний. В Украине средняя зарплата - эквивалент 350 евро. Если с неё платить ещё и страховым дармоедам, то на медуслуги денег уже не останется.
Но, безусловно, если хватает денег на покупку дорогих страховых пакетов, они смогут уже с ваших же денег оплачивать вам дорогое лечение. В среднем будете в небольшом проигрыше по сравнению с личной индивидуальной страховой банкой закопанной под грушей
vetka написав:Очередное доказательство, что Господь "забил" на людей..
Він моніторить ситуацію і висловлює глибоке занепокоєння. Бог, як наш мер - все бачить, все знає, і нічого не робить.(С)
"Надо знать, что коронавирус имеет не естественное происхождение, а человеческое происхождение. Так говорят исследования и ученые. То есть, коронавирус придумали люди и выпустили его. Бог попустил. И возникает вопрос, почему Бог попустил такое зло, как коронавирус, который захватил собой весь мир? Причем мгновенно. Бог попустил для того, чтобы, с одной стороны, наказать за различные грехи, а с другой - чтобы обратить людей к себе", - сказал патриарх (Филарет). ... Богатые люди накопили огромные средства, а затем один такой деятель заболел, я не буду называть его, и стал лечиться. Он готов был отдать все деньги, чтобы остаться в живых. Но деньги отдал и умер", - заявил Филарет.