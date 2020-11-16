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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2259226022612262

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:06

  vetka написав:
  safonovstanislav написав:
При существующем законодательстве страховая медицина невозможна, должен быть фонд который при отказе страховой взял бы выплату на себя

vitaliian, НЕ поможет.

Сейчас реально работает - автострахование. Там есть такой фонд, есть законодательство, всё супер урегулировано, страховая откосить от выплаты не может в принципе, при этом:
Средний срок урегулирования страховых требований по ОСАГО в Украине за вред, причиненный имуществу, составил 69 дней
https://forinsurer.com/news/20/05/21/38028

Это то, что ждёт страховую медицину в Украине. Сломал руку, сначала заплати со своего кармана, потом в лучшем случае получишь уплаченые деньги через 2 месяца, в большинстве случае не в полном объёме.

А так получается купи страховку, потом сам себе оплати лечение, потом сам найми адвокатов и годами судись, а заседания будут переносить каждый раз из-за отсутствия запятой в документе. Судились - знаем. Беззаконие и кривосудие - та реальность в которой мы живём. Все хотят денег но никто не хочет обязательств и ответственности.

Именно так

Тогда, простите за мой французский, на поркуа тогда вообще та страховка, которую тут все так хвалят :shock: :?:

Приходилось по страховке перелом лечить в "Борисе", на скорой уезжать и операцию на желчном делать в хорошем месте .Какая страховая была уже не помню, т.к.каждый год разные.Когда работодатель стал жадничать и не покрывать 100% стоимости-покупала за 50% своих,т.к. убедилась что это очень полезная вещь.В этом году при стоимости страховки 11 тыс. одной из сотрудниц операцию сделали на 39 тыс.
Tat_888
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:20

Так может это - по реверсу из Венгрии будем импортировать? :mrgreen: Будапешт+

Венгрия получила российскую COVID-вакцину
https://korrespondent.net/world/4297377 ... D-vaktsynu
zРадио
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