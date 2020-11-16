При существующем законодательстве страховая медицина невозможна, должен быть фонд который при отказе страховой взял бы выплату на себя
vitaliian, НЕ поможет.
Сейчас реально работает - автострахование. Там есть такой фонд, есть законодательство, всё супер урегулировано, страховая откосить от выплаты не может в принципе, при этом: Средний срок урегулирования страховых требований по ОСАГО в Украине за вред, причиненный имуществу, составил 69 дней https://forinsurer.com/news/20/05/21/38028
Это то, что ждёт страховую медицину в Украине. Сломал руку, сначала заплати со своего кармана, потом в лучшем случае получишь уплаченые деньги через 2 месяца, в большинстве случае не в полном объёме.
А так получается купи страховку, потом сам себе оплати лечение, потом сам найми адвокатов и годами судись, а заседания будут переносить каждый раз из-за отсутствия запятой в документе. Судились - знаем. Беззаконие и кривосудие - та реальность в которой мы живём. Все хотят денег но никто не хочет обязательств и ответственности.
Именно так
Тогда, простите за мой французский, на поркуа тогда вообще та страховка, которую тут все так хвалят
Приходилось по страховке перелом лечить в "Борисе", на скорой уезжать и операцию на желчном делать в хорошем месте .Какая страховая была уже не помню, т.к.каждый год разные.Когда работодатель стал жадничать и не покрывать 100% стоимости-покупала за 50% своих,т.к. убедилась что это очень полезная вещь.В этом году при стоимости страховки 11 тыс. одной из сотрудниц операцию сделали на 39 тыс.