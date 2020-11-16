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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2260226122622263>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:06

  vetka написав:
  safonovstanislav написав:
При существующем законодательстве страховая медицина невозможна, должен быть фонд который при отказе страховой взял бы выплату на себя

vitaliian, НЕ поможет.

Сейчас реально работает - автострахование. Там есть такой фонд, есть законодательство, всё супер урегулировано, страховая откосить от выплаты не может в принципе, при этом:
Средний срок урегулирования страховых требований по ОСАГО в Украине за вред, причиненный имуществу, составил 69 дней
https://forinsurer.com/news/20/05/21/38028

Это то, что ждёт страховую медицину в Украине. Сломал руку, сначала заплати со своего кармана, потом в лучшем случае получишь уплаченые деньги через 2 месяца, в большинстве случае не в полном объёме.

А так получается купи страховку, потом сам себе оплати лечение, потом сам найми адвокатов и годами судись, а заседания будут переносить каждый раз из-за отсутствия запятой в документе. Судились - знаем. Беззаконие и кривосудие - та реальность в которой мы живём. Все хотят денег но никто не хочет обязательств и ответственности.

Именно так

Тогда, простите за мой французский, на поркуа тогда вообще та страховка, которую тут все так хвалят :shock: :?:

Приходилось по страховке перелом лечить в "Борисе", на скорой уезжать и операцию на желчном делать в хорошем месте .Какая страховая была уже не помню, т.к.каждый год разные.Когда работодатель стал жадничать и не покрывать 100% стоимости-покупала за 50% своих,т.к. убедилась что это очень полезная вещь.В этом году при стоимости страховки 11 тыс. одной из сотрудниц операцию сделали на 39 тыс.
Tat_888
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:20

Так может это - по реверсу из Венгрии будем импортировать? :mrgreen: Будапешт+

Венгрия получила российскую COVID-вакцину
https://korrespondent.net/world/4297377 ... D-vaktsynu
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире


может кто не видел... посслушайте там и про Вангу и про гормоны есть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 лис, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:43

  vitaliian написав:
  edvardd написав:страховой был послан нахр...
таких случаев тысячи. При существующем законодательстве страховая медицина невозможна, должен быть фонд который при отказе страховой взял бы выплату на себя, а потом уже суд разбирал кто был прав, кто не прав. А так получается купи страховку, потом сам себе оплати лечение, потом сам найми адвокатов и годами судись, а заседания будут переносить каждый раз из-за отсутствия запятой в документе. Судились - знаем. Беззаконие и кривосудие - та реальность в которой мы живём. Все хотят денег но никто не хочет обязательств и ответственности.


к чему пустые разговоры, не зная о чем? у меня заболело колено, пошел по страховке к врачу - артроз - исключение - не покрывается.

Проблема не в том, что она не заплатила - и не должна была - а в том, что таких исключений - огромное множество
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:43

  safonovstanislav написав:
  Libo написав:ЗЫ

Образно выразить модель страховой медици можно так.
Все работники и работодатели скидываются каждый месяц по 100 грн. и оплачивают достойное лечение всех участников пула, кто нуждается в лечении в этом месяце. В достойной клинике уровня Бориса или Медикома. За лечением и платежками следит страховая компания, которая на вашей стороне, а также государство и минздрав. Все по протоколам, все по прейскурантам. Но все руками врачей.
И вы гарантированно уверены, что если вы или член ваше семьи заболеет, пул оплатит его лечение.
Тот же самый коллективизьм и социализьм, но вата против него вперед рогом.
Просто поразительно. :?

Думаю, рейтинги страховых компаний Украины по отзывам "довольных" клиентов говорят сами за себя
В 10-бальной шкале, всё. что ниже 9 - плохо, ниже 8 - ужасно. Так что, всё прекрасно только в теории. На практике - страховые премии и услуги приходиться выгрызать из страховой
Зображення
https://myagent.com.ua/rating


когда я вижу рейтинг удовлетворенности клиентов, где Оранта №1 - он не стоит бумаги, на которой напечатан
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:46

  vetka написав:
  safonovstanislav написав:
При существующем законодательстве страховая медицина невозможна, должен быть фонд который при отказе страховой взял бы выплату на себя

vitaliian, НЕ поможет.

Сейчас реально работает - автострахование. Там есть такой фонд, есть законодательство, всё супер урегулировано, страховая откосить от выплаты не может в принципе, при этом:
Средний срок урегулирования страховых требований по ОСАГО в Украине за вред, причиненный имуществу, составил 69 дней
https://forinsurer.com/news/20/05/21/38028

Это то, что ждёт страховую медицину в Украине. Сломал руку, сначала заплати со своего кармана, потом в лучшем случае получишь уплаченые деньги через 2 месяца, в большинстве случае не в полном объёме.

А так получается купи страховку, потом сам себе оплати лечение, потом сам найми адвокатов и годами судись, а заседания будут переносить каждый раз из-за отсутствия запятой в документе. Судились - знаем. Беззаконие и кривосудие - та реальность в которой мы живём. Все хотят денег но никто не хочет обязательств и ответственности.

Именно так

Тогда, простите за мой французский, на поркуа тогда вообще та страховка, которую тут все так хвалят :shock: :?:


какой бред про страховую медицину. что еще раз доказывает, чтобы судить о вкусе омара, его нужно попробовать. при чем здесь ОСАГО? и да, даже ОСАГО в нормальных компаниях, а не там, где премии меньше, платят нормально.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:какой бред про страховую медицину. что еще раз доказывает, чтобы судить о вкусе омара, его нужно попробовать
порекомендуйте ск или конкретный пакет.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:52

  vitaliian написав:
  adeges написав:какой бред про страховую медицину. что еще раз доказывает, чтобы судить о вкусе омара, его нужно попробовать
порекомендуйте ск или конкретный пакет.


нормальный пакет за вменяемые деньги, насколько я знаю, возможен только в корпоративных пакетах. вменяемые, как я писал, это 12000 с 100% покрытием Добробута и Бориса (цены 2019-2020)

при индивидуальном страховании возможно обследования для взятия на страховку и цена может быть в разы выше
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:02

  adeges написав:
  vitaliian написав:
  adeges написав:какой бред про страховую медицину. что еще раз доказывает, чтобы судить о вкусе омара, его нужно попробовать
порекомендуйте ск или конкретный пакет.


нормальный пакет за вменяемые деньги, насколько я знаю, возможен только в корпоративных пакетах. вменяемые, как я писал, это 12000 с 100% покрытием Добробута и Бориса (цены 2019-2020)

при индивидуальном страховании возможно обследования для взятия на страховку и цена может быть в разы выше

и в чём бред? корпоративный сегмент это другая планета, там отказ чреват сменой страховой компании и миллионами недополученной прибыли. А то что предлагается простым смертным критики не выдерживает, начиная от списка исключений, заканчивая невыплатами без юридических последствий.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliian написав:
  adeges написав:
  vitaliian написав:[quote="5102717:adeges"]какой бред про страховую медицину. что еще раз доказывает, чтобы судить о вкусе омара, его нужно попробовать
порекомендуйте ск или конкретный пакет.


нормальный пакет за вменяемые деньги, насколько я знаю, возможен только в корпоративных пакетах. вменяемые, как я писал, это 12000 с 100% покрытием Добробута и Бориса (цены 2019-2020)

при индивидуальном страховании возможно обследования для взятия на страховку и цена может быть в разы выше



и в чём бред? корпоративный сегмент это другая планета, там отказ чреват сменой страховой компании и миллионами недополученной прибыли. А то что предлагается простым смертным критики не выдерживает, начиная от списка исключений, заканчивая невыплатами без юридических последствий.[/quote]
что вы так разошлись, страховые раньше совсем не страховали физлиц - это оппортунизм - купят только те, кто болен. периода ожидания 6 мес или профосмотра до принятия в Украине нет
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