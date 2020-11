Додано: Чет 19 лис, 2020 21:43

vitaliian написав: edvardd написав: страховой был послан нахр... страховой был послан нахр... таких случаев тысячи. При существующем законодательстве страховая медицина невозможна, должен быть фонд который при отказе страховой взял бы выплату на себя, а потом уже суд разбирал кто был прав, кто не прав. А так получается купи страховку, потом сам себе оплати лечение, потом сам найми адвокатов и годами судись, а заседания будут переносить каждый раз из-за отсутствия запятой в документе. Судились - знаем. Беззаконие и кривосудие - та реальность в которой мы живём. Все хотят денег но никто не хочет обязательств и ответственности. таких случаев тысячи., должен быть фонд который при отказе страховой взял бы выплату на себя, а потом уже суд разбирал кто был прав, кто не прав. А так получается купи страховку, потом сам себе оплати лечение, потом сам найми адвокатов и годами судись, а заседания будут переносить каждый раз из-за отсутствия запятой в документе. Судились - знаем. Беззаконие и кривосудие - та реальность в которой мы живём. Все хотят денег но никто не хочет обязательств и ответственности.



к чему пустые разговоры, не зная о чем? у меня заболело колено, пошел по страховке к врачу - артроз - исключение - не покрывается.



Проблема не в том, что она не заплатила - и не должна была - а в том, что таких исключений - огромное множество к чему пустые разговоры, не зная о чем? у меня заболело колено, пошел по страховке к врачу - артроз - исключение - не покрывается.Проблема не в том, что она не заплатила - и не должна была - а в том, что таких исключений - огромное множество

