Додано: Чет 19 лис, 2020 21:38



может кто не видел... посслушайте там и про Вангу и про гормоны есть.

Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 лис, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз.

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat