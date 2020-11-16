При существующем законодательстве страховая медицина невозможна, должен быть фонд который при отказе страховой взял бы выплату на себя
vitaliian, НЕ поможет.
Сейчас реально работает - автострахование. Там есть такой фонд, есть законодательство, всё супер урегулировано, страховая откосить от выплаты не может в принципе, при этом: Средний срок урегулирования страховых требований по ОСАГО в Украине за вред, причиненный имуществу, составил 69 дней https://forinsurer.com/news/20/05/21/38028
Это то, что ждёт страховую медицину в Украине. Сломал руку, сначала заплати со своего кармана, потом в лучшем случае получишь уплаченые деньги через 2 месяца, в большинстве случае не в полном объёме.
А так получается купи страховку, потом сам себе оплати лечение, потом сам найми адвокатов и годами судись, а заседания будут переносить каждый раз из-за отсутствия запятой в документе. Судились - знаем. Беззаконие и кривосудие - та реальность в которой мы живём. Все хотят денег но никто не хочет обязательств и ответственности.
Именно так
Тогда, простите за мой французский, на поркуа тогда вообще та страховка, которую тут все так хвалят
Приходилось по страховке перелом лечить в "Борисе", на скорой уезжать и операцию на желчном делать в хорошем месте .Какая страховая была уже не помню, т.к.каждый год разные.Когда работодатель стал жадничать и не покрывать 100% стоимости-покупала за 50% своих,т.к. убедилась что это очень полезная вещь.В этом году при стоимости страховки 11 тыс. одной из сотрудниц операцию сделали на 39 тыс.
таких случаев тысячи. При существующем законодательстве страховая медицина невозможна, должен быть фонд который при отказе страховой взял бы выплату на себя, а потом уже суд разбирал кто был прав, кто не прав. А так получается купи страховку, потом сам себе оплати лечение, потом сам найми адвокатов и годами судись, а заседания будут переносить каждый раз из-за отсутствия запятой в документе. Судились - знаем. Беззаконие и кривосудие - та реальность в которой мы живём. Все хотят денег но никто не хочет обязательств и ответственности.
к чему пустые разговоры, не зная о чем? у меня заболело колено, пошел по страховке к врачу - артроз - исключение - не покрывается.
Проблема не в том, что она не заплатила - и не должна была - а в том, что таких исключений - огромное множество
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Образно выразить модель страховой медици можно так. Все работники и работодатели скидываются каждый месяц по 100 грн. и оплачивают достойное лечение всех участников пула, кто нуждается в лечении в этом месяце. В достойной клинике уровня Бориса или Медикома. За лечением и платежками следит страховая компания, которая на вашей стороне, а также государство и минздрав. Все по протоколам, все по прейскурантам. Но все руками врачей. И вы гарантированно уверены, что если вы или член ваше семьи заболеет, пул оплатит его лечение. Тот же самый коллективизьм и социализьм, но вата против него вперед рогом. Просто поразительно.
Думаю, рейтинги страховых компаний Украины по отзывам "довольных" клиентов говорят сами за себя В 10-бальной шкале, всё. что ниже 9 - плохо, ниже 8 - ужасно. Так что, всё прекрасно только в теории. На практике - страховые премии и услуги приходиться выгрызать из страховой https://myagent.com.ua/rating
когда я вижу рейтинг удовлетворенности клиентов, где Оранта №1 - он не стоит бумаги, на которой напечатан
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
При существующем законодательстве страховая медицина невозможна, должен быть фонд который при отказе страховой взял бы выплату на себя
vitaliian, НЕ поможет.
Сейчас реально работает - автострахование. Там есть такой фонд, есть законодательство, всё супер урегулировано, страховая откосить от выплаты не может в принципе, при этом: Средний срок урегулирования страховых требований по ОСАГО в Украине за вред, причиненный имуществу, составил 69 дней https://forinsurer.com/news/20/05/21/38028
Это то, что ждёт страховую медицину в Украине. Сломал руку, сначала заплати со своего кармана, потом в лучшем случае получишь уплаченые деньги через 2 месяца, в большинстве случае не в полном объёме.
А так получается купи страховку, потом сам себе оплати лечение, потом сам найми адвокатов и годами судись, а заседания будут переносить каждый раз из-за отсутствия запятой в документе. Судились - знаем. Беззаконие и кривосудие - та реальность в которой мы живём. Все хотят денег но никто не хочет обязательств и ответственности.
Именно так
Тогда, простите за мой французский, на поркуа тогда вообще та страховка, которую тут все так хвалят
какой бред про страховую медицину. что еще раз доказывает, чтобы судить о вкусе омара, его нужно попробовать. при чем здесь ОСАГО? и да, даже ОСАГО в нормальных компаниях, а не там, где премии меньше, платят нормально.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:какой бред про страховую медицину. что еще раз доказывает, чтобы судить о вкусе омара, его нужно попробовать
порекомендуйте ск или конкретный пакет.
нормальный пакет за вменяемые деньги, насколько я знаю, возможен только в корпоративных пакетах. вменяемые, как я писал, это 12000 с 100% покрытием Добробута и Бориса (цены 2019-2020)
при индивидуальном страховании возможно обследования для взятия на страховку и цена может быть в разы выше
и в чём бред? корпоративный сегмент это другая планета, там отказ чреват сменой страховой компании и миллионами недополученной прибыли. А то что предлагается простым смертным критики не выдерживает, начиная от списка исключений, заканчивая невыплатами без юридических последствий.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:[quote="5102717:adeges"]какой бред про страховую медицину. что еще раз доказывает, чтобы судить о вкусе омара, его нужно попробовать
порекомендуйте ск или конкретный пакет.
нормальный пакет за вменяемые деньги, насколько я знаю, возможен только в корпоративных пакетах. вменяемые, как я писал, это 12000 с 100% покрытием Добробута и Бориса (цены 2019-2020)
при индивидуальном страховании возможно обследования для взятия на страховку и цена может быть в разы выше
и в чём бред? корпоративный сегмент это другая планета, там отказ чреват сменой страховой компании и миллионами недополученной прибыли. А то что предлагается простым смертным критики не выдерживает, начиная от списка исключений, заканчивая невыплатами без юридических последствий.[/quote] что вы так разошлись, страховые раньше совсем не страховали физлиц - это оппортунизм - купят только те, кто болен. периода ожидания 6 мес или профосмотра до принятия в Украине нет