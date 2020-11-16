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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2260226122622263

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире


извините если уже было
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  CRUSADER написав:периода ожидания 6 мес или профосмотра до принятия в Украине нет
какая проблема это ввести? для этого не нужны сверх высокие затраты. Не вводят чтобы не отпугивать олень-клиентуру, а проблема "заболел-купил страховку" решается банально - невыплатой.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5156
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 1481 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2260226122622263
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