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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
извините если уже было
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
какая проблема это ввести? для этого не нужны сверх высокие затраты. Не вводят чтобы не отпугивать олень-клиентуру, а проблема "заболел-купил страховку" решается банально - невыплатой.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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