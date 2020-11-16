вот вам доктор рассказал про антибиотики еще один раз
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
"Надо знать, что коронавирус имеет не естественное происхождение, а человеческое происхождение. Так говорят исследования и ученые. То есть, коронавирус придумали люди и выпустили его. Бог попустил. И возникает вопрос, почему Бог попустил такое зло, как коронавирус, который захватил собой весь мир? Причем мгновенно. Бог попустил для того, чтобы, с одной стороны, наказать за различные грехи, а с другой - чтобы обратить людей к себе", - сказал патриарх (Филарет).
Не понял. Если верить Филарету, что заболевание коронавирусом это - наказать за различные грехи или - чтобы обратить людей к себе
То чем объяснить:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет выздоровел от коронавируса, который у него диагностировали ранее.
Об этом Українським Новинам сообщил помощник Филарета по коммуникациям отец Александр.
"Он выздоровел и уже выписан из больницы", — сказал Александр.
Starikan написав:В Штатах нормальная страховка стоит 800 в месяц (+столько же от работодателя) на семью сына из 3 человек и собачки Покрывает стоматологию.
Я вот про стоматлогию никогда не слыхал. ИМХО это либо какое-то исключение, либо миф. В любом случае если не проживаешь там как гражданин, то рассуждать об их жизни - это как-то странно
Читайте внимательно, шевеля губами (с)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+