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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2260226122622263

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:18

очень рекомендую к просмотру.


извините если уже было
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 лис, 2020 22:40, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  CRUSADER написав:периода ожидания 6 мес или профосмотра до принятия в Украине нет
какая проблема это ввести? для этого не нужны сверх высокие затраты. Не вводят чтобы не отпугивать олень-клиентуру, а проблема "заболел-купил страховку" решается банально - невыплатой.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://youtu.be/dhGcWTDb8DA

вот вам доктор рассказал про антибиотики еще один раз
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 23:15

  ЛАД написав:
"Надо знать, что коронавирус имеет не естественное происхождение, а человеческое происхождение. Так говорят исследования и ученые. То есть, коронавирус придумали люди и выпустили его. Бог попустил. И возникает вопрос, почему Бог попустил такое зло, как коронавирус, который захватил собой весь мир? Причем мгновенно. Бог попустил для того, чтобы, с одной стороны, наказать за различные грехи, а с другой - чтобы обратить людей к себе", - сказал патриарх (Филарет).

Не понял.
Если верить Филарету, что заболевание коронавирусом это
- наказать за различные грехи
или
- чтобы обратить людей к себе

То чем объяснить:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет выздоровел от коронавируса, который у него диагностировали ранее.

Об этом Українським Новинам сообщил помощник Филарета по коммуникациям отец Александр.

"Он выздоровел и уже выписан из больницы", — сказал Александр.

https://ukranews.com/news/726388-filare ... ronavirusa

Филарет наказан за грехи или плохо верил в бога :?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 23:47

  justit написав:
  Starikan написав:В Штатах нормальная страховка стоит 800 в месяц (+столько же от работодателя) на семью сына из 3 человек и собачки :wink: Покрывает стоматологию.

Я вот про стоматлогию никогда не слыхал.
ИМХО это либо какое-то исключение, либо миф.
В любом случае если не проживаешь там как гражданин, то рассуждать об их жизни - это как-то странно :-)

Читайте внимательно, шевеля губами (с) :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 01:19

https://strana.ua/articles/analysis/301 ... lasti.html

В украинских ковидных стационарах люди буквально задыхаются без кислорода.

"Страна" уже писала о резонансных смертях от коронавируса. В Житомире преподаватель местного университета Ольга Грабарь уже из реанимации через соцсети пожаловалась мэру города на проблемы с кислородом и попросила помочь.

"Я не знаю, как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще! Я сейчас сама тут лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз!", - написала Грабарь. В комментариях под этим постом заместитель мэра Мария Мисюрова заявила, что по состоянию на 22:00 15 ноября "кислород есть, все отделения работают". А на утро Грабарь умерла.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 01:20

  yanyura написав:
  ЛАД написав:
"Надо знать, что коронавирус имеет не естественное происхождение, а человеческое происхождение. Так говорят исследования и ученые. То есть, коронавирус придумали люди и выпустили его. Бог попустил. И возникает вопрос, почему Бог попустил такое зло, как коронавирус, который захватил собой весь мир? Причем мгновенно. Бог попустил для того, чтобы, с одной стороны, наказать за различные грехи, а с другой - чтобы обратить людей к себе", - сказал патриарх (Филарет).

Не понял.
Если верить Филарету, что заболевание коронавирусом это
- наказать за различные грехи
или
- чтобы обратить людей к себе

То чем объяснить:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет выздоровел от коронавируса, который у него диагностировали ранее.

Об этом Українським Новинам сообщил помощник Филарета по коммуникациям отец Александр.

"Он выздоровел и уже выписан из больницы", — сказал Александр.

https://ukranews.com/news/726388-filare ... ronavirusa

Филарет наказан за грехи или плохо верил в бога :?:

Вы же не наивный мальчик. :)
Церковнику придумать объяснение (точнее, отмазку) как 2 пальца ...
Например: "Господь наказал меня за то, что поддержал плохой Томос, но сохранил мне жизнь, дабы бороться за правильную украинскую церковь". :lol:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 01:35

  proftpd66 написав:https://strana.ua/articles/analysis/301802-est-li-na-samom-dele-kislorod-v-bolnitsakh-kak-utverzhdajut-vlasti.html

В украинских ковидных стационарах люди буквально задыхаются без кислорода.

"Страна" уже писала о резонансных смертях от коронавируса. В Житомире преподаватель местного университета Ольга Грабарь уже из реанимации через соцсети пожаловалась мэру города на проблемы с кислородом и попросила помочь.
...

Antey69, не подскажете, действительно, сейчас так плохо с кислородом?
ЛАД
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