вот вам доктор рассказал про антибиотики еще один раз
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
"Надо знать, что коронавирус имеет не естественное происхождение, а человеческое происхождение. Так говорят исследования и ученые. То есть, коронавирус придумали люди и выпустили его. Бог попустил. И возникает вопрос, почему Бог попустил такое зло, как коронавирус, который захватил собой весь мир? Причем мгновенно. Бог попустил для того, чтобы, с одной стороны, наказать за различные грехи, а с другой - чтобы обратить людей к себе", - сказал патриарх (Филарет).
Не понял. Если верить Филарету, что заболевание коронавирусом это - наказать за различные грехи или - чтобы обратить людей к себе
То чем объяснить:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет выздоровел от коронавируса, который у него диагностировали ранее.
Об этом Українським Новинам сообщил помощник Филарета по коммуникациям отец Александр.
"Он выздоровел и уже выписан из больницы", — сказал Александр.
Starikan написав:В Штатах нормальная страховка стоит 800 в месяц (+столько же от работодателя) на семью сына из 3 человек и собачки Покрывает стоматологию.
Я вот про стоматлогию никогда не слыхал. ИМХО это либо какое-то исключение, либо миф. В любом случае если не проживаешь там как гражданин, то рассуждать об их жизни - это как-то странно
Читайте внимательно, шевеля губами (с)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
В украинских ковидных стационарах люди буквально задыхаются без кислорода.
"Страна" уже писала о резонансных смертях от коронавируса. В Житомире преподаватель местного университета Ольга Грабарь уже из реанимации через соцсети пожаловалась мэру города на проблемы с кислородом и попросила помочь.
"Я не знаю, как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще! Я сейчас сама тут лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз!", - написала Грабарь. В комментариях под этим постом заместитель мэра Мария Мисюрова заявила, что по состоянию на 22:00 15 ноября "кислород есть, все отделения работают". А на утро Грабарь умерла.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
"Надо знать, что коронавирус имеет не естественное происхождение, а человеческое происхождение. Так говорят исследования и ученые. То есть, коронавирус придумали люди и выпустили его. Бог попустил. И возникает вопрос, почему Бог попустил такое зло, как коронавирус, который захватил собой весь мир? Причем мгновенно. Бог попустил для того, чтобы, с одной стороны, наказать за различные грехи, а с другой - чтобы обратить людей к себе", - сказал патриарх (Филарет).
Не понял. Если верить Филарету, что заболевание коронавирусом это - наказать за различные грехи или - чтобы обратить людей к себе
То чем объяснить:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет выздоровел от коронавируса, который у него диагностировали ранее.
Об этом Українським Новинам сообщил помощник Филарета по коммуникациям отец Александр.
"Он выздоровел и уже выписан из больницы", — сказал Александр.
Вы же не наивный мальчик. Церковнику придумать объяснение (точнее, отмазку) как 2 пальца ... Например: "Господь наказал меня за то, что поддержал плохой Томос, но сохранил мне жизнь, дабы бороться за правильную украинскую церковь".
В украинских ковидных стационарах люди буквально задыхаются без кислорода.
"Страна" уже писала о резонансных смертях от коронавируса. В Житомире преподаватель местного университета Ольга Грабарь уже из реанимации через соцсети пожаловалась мэру города на проблемы с кислородом и попросила помочь. ...
Antey1969, не подскажете, действительно, сейчас так плохо с кислородом?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 20 лис, 2020 01:39, всього редагувалось 1 раз.