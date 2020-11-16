Додано: П'ят 20 лис, 2020 01:19

В украинских ковидных стационарах люди буквально задыхаются без кислорода."Страна" уже писала о резонансных смертях от коронавируса. В Житомире преподаватель местного университета Ольга Грабарь уже из реанимации через соцсети пожаловалась мэру города на проблемы с кислородом и попросила помочь."Я не знаю, как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще! Я сейчас сама тут лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз!", - написала Грабарь. В комментариях под этим постом заместитель мэра Мария Мисюрова заявила, что по состоянию на 22:00 15 ноября "кислород есть, все отделения работают". А на утро Грабарь умерла.