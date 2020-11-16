Вообще понятие «эпидемия» чисто статистическое, это сто заболевших на десять тысяч человек. Где в мире преодолен эпидемиологический порог? Как же можно говорить об эпидемии и даже, как сейчас собираются сделать, объявлять ее пандемией?
Действительно, где ??
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Б'ємо рекорди смертності у вересні, а от за жовтень буде ще гірше. Демографія у вересні з детальними графіками й аналізом нижче за посиланням.
А ось місячний коефіцієнт смертності у вересні 2020-го став найбільшим серед вересневих коефіцієнтів за 20 років, становивши 1,30. Порівняно з попередніми роками в вересні цього року смертність зросла дуже сильно. А найкращий рік – в якому вереснева смертність була найменшою за останні 20 років – це 2012-й. Рекордна смертність в вересні 2020 році призвела і до найбільшого місячного коефіцієнту природного спаду населення в цьому місяці серед усіх вересневих коефіцієнтів за останні 20 років, який становив -0,56. Також рекордно низьким за 20 років виявилося в вересні 2020-го співвідношення народжених і померлих – 43,1%. https://ucap.io/demografichna-sytuacziy ... lizacziya/
США показывают уже совсем неприличные цифры почти 200 000 новых случаев в день, и более 2 000 умерших за сутки. Самая могущественная, денежная страна показывает своё неумение и бессилие в борьбе с эпидемией, имхо. Как говорится на голливудских экранах спасают рядового Райана эскадрильями самолётов и кораблей, а на деле полк людей в день теряют.