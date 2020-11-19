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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2261226222632264

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 03:47

Вообще понятие «эпидемия» чисто статистическое, это сто заболевших на десять тысяч человек. Где в мире преодолен эпидемиологический порог? Как же можно говорить об эпидемии и даже, как сейчас собираются сделать, объявлять ее пандемией?



Действительно, где ??
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proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:43

  vitaliian написав:
может кто не видел... посслушайте там и про Вангу и про гормоны есть.


Там в круге написано "Балючі проблеми"
Это слово теперь так пишется? :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:46

  Starikan написав:
  justit написав:
  Starikan написав:В Штатах нормальная страховка стоит 800 в месяц (+столько же от работодателя) на семью сына из 3 человек и собачки :wink: Покрывает стоматологию.

Я вот про стоматлогию никогда не слыхал.
ИМХО это либо какое-то исключение, либо миф.
В любом случае если не проживаешь там как гражданин, то рассуждать об их жизни - это как-то странно :-)

Читайте внимательно, шевеля губами (с) :wink:


:D
Востаннє редагувалось justit в П'ят 20 лис, 2020 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Б'ємо рекорди смертності у вересні, а от за жовтень буде ще гірше.
Демографія у вересні з детальними графіками й аналізом нижче за посиланням.
А ось місячний коефіцієнт смертності у вересні 2020-го став найбільшим серед вересневих коефіцієнтів за 20 років, становивши 1,30. Порівняно з попередніми роками в вересні цього року смертність зросла дуже сильно. А найкращий рік – в якому вереснева смертність була найменшою за останні 20 років – це 2012-й.
Рекордна смертність в вересні 2020 році призвела і до найбільшого місячного коефіцієнту природного спаду населення в цьому місяці серед усіх вересневих коефіцієнтів за останні 20 років, який становив -0,56. Також рекордно низьким за 20 років виявилося в вересні 2020-го співвідношення народжених і померлих – 43,1%.
https://ucap.io/demografichna-sytuacziy ... lizacziya/
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:11

США показывают уже совсем неприличные цифры почти 200 000 новых случаев в день, и более 2 000 умерших за сутки. Самая могущественная, денежная страна показывает своё неумение и бессилие в борьбе с эпидемией, имхо. Как говорится на голливудских экранах спасают рядового Райана эскадрильями самолётов и кораблей, а на деле полк людей в день теряют.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:21

  freeze написав:США показывают уже совсем неприличные цифры почти 200 000 новых случаев в день, и более 2 000 умерших за сутки. Самая могущественная, денежная страна показывает своё неумение и бессилие в борьбе с эпидемией, имхо. Как говорится на голливудских экранах спасают рядового Райана эскадрильями самолётов и кораблей, а на деле полк людей в день теряют.

Так не нужны именно деньги (ну, если разработку вакцин не считать) для борьбы с эпидемиями. Для борьбы, как ни странно, нужно то, чего у них нет: тоталитаризм. Нужно как в Китае: сначала _тупо все_ закрыть, потом всем "чип" в известное место вставить и отслеживать контакты. И при малейшем чихе -- все эти контакты тоже "закрывать"...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:28

  yama написав:https://youtu.be/dhGcWTDb8DA

вот вам доктор рассказал про антибиотики еще один раз

Корона - это не бактерия
Корона - это не вирус
Корона - это вера
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:40

  proftpd66 написав:Есть статья , где врач говорит что нету свинова и птичьего гриппа .
Что это выдумки.

Несенітниці чергові. Почати з того, що "лікар" не в курсі, що штам "іспанки" не "такий самий", як сьогодні (геном вже розшифровано в штатах давно, виділено вірус з тіла місцевої мешканки на Алясці).
Т.зв. "свинячий" грип - десять днів лихоманки, а не три, як у "звичайного". З розвитком пневмонії за добу. Набагато важче переноситься.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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П'ят 20 лис, 2020 09:47
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