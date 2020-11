Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:40

proftpd66 написав: Есть статья , где врач говорит что нету свинова и птичьего гриппа .

Что это выдумки.

Несенітниці чергові. Почати з того, що "лікар" не в курсі, що штам "іспанки" не "такий самий", як сьогодні (геном вже розшифровано в штатах давно, виділено вірус з тіла місцевої мешканки на Алясці).

