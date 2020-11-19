Всі в паніці, кожен місяць+ тисячі смертей. а Держкомстат говорить інше
За 9 місяців 2020 померло на 9700 осіб менше ніж за 9 місяців 2019
Якщо у нас страшний і злобний короновірус
То що було в 2019?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:53
Я чогось не розумію
Всі в паніці, кожен місяць+ тисячі смертей. а Держкомстат говорить інше
За 9 місяців 2020 померло на 9700 осіб менше ніж за 9 місяців 2019
Якщо у нас страшний і злобний короновірус
То що було в 2019?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
если кто не верит то ссылка на цифры тут
Ну и президент записывающий каждый день видосики и ничуть не кашляющий, не припадающий к кислородной подушке после каждой фразы и уж тем более не лежащий на ИВЛ .... тоже как-то вот наводит на вопросы "а что это вообще было?"
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:21
это всего лишь минус полк людей на соц выплаты по сошиал сикюрити
У них там и так проблемы по выплатам для уходящих на пенсию поколения бейби-бумеров назревали. А тут вирус откуда невозьмимсь, помогает проблему решить.
ИМХО для экономики США это может быть большим +, в итоге.
Life is good.
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