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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2262226322642265

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:53

Я чогось не розумію
Всі в паніці, кожен місяць+ тисячі смертей. а Держкомстат говорить інше
Зображення
За 9 місяців 2020 померло на 9700 осіб менше ніж за 9 місяців 2019
Якщо у нас страшний і злобний короновірус
То що було в 2019?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

если кто не верит то ссылка на цифры тут
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 020_u.html

Ну и президент записывающий каждый день видосики и ничуть не кашляющий, не припадающий к кислородной подушке после каждой фразы и уж тем более не лежащий на ИВЛ .... тоже как-то вот наводит на вопросы "а что это вообще было?"
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:21

  freeze написав:США показывают уже совсем неприличные цифры почти 200 000 новых случаев в день, и более 2 000 умерших за сутки. Самая могущественная, денежная страна показывает своё неумение и бессилие в борьбе с эпидемией, имхо. Как говорится на голливудских экранах спасают рядового Райана эскадрильями самолётов и кораблей, а на деле полк людей в день теряют.

это всего лишь минус полк людей на соц выплаты по сошиал сикюрити :D

У них там и так проблемы по выплатам для уходящих на пенсию поколения бейби-бумеров назревали. А тут вирус откуда невозьмимсь, помогает проблему решить.

ИМХО для экономики США это может быть большим +, в итоге.
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