Всі в паніці, кожен місяць+ тисячі смертей. а Держкомстат говорить інше
За 9 місяців 2020 померло на 9700 осіб менше ніж за 9 місяців 2019
Якщо у нас страшний і злобний короновірус
То що було в 2019?
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:53
Я чогось не розумію
Всі в паніці, кожен місяць+ тисячі смертей. а Держкомстат говорить інше
За 9 місяців 2020 померло на 9700 осіб менше ніж за 9 місяців 2019
Якщо у нас страшний і злобний короновірус
То що було в 2019?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
если кто не верит то ссылка на цифры тут
Ну и президент записывающий каждый день видосики и ничуть не кашляющий, не припадающий к кислородной подушке после каждой фразы и уж тем более не лежащий на ИВЛ .... тоже как-то вот наводит на вопросы "а что это вообще было?"
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:21
это всего лишь минус полк людей на соц выплаты по сошиал сикюрити
У них там и так проблемы по выплатам для уходящих на пенсию поколения бейби-бумеров назревали. А тут вирус откуда невозьмимсь, помогает проблему решить.
ИМХО для экономики США это может быть большим +, в итоге.
Life is good.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:29
Согласен.
Возможно, Вы правы. Не помню уже точно начало в Штатах. Но кроме эпицентриков им надо было закрыть сразу всю страну (границы - как наземные, там морские-воздушные). Причём тогда, когда в самих США ещё не было сколько-нибудь массовой заболеваемости. Объяснить такое народу достаточно сложно. У Китая такой необходимости не было.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не розумієте частково. Уже обговорювали неодноразово. Карантин весною був, коли не було епідемії й хворих. А розпочалася вона восени.
Я вище давав статистику на вересень і жовтень. Там сумні цифри й смертність зростає.
Літня статистика смертності менша за попередні роки.
Продублюю, якщо лінь шукати
Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:37
люблю таблички
Взяв данні Держкосмтату і створив чотири стовпчика
Загальна летальність наростаючим в січні-вересні 2020
Летальність від хвороб органів дихання наростаючим
Летальність від ковіду наростаючим
% смертей від органів дихання до загальних
Всього _ орг дихан _ ковід _ %
53610 ___ 1203 _______ 0 ___ 2,243984331
100738 ___ 2404 ______ 0 ___ 2,386388453
149064 ___ 3571 ______ 9 ___ 2,395615306
195287 ___ 4345 ____ 252 ___ 2,224930487
235967 ___ 5057 ____ 663 ___ 2,14309628
287010 ___ 5797 ___ 1112 ___ 2,019790251
334307 ___ 6559 ___ 1637 ___ 1,961969088
378315 ___ 7444 ___ 2565 ___ 1,967672442
426687 ___ 8657 ___ 4300 ___ 2,028887686
А тепер хтось може мені пояснити
Чому, при рості летальностей від ковіду - падає відсоток летальностей від органів дихання?
Так на хлопський розум 0,3% від 426687=1280 осіб...
Якщо на пальцях - то пояснення просте
1280 осіб ,які при відсутності тестування на ковід були б приписані у летальність від органів дихання - зараз вписані в летальність від ковіду...і при цьому ці 1280 осіб жодним чином не збільшують загальний відсоток летальності який був у попередніх періодах.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Бо влітку менше хворіють на пневмонію, а ковід виявився несезонним.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:53
Данные в таблице вообще ничему не противоречат. Даже на сегодня умерших от ковида "всего" 10598.
Кстати, опубликованы данные Госстата за сентябрь:
Т.е. за октябрь и часть ноября умерших от ковида уже больше, чем за 7 месяцев до этого. И грипп с пневмонией остались далеко позади.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:05
А если еще и на предыдущие года посмотреть:
-- оказывается эти 10тыщ из года-в-год туда-сюда "гуляют"...
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