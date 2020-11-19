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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22632264226522662267>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:53

Я чогось не розумію
Всі в паніці, кожен місяць+ тисячі смертей. а Держкомстат говорить інше
Зображення
За 9 місяців 2020 померло на 9700 осіб менше ніж за 9 місяців 2019
Якщо у нас страшний і злобний короновірус
То що було в 2019?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

если кто не верит то ссылка на цифры тут
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 020_u.html

Ну и президент записывающий каждый день видосики и ничуть не кашляющий, не припадающий к кислородной подушке после каждой фразы и уж тем более не лежащий на ИВЛ .... тоже как-то вот наводит на вопросы "а что это вообще было?"
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:21

  freeze написав:США показывают уже совсем неприличные цифры почти 200 000 новых случаев в день, и более 2 000 умерших за сутки. Самая могущественная, денежная страна показывает своё неумение и бессилие в борьбе с эпидемией, имхо. Как говорится на голливудских экранах спасают рядового Райана эскадрильями самолётов и кораблей, а на деле полк людей в день теряют.

это всего лишь минус полк людей на соц выплаты по сошиал сикюрити :D

У них там и так проблемы по выплатам для уходящих на пенсию поколения бейби-бумеров назревали. А тут вирус откуда невозьмимсь, помогает проблему решить.

ИМХО для экономики США это может быть большим +, в итоге.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:29

  _hunter написав:.....
Нужны. Но одних денег тут сильно недостаточно.

Согласен.
Согласен, китайцам было проще. И ВОЗ с замалчиванием на ранних этапах Штатам свинью подложил таки знатную. Но и "у них" в самом начале можно было бы обойтись "закрытием" 10-ка маленьких эпицентриков...

Возможно, Вы правы. Не помню уже точно начало в Штатах. Но кроме эпицентриков им надо было закрыть сразу всю страну (границы - как наземные, там морские-воздушные). Причём тогда, когда в самих США ещё не было сколько-нибудь массовой заболеваемости. Объяснить такое народу достаточно сложно. У Китая такой необходимости не было.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

budivelnik написав:Я чогось не розумію
Всі в паніці, кожен місяць+ тисячі смертей. а Держкомстат говорить інше
Зображення
За 9 місяців 2020 померло на 9700 осіб менше ніж за 9 місяців 2019
Якщо у нас страшний і злобний короновірус
То що було в 2019?

Не розумієте частково. Уже обговорювали неодноразово. Карантин весною був, коли не було епідемії й хворих. А розпочалася вона восени.
Я вище давав статистику на вересень і жовтень. Там сумні цифри й смертність зростає.
Літня статистика смертності менша за попередні роки.
Продублюю, якщо лінь шукати
https://ucap.io/demografichna-sytuacziy ... lizacziya/
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:37

люблю таблички
Взяв данні Держкосмтату і створив чотири стовпчика
Загальна летальність наростаючим в січні-вересні 2020
Летальність від хвороб органів дихання наростаючим
Летальність від ковіду наростаючим
% смертей від органів дихання до загальних
Всього _ орг дихан _ ковід _ %
53610 ___ 1203 _______ 0 ___ 2,243984331
100738 ___ 2404 ______ 0 ___ 2,386388453
149064 ___ 3571 ______ 9 ___ 2,395615306
195287 ___ 4345 ____ 252 ___ 2,224930487
235967 ___ 5057 ____ 663 ___ 2,14309628
287010 ___ 5797 ___ 1112 ___ 2,019790251
334307 ___ 6559 ___ 1637 ___ 1,961969088
378315 ___ 7444 ___ 2565 ___ 1,967672442
426687 ___ 8657 ___ 4300 ___ 2,028887686
А тепер хтось може мені пояснити
Чому, при рості летальностей від ковіду - падає відсоток летальностей від органів дихання?
Так на хлопський розум 0,3% від 426687=1280 осіб...
Якщо на пальцях - то пояснення просте
1280 осіб ,які при відсутності тестування на ковід були б приписані у летальність від органів дихання - зараз вписані в летальність від ковіду...і при цьому ці 1280 осіб жодним чином не збільшують загальний відсоток летальності який був у попередніх періодах.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://infofakt.com.ua/koly-khvoryi-na ... -vchenykh/
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Чому, при рості летальностей від ковіду - падає відсоток летальностей від органів дихання?

Бо влітку менше хворіють на пневмонію, а ковід виявився несезонним.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:53

  stryzhko написав:.......
Не розумієте частково. Уже обговорювали неодноразово. Карантин весною був, коли не було епідемії й хворих. А розпочалася вона восени.
Я вище давав статистику на вересень і жовтень. Там сумні цифри й смертність зростає.
Літня статистика смертності менша за попередні роки.
Продублюю, якщо лінь шукати
https://ucap.io/demografichna-sytuacziy ... lizacziya/

Данные в таблице вообще ничему не противоречат. Даже на сегодня умерших от ковида "всего" 10598.

Кстати, опубликованы данные Госстата за сентябрь:
Всего за первые девять месяцев 2020 года умерло 426 687 человек (в том числе в сентябре - 48 372 человек).

Данные обнародованы на сайте Госстата.

По официальной информации, от COVID-19 умерло 4 300 украинцев, в том числе от неидентифицированного вируса - 228 человек. Таким образом, в сентябре коронавирус стал причиной смерти 1 735 человек.

За январь-сентябрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 5 288 человек, среди них туберкулез - 2 248, от СПИДа умерло 2 268 украинцев.

Злокачественные новообразования (то есть рак) стали причиной смерти 57 983 граждан.

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерли 287 501 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 199 095 человек.

По данным Госстата, грипп и пневмония официально стали причиной смерти 4 820 человек (в том числе, в сентябре - 794).
.....

https://www.rbc.ua/rus/news/gosstat-obnovil-ofitsialnye-dannye-smertnosti-1605865058.html
Т.е. за октябрь и часть ноября умерших от ковида уже больше, чем за 7 месяцев до этого. И грипп с пневмонией остались далеко позади.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:05

  budivelnik написав:Я чогось не розумію
Всі в паніці, кожен місяць+ тисячі смертей. а Держкомстат говорить інше

За 9 місяців 2020 померло на 9700 осіб менше ніж за 9 місяців 2019
Якщо у нас страшний і злобний короновірус
То що було в 2019?

А если еще и на предыдущие года посмотреть:
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat ... r_2018.pdf
-- оказывается эти 10тыщ из года-в-год туда-сюда "гуляют"...
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