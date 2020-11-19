зеленый сценарий (самый оптимистичный) - 17 тысяч смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины; желтый сценарий - 26 тысяч смертей при условии, что карантин выходного дня сработает; черный сценарий - 33 тысячи смертей, если существующий карантин не сработает.
Напомним, в октябре KSE прогнозировала, что до конца года жертвами коронавируса станут 20 тысяч украинцев.
budivelnik написав:Я чогось не розумію Всі в паніці, кожен місяць+ тисячі смертей. а Держкомстат говорить інше За 9 місяців 2020 померло на 9700 осіб менше ніж за 9 місяців 2019 Якщо у нас страшний і злобний короновірус То що було в 2019?
Я ще два тижні тому назад запощував сюди табличку гуляння летальності з 1996 по 2019.... Там прогулянки туди/суди рік/до попереднього року доходили від +10000 до - 40000 І звідти я робив висновок Перше - плюс мінус 20000 - розмова ні про що Друге - зараз в ковід записують те що раніше записували в інші підгруппи І висновок Поки пандемія відсутня. Але я будівельник а не голова МОЗ, тому це моє твердження проти його І АЛЕ в квадраті - у нас вже були пташині/свинні і так далі грипи.. Невже не хочете вчитись навіть на своїх помилках і з радістю підхоплюєте будь-який негативний матеріал,щоб з його допомогою відхлестати самих себе по мордасам за свої ж гроші і час?
budivelnik написав:Перше - плюс мінус 20000 - розмова ні про що Друге - зараз в ковід записують те що раніше записували в інші підгруппи І висновок Поки пандемія відсутня.
Так можна все що завгодно заперечити, в тому числі і війну на Донбасі. Не так воно рахується, а через смертність в групі з ковідом і контрольній групі, без ковіду. Заражені ковідом помирають, за два тижні хвороби, в 3-5 разів частіше, ніж в контролі. От порахуйте, скільки померло, за місяць, хворих на ковід із 200 тис заражених, і скільки в контрольній групі 37 млн.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Естественно, при 500-600 тыс. смертей в год 10-20 и даже 30 тыс. смертей это статистические колебания в пределах нескольких процентов. С такой точки зрения количество смертей новорожденных вообще исчезающе малая величина. Можно о ней не говорить и вообще забыть.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 20 лис, 2020 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Я ще два тижні тому назад запощував сюди табличку гуляння летальності з 1996 по 2019.... Там прогулянки туди/суди рік/до попереднього року доходили від +10000 до - 40000 І звідти я робив висновок Перше - плюс мінус 20000 - розмова ні про що Друге - зараз в ковід записують те що раніше записували в інші підгруппи І висновок ...
А можно и другой вывод соорудить -- я его уже озвучивал, кстати: вообще пофиг какие там цифры смертности и за сколько из них КОВИД ответственен -- мне для "паники" достаточно знать о переполненых больницах и очередях на "скорую" в 6+ часов.
_hunter написав:мне для "паники" достаточно знать о переполненых больницах
1 Не лякайте- і не будете ляканим... в першу чергу себе(собою) 2 Я бачу що з 3000 ліжок в реанімації - вільних 2000 практично постійно 3 Є така штука Індивідуальні засоби захисту.. Якщо Вам страшно - користуйтесь ними Але при цьому не розганяйте зраду( і свої істерики) серед тих які просто змушені знаходитись в середовищі подібних до вас(наляканих і істеричних)
Взагалі - боїтесь померти - спробуйте це зробити гарно ...., щоб вашим навколишнім не було страшно.
_hunter написав:мне для "паники" достаточно знать о переполненых больницах
1 Не лякайте- і не будете ляканим... в першу чергу себе(собою) 2 Я бачу що з 3000 ліжок в реанімації - вільних 2000 практично постійно 3 Є така штука Індивідуальні засоби захисту.. Якщо Вам страшно - користуйтесь ними Але при цьому не розганяйте зраду( і свої істерики) серед тих які просто змушені знаходитись в середовищі подібних до вас(наляканих і істеричних)
Взагалі - боїтесь померти - спробуйте це зробити гарно ...., щоб вашим навколишнім не було страшно.
1/3 -- вы там кавычки просмотрели... 2 -- это может быть по такой банальной причине как -- это "лижко" -- просто лижко -- без ИВЛ, без врача без много еще чего.
>>> Але при цьому не розганяйте зраду я вам уже говорил: "нам", как вы назвали "осторожным" все эти карантины/локдауны/ограничения не сильно интересны/нужны. Но из-за "непуганных" все эти мероприятия будут продолжаться и дальше.