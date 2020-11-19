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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2264226522662267>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:08

KSE рассмотрели три сценария развития ситуации:

зеленый сценарий (самый оптимистичный) - 17 тысяч смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины;
желтый сценарий - 26 тысяч смертей при условии, что карантин выходного дня сработает;
черный сценарий - 33 тысячи смертей, если существующий карантин не сработает.

Напомним, в октябре KSE прогнозировала, что до конца года жертвами коронавируса станут 20 тысяч украинцев.

https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/kse-prognoziruet-33-tysyach-zhertv-koronavirusa-1605808927.html/amp
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:12

  _hunter написав:
  budivelnik написав:Я чогось не розумію
Всі в паніці, кожен місяць+ тисячі смертей. а Держкомстат говорить інше
Зображення
За 9 місяців 2020 померло на 9700 осіб менше ніж за 9 місяців 2019
Якщо у нас страшний і злобний короновірус
То що було в 2019?
А если еще и на предыдущие года посмотреть:
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat ... r_2018.pdf
-- оказывается эти 10тыщ из года-в-год туда-сюда "гуляют"...
Я ще два тижні тому назад запощував сюди табличку гуляння летальності з 1996 по 2019....
Там прогулянки туди/суди рік/до попереднього року доходили від +10000 до - 40000
І звідти я робив висновок
Перше - плюс мінус 20000 - розмова ні про що
Друге - зараз в ковід записують те що раніше записували в інші підгруппи
І висновок
Поки пандемія відсутня.
Але я будівельник а не голова МОЗ, тому це моє твердження проти його
І АЛЕ в квадраті - у нас вже були пташині/свинні і так далі грипи..
Невже не хочете вчитись навіть на своїх помилках і з радістю підхоплюєте будь-який негативний матеріал,щоб з його допомогою відхлестати самих себе по мордасам за свої ж гроші і час?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Упродовж січня‒вересня 2020р. чисельність населення зменшилася на
199,1 тис. осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю
живонароджених: на 100 померлих – 52 живонароджені. http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/11/139.pdf


О це серйозніша проблема на перспективу. Як і те, що внаслідок карантинних обмежень постраждає фізичний і розумовий розвиток більшості дітей. Зірвуть очі, скривлять хребти і т.д.

Кабмин планирует ввести в Украине полный локдаун в декабре — мэр Ивано-Франковска
В пессимистическом варианте локдаун может быть 10-15 декабря, в оптимистическом — 20-25 декабря https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... un-375324/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Перше - плюс мінус 20000 - розмова ні про що
Друге - зараз в ковід записують те що раніше записували в інші підгруппи
І висновок
Поки пандемія відсутня.

Так можна все що завгодно заперечити, в тому числі і війну на Донбасі.
Не так воно рахується, а через смертність в групі з ковідом і контрольній групі, без ковіду. Заражені ковідом помирають, за два тижні хвороби, в 3-5 разів частіше, ніж в контролі.
От порахуйте, скільки померло, за місяць, хворих на ковід із 200 тис заражених, і скільки в контрольній групі 37 млн.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:24

  _hunter написав:
  budivelnik написав:Я чогось не розумію
Всі в паніці, кожен місяць+ тисячі смертей. а Держкомстат говорить інше

За 9 місяців 2020 померло на 9700 осіб менше ніж за 9 місяців 2019
Якщо у нас страшний і злобний короновірус
То що було в 2019?

А если еще и на предыдущие года посмотреть:
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat ... r_2018.pdf
-- оказывается эти 10тыщ из года-в-год туда-сюда "гуляют"...

Естественно, при 500-600 тыс. смертей в год 10-20 и даже 30 тыс. смертей это статистические колебания в пределах нескольких процентов.
С такой точки зрения количество смертей новорожденных вообще исчезающе малая величина. Можно о ней не говорить и вообще забыть.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 20 лис, 2020 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:24

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Я чогось не розумію
Всі в паніці, кожен місяць+ тисячі смертей. а Держкомстат говорить інше

За 9 місяців 2020 померло на 9700 осіб менше ніж за 9 місяців 2019
Якщо у нас страшний і злобний короновірус
То що було в 2019?
А если еще и на предыдущие года посмотреть:
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat ... r_2018.pdf
-- оказывается эти 10тыщ из года-в-год туда-сюда "гуляют"...
Я ще два тижні тому назад запощував сюди табличку гуляння летальності з 1996 по 2019....
Там прогулянки туди/суди рік/до попереднього року доходили від +10000 до - 40000
І звідти я робив висновок
Перше - плюс мінус 20000 - розмова ні про що
Друге - зараз в ковід записують те що раніше записували в інші підгруппи
І висновок
...

А можно и другой вывод соорудить -- я его уже озвучивал, кстати: вообще пофиг какие там цифры смертности и за сколько из них КОВИД ответственен -- мне для "паники" достаточно знать о переполненых больницах и очередях на
"скорую" в 6+ часов.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:30

  _hunter написав:мне для "паники" достаточно знать о переполненых больницах
1 Не лякайте- і не будете ляканим... в першу чергу себе(собою)
2 Я бачу що з 3000 ліжок в реанімації - вільних 2000 практично постійно
3 Є така штука
Індивідуальні засоби захисту..
Якщо Вам страшно - користуйтесь ними
Але при цьому не розганяйте зраду( і свої істерики) серед тих які просто змушені знаходитись в середовищі подібних до вас(наляканих і істеричних)

Взагалі - боїтесь померти - спробуйте це зробити гарно ...., щоб вашим навколишнім не було страшно.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:36

  budivelnik написав:
  _hunter написав:мне для "паники" достаточно знать о переполненых больницах
1 Не лякайте- і не будете ляканим... в першу чергу себе(собою)

Це не вiдповiдь.

2 Я бачу що з 3000 ліжок в реанімації - вільних 2000 практично постійно

Будь ласка, посилання.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:41

  budivelnik написав:
  _hunter написав:мне для "паники" достаточно знать о переполненых больницах
1 Не лякайте- і не будете ляканим... в першу чергу себе(собою)
2 Я бачу що з 3000 ліжок в реанімації - вільних 2000 практично постійно
3 Є така штука
Індивідуальні засоби захисту..
Якщо Вам страшно - користуйтесь ними
Але при цьому не розганяйте зраду( і свої істерики) серед тих які просто змушені знаходитись в середовищі подібних до вас(наляканих і істеричних)

Взагалі - боїтесь померти - спробуйте це зробити гарно ...., щоб вашим навколишнім не було страшно.

1/3 -- вы там кавычки просмотрели...
2 -- это может быть по такой банальной причине как -- это "лижко" -- просто лижко -- без ИВЛ, без врача без много еще чего.

>>> Але при цьому не розганяйте зраду
я вам уже говорил: "нам", как вы назвали "осторожным" все эти карантины/локдауны/ограничения не сильно интересны/нужны. Но из-за "непуганных" все эти мероприятия будут продолжаться и дальше.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:45

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:2 Я бачу що з 3000 ліжок в реанімації - вільних 2000 практично постійно

Будь ласка, посилання.

Это на вот это:
https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine ... onavirusom
намек, как я понимаю.
Но там есть тонкий момент:
Для создания этой карты использовали отчеты всех больниц по обеспечению средствами защиты, медицинским оборудованием, работниками, а также по количеству коек

а я уже накидывал кучку ссылок, когда больницы "по отчетам" -- полностью готовы, а в реальности там пустые стены...
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 20 лис, 2020 13:48, всього редагувалось 2 разів.
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