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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2264226522662267

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:47

  safonovstanislav написав:Главный вопрос - эпидемию самоубийств как будем останавливать?

Так вон, парой постов выше budivelnik рецепт приводил: "делать вид, что нет никакой эпидемии".
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:49

  _hunter написав:
  safonovstanislav написав:Главный вопрос - эпидемию самоубийств как будем останавливать?

Так вон, парой постов выше budivelnik рецепт приводил: "делать вид, что нет никакой эпидемии".

Главный вопрос - а она уже есть?
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vovan_prm

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