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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:47
safonovstanislav написав:
Главный вопрос - эпидемию самоубийств как будем останавливать?
Так вон, парой постов выше budivelnik
рецепт приводил: "делать вид, что нет никакой эпидемии".
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:49
_hunter написав: safonovstanislav написав:
Главный вопрос - эпидемию самоубийств как будем останавливать?
Так вон, парой постов выше budivelnik
рецепт приводил: "делать вид, что нет никакой эпидемии".
Главный вопрос - а она уже есть?
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