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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2265226622672268>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
25
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
34
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
16
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:47

  safonovstanislav написав:Главный вопрос - эпидемию самоубийств как будем останавливать?

Так вон, парой постов выше budivelnik рецепт приводил: "делать вид, что нет никакой эпидемии".
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:49

  _hunter написав:
  safonovstanislav написав:Главный вопрос - эпидемию самоубийств как будем останавливать?

Так вон, парой постов выше budivelnik рецепт приводил: "делать вид, что нет никакой эпидемии".

Главный вопрос - а она уже есть?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:21

  _hunter написав:А можно и другой вывод соорудить -- я его уже озвучивал, кстати: вообще пофиг какие там цифры смертности и за сколько из них КОВИД ответственен -- мне для "паники" достаточно знать о переполненых больницах и очередях на
"скорую" в 6+ часов.

откуда вы это знаете ? откуда у вас такая информация ? :?: ББС ? Баба бабе сказала ? От власти официальные цифры есть ? - нету ... что там происходит мы знаем только по одному частному посту одного человека который в одной плате где-то лежал ... усе ... никакой официальной информации ... Два три частных случая описанных в фейсбук и еще где-то ... вот и вся информация . Можно дать камеру гоу-про медсестрам пусть поснимают в палатах и сейчас и тогда было бы похоже на ужассс. К примеру я летом прошлого года в августе лежал в инфекционном отделении в инфекционном боксе так вот все боксы были заняты людьми с отравлениями, как только палата освобождалась сразу подвозили свежих из за плохой звукоизоляции поспать было тяжело - вокруг суета слышно лязг уток медсестры бегают с капельницами , звуки ка бы то сказать верно рвоты в соседних боксах... заполненность ну 70-80% от всех коек в боксах.... Я тоже думал что такое ?! август месяц + 30 на улице и каждый день полный этаж с отравлением , а с ангиной только двое. Я думал может какая эпидемия что ли ... медсестры бегали как подорванные ... Если бы снимали на гоу про то тоже можно было бы написать ужастик я б тоже описал о ужассс ужассс...
=============================================================
да я знаю историю что человек свою тещу с большим трудом и за деньги во Львове положил в больницу . Но скажем так зная не по наслышке о медицине во Львове могут и под шумок со всех госпитализированных деньги вымогать. Медицина во Львое это мафия , хочешь поступить на бюджет в мед универ Львова готовь этак $20 000 -30 000 , не переживай за первый год работы отбывается с лихвой на хорошем месте, а в будущем можно и за месяц столько получить. Я общался плотно со студенткой мед унвера Львова в этом году , она поведала о заработках врачей хирургов и анестезиологов - у меня отвисала челюсть и пропадал дар речи.
Востаннє редагувалось yama в П'ят 20 лис, 2020 14:41, всього редагувалось 8 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Когда будет введён полный локдаун в Украине с 12.27(прямой текст).

- Когда полностью закончатся деньги.
Людей загонят по домам и будут ... штрафовать - по типу ситуации во Франции.
Отсюда в казну будут идти штрафы, коммунальные платежи, .... - на что будет автоматически завышены ставки.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:41

мне для "паники" достаточно знать о переполненых больницах


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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:42

  yama написав:
  _hunter написав:А можно и другой вывод соорудить -- я его уже озвучивал, кстати: вообще пофиг какие там цифры смертности и за сколько из них КОВИД ответственен -- мне для "паники" достаточно знать о переполненых больницах и очередях на
"скорую" в 6+ часов.

откуда вы это знаете ? откуда у вас такая информация ? :?: ББС ? Баба бабе сказала ? От власти официальные цифры есть ? - нету ... что там происходит мы знаем только по одному частному посту одного человека который в одной плате где-то лежал ... усе ... никакой официальной информации ... Два три частных случая описанных в фейсбук и еще где-то ... вот и вся информация . Можно дать камеру гоу-про медсестрам пусть поснимают в палатах и сейчас и тогда было бы похоже на ужассс.

Кто откуда -- от причастных знакомых...

Так оно же и в обратную сторону работает: пусть та же медсестра (или budivelnik) наснимают видосиков пустых помещений. Только что-то снимать некому: медсестры массово увольняються стали в последнее время -- наверное без дела устали сидеть в пустых больницах...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:42

  _hunter написав:приводил: "делать вид, что нет никакой эпидемии".


Эпидемия это разве не когда болеет от 40% населения?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:45

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  safonovstanislav написав:Главный вопрос - эпидемию самоубийств как будем останавливать?

Так вон, парой постов выше budivelnik рецепт приводил: "делать вид, что нет никакой эпидемии".

Главный вопрос - а она уже есть?

Конечно есть, и убивает она больше людей, чем ковид. Причём, чем дальше, тем смертей по причине самоубийства будет больше. Жизнь за последний год у людей не улучшилась, у них всё больше причин добровольно отходить в мир иной.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:51

  justit написав:There is no escape from your faith

ну-да ну-да: руки мыть перестаем (и вообще вся санитария), изделием №2 пользоваться -- аналогично. Заодно всякие глупости вроде ремня в автомобиле да красного света светофора...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:55

  justit написав:
  _hunter написав:приводил: "делать вид, что нет никакой эпидемии".


Эпидемия это разве не когда болеет от 40% населения?

Нет -- общее определение просто говорит о "значительном превышении типичного уровня". А уже местные ведомства выбирают конкретные цифры.
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