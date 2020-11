Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 25 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 34 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 16 Всього голосів : 80 Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:47 safonovstanislav написав: Главный вопрос - эпидемию самоубийств как будем останавливать?

Так вон, парой постов выше budivelnik рецепт приводил: "делать вид, что нет никакой эпидемии".

Так вон, парой постов выше budivelnik рецепт приводил: "делать вид, что нет никакой эпидемии". Так вон, парой постов вышерецепт приводил: "делать вид, что нет никакой эпидемии".

Главный вопрос - а она уже есть?

А можно и другой вывод соорудить -- я его уже озвучивал, кстати: вообще пофиг какие там цифры смертности и за сколько из них КОВИД ответственен -- мне для "паники" достаточно знать о переполненых больницах и очередях на "скорую" в 6+ часов.

откуда вы это знаете ? откуда у вас такая информация ? ББС ? Баба бабе сказала ? От власти официальные цифры есть ? - нету ... что там происходит мы знаем только по одному частному посту одного человека который в одной плате где-то лежал ... усе ... никакой официальной информации ... Два три частных случая описанных в фейсбук и еще где-то ... вот и вся информация . Можно дать камеру гоу-про медсестрам пусть поснимают в палатах и сейчас и тогда было бы похоже на ужассс. К примеру я летом прошлого года в августе лежал в инфекционном отделении в инфекционном боксе так вот все боксы были заняты людьми с отравлениями, как только палата освобождалась сразу подвозили свежих из за плохой звукоизоляции поспать было тяжело - вокруг суета слышно лязг уток медсестры бегают с капельницами , звуки ка бы то сказать верно рвоты в соседних боксах... заполненность ну 70-80% от всех коек в боксах.... Я тоже думал что такое ?! август месяц + 30 на улице и каждый день полный этаж с отравлением , а с ангиной только двое. Я думал может какая эпидемия что ли ... медсестры бегали как подорванные ... Если бы снимали на гоу про то тоже можно было бы написать ужастик я б тоже описал о ужассс ужассс...

=============================================================

откуда вы это знаете ? откуда у вас такая информация ? ББС ? Баба бабе сказала ? От власти официальные цифры есть ? - нету ... что там происходит мы знаем только по одному частному посту одного человека который в одной плате где-то лежал ... усе ... никакой официальной информации ... Два три частных случая описанных в фейсбук и еще где-то ... вот и вся информация . Можно дать камеру гоу-про медсестрам пусть поснимают в палатах и сейчас и тогда было бы похоже на ужассс. К примеру я летом прошлого года в августе лежал в инфекционном отделении в инфекционном боксе так вот все боксы были заняты людьми с отравлениями, как только палата освобождалась сразу подвозили свежих из за плохой звукоизоляции поспать было тяжело - вокруг суета слышно лязг уток медсестры бегают с капельницами , звуки ка бы то сказать верно рвоты в соседних боксах... заполненность ну 70-80% от всех коек в боксах.... Я тоже думал что такое ?! август месяц + 30 на улице и каждый день полный этаж с отравлением , а с ангиной только двое. Я думал может какая эпидемия что ли ... медсестры бегали как подорванные ... Если бы снимали на гоу про то тоже можно было бы написать ужастик я б тоже описал о ужассс ужассс...

=============================================================

да я знаю историю что человек свою тещу с большим трудом и за деньги во Львове положил в больницу . Но скажем так зная не по наслышке о медицине во Львове могут и под шумок со всех госпитализированных деньги вымогать. Медицина во Львое это мафия , хочешь поступить на бюджет в мед универ Львова готовь этак $20 000 -30 000 , не переживай за первый год работы отбывается с лихвой на хорошем месте, а в будущем можно и за месяц столько получить. Я общался плотно со студенткой мед унвера Львова в этом году , она поведала о заработках врачей хирургов и анестезиологов - у меня отвисала челюсть и пропадал дар речи.



- Когда полностью закончатся деньги.

Людей загонят по домам и будут ... штрафовать - по типу ситуации во Франции.

Когда будет введён полный локдаун в Украине с 12.27(прямой текст).

- Когда полностью закончатся деньги.

Людей загонят по домам и будут ... штрафовать - по типу ситуации во Франции.

Отсюда в казну будут идти штрафы, коммунальные платежи, .... - на что будет автоматически завышены ставки.

Повідомлень: 8511 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:41 мне для "паники" достаточно знать о переполненых больницах



There is no escape from your faith There is no escape from your faith justit Повідомлень: 4837 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1507 раз. Подякували: 339 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:42 yama написав: _hunter написав: А можно и другой вывод соорудить -- я его уже озвучивал, кстати: вообще пофиг какие там цифры смертности и за сколько из них КОВИД ответственен -- мне для "паники" достаточно знать о переполненых больницах и очередях на

"скорую" в 6+ часов. А можно и другой вывод соорудить -- я его уже озвучивал, кстати: вообще пофиг какие там цифры смертности и за сколько из них КОВИД ответственен -- мне для "паники" достаточно знать о переполненых больницах и очередях на"скорую" в 6+ часов.

откуда вы это знаете ? откуда у вас такая информация ? ББС ? Баба бабе сказала ? От власти официальные цифры есть ? - нету ... что там происходит мы знаем только по одному частному посту одного человека который в одной плате где-то лежал ... усе ... никакой официальной информации ... Два три частных случая описанных в фейсбук и еще где-то ... вот и вся информация . Можно дать камеру гоу-про медсестрам пусть поснимают в палатах и сейчас и тогда было бы похоже на ужассс. - нету ... что там происходит мы знаем только по одному частному посту одного человека который в одной плате где-то лежал ... усе ... никакой официальной информации ... Два три частных случая описанных в фейсбук и еще где-то ... вот и вся информация .

Кто откуда -- от причастных знакомых...



Так оно же и в обратную сторону работает: пусть та же медсестра (или budivelnik) наснимают видосиков пустых помещений. Только что-то снимать некому: медсестры массово увольняються стали в последнее время -- наверное без дела устали сидеть в пустых больницах... Кто откуда -- от причастных знакомых...Так оно же и в обратную сторону работает: пусть та же медсестра (или) наснимают видосиков пустых помещений. Только что-то снимать некому: медсестры массово увольняються стали в последнее время -- наверное без дела устали сидеть в пустых больницах... _hunter Повідомлень: 3074 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:42 _hunter написав: приводил: "делать вид, что нет никакой эпидемии". приводил: "делать вид, что нет никакой эпидемии".



Эпидемия это разве не когда болеет от 40% населения?

Так вон, парой постов выше budivelnik рецепт приводил: "делать вид, что нет никакой эпидемии". Так вон, парой постов вышерецепт приводил: "делать вид, что нет никакой эпидемии".

Главный вопрос - а она уже есть? Главный вопрос - а она уже есть?

Конечно есть, и убивает она больше людей, чем ковид. Причём, чем дальше, тем смертей по причине самоубийства будет больше. Жизнь за последний год у людей не улучшилась, у них всё больше причин добровольно отходить в мир иной.

ну-да ну-да: руки мыть перестаем (и вообще вся санитария), изделием №2 пользоваться -- аналогично. Заодно всякие глупости вроде ремня в автомобиле да красного света светофора...



Эпидемия это разве не когда болеет от 40% населения? Эпидемия это разве не когда болеет от 40% населения?

Нет -- общее определение просто говорит о "значительном превышении типичного уровня". А уже местные ведомства выбирают конкретные цифры.

