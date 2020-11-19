Так вон, парой постов выше budivelnik рецепт приводил: "делать вид, что нет никакой эпидемии".
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:47
Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:49
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:21
откуда вы это знаете ? откуда у вас такая информация ? ББС ? Баба бабе сказала ? От власти официальные цифры есть ? - нету ... что там происходит мы знаем только по одному частному посту одного человека который в одной плате где-то лежал ... усе ... никакой официальной информации ... Два три частных случая описанных в фейсбук и еще где-то ... вот и вся информация . Можно дать камеру гоу-про медсестрам пусть поснимают в палатах и сейчас и тогда было бы похоже на ужассс. К примеру я летом прошлого года в августе лежал в инфекционном отделении в инфекционном боксе так вот все боксы были заняты людьми с отравлениями, как только палата освобождалась сразу подвозили свежих из за плохой звукоизоляции поспать было тяжело - вокруг суета слышно лязг уток медсестры бегают с капельницами , звуки ка бы то сказать верно рвоты в соседних боксах... заполненность ну 70-80% от всех коек в боксах.... Я тоже думал что такое ?! август месяц + 30 на улице и каждый день полный этаж с отравлением , а с ангиной только двое. Я думал может какая эпидемия что ли ... медсестры бегали как подорванные ... Если бы снимали на гоу про то тоже можно было бы написать ужастик я б тоже описал о ужассс ужассс...
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да я знаю историю что человек свою тещу с большим трудом и за деньги во Львове положил в больницу . Но скажем так зная не по наслышке о медицине во Львове могут и под шумок со всех госпитализированных деньги вымогать. Медицина во Львое это мафия , хочешь поступить на бюджет в мед универ Львова готовь этак $20 000 -30 000 , не переживай за первый год работы отбывается с лихвой на хорошем месте, а в будущем можно и за месяц столько получить. Я общался плотно со студенткой мед унвера Львова в этом году , она поведала о заработках врачей хирургов и анестезиологов - у меня отвисала челюсть и пропадал дар речи.
Востаннє редагувалось yama в П'ят 20 лис, 2020 14:41, всього редагувалось 8 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Когда будет введён полный локдаун в Украине с 12.27(прямой текст).
- Когда полностью закончатся деньги.
Людей загонят по домам и будут ... штрафовать - по типу ситуации во Франции.
Отсюда в казну будут идти штрафы, коммунальные платежи, .... - на что будет автоматически завышены ставки.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:41
There is no escape from your faith
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:42
Кто откуда -- от причастных знакомых...
Так оно же и в обратную сторону работает: пусть та же медсестра (или budivelnik) наснимают видосиков пустых помещений. Только что-то снимать некому: медсестры массово увольняються стали в последнее время -- наверное без дела устали сидеть в пустых больницах...
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:42
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:45
Конечно есть, и убивает она больше людей, чем ковид. Причём, чем дальше, тем смертей по причине самоубийства будет больше. Жизнь за последний год у людей не улучшилась, у них всё больше причин добровольно отходить в мир иной.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:51
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:55
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