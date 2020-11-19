Кстати, ещё один небольшой нюансик. Очередной глобальный мировой финансовый кризис обещают уже в ближайший год, и даже месяцы. По-этому, наслаждаемся жизнью, пока ещё всё "хорошо", т.к. дальше будет только хуже. Мы не сможем понять, как хорошо жилось людям в 2020, пока не наступит 2021
Для создания этой карты использовали отчеты всех больниц по обеспечению средствами защиты, медицинским оборудованием, работниками, а также по количеству коек
а я уже накидывал кучку ссылок, когда больницы "по отчетам" -- полностью готовы, а в реальности там пустые стены...
Знать бы ещё, что youcontrol называет лiжками iнтенсивноi терапii. Может, только оборудованные ИВЛ. Во всяком случае, явно не кислородные койки - слишком мало. ИВЛ, возможно, действительно не загружены. Судя по тому, что пишут, они, во-первых, не настолько нужны, а, во-вторых, не все наши ИВЛ годятся для ковидных больных.
А, вообще, смотрю, доказывать что-то абсолютно бесполезно. Нет данных о смертности - - "Дайте!". Дают - "Дайте развёртку по причинам!". Дают по причинам - "Это перенос с одной графы в другую!". "Дайте данные по койкам!" - уверен, когда дадут, найдут другие поводы для "сомнений".
proftpd66 написав:Есть статья , где врач говорит что нету свинова и птичьего гриппа . Что это выдумки.
Несенітниці чергові. Почати з того, що "лікар" не в курсі, що штам "іспанки" не "такий самий", як сьогодні (геном вже розшифровано в штатах давно, виділено вірус з тіла місцевої мешканки на Алясці). Т.зв. "свинячий" грип - десять днів лихоманки, а не три, як у "звичайного". З розвитком пневмонії за добу. Набагато важче переноситься.
в мире на 1 млн заразиось: 7131
выздоровело: 4588
все 7к умерло от "пневмонії за добу" или весь 1 млн заразился?
Банду геть!
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.